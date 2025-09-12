కుమార్తెపై అనుమానంతో చంపేశాడు - ఆపై ఊరు వదిలిపోయాడు
కన్న కుమార్తెను అంతమొందించి, మృతదేహాన్ని మాయం చేసిన తండ్రి - కుమార్తె నడవడికపై అనుమానంతోనే హత్య!
Father Kills Daughter in Mylavaram: కన్న కుమార్తె మృతదేహాన్ని మాయం చేసి, మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో జీవనం సాగిద్దామని వ్యూహం రచించాడో తండ్రి. ఇందుకోసం ఐదు రోజుల పాటు కుటుంబంతో కలిసి మకాం వేశాడు. గుట్టుగా అక్కడ వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించాడు. చివరకు పోలీసులు ఆ కర్కశ తండ్రిని పట్టుకున్నారు. కుమార్తె నడవడికపై అనుమానంతో అంతమొందించిన ఘటనలో నిందితుడైన కన్న తండ్రి ప్రణాళిక తలకిందులైంది.
జైలులో పరిచయం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గానికి చెందిన నిందితుడు బాజీకి ఇద్దరు భార్యలు. మొదటి భార్య నాగమ్మకు ఐదురుగు కుమార్తెలు. వీరిలో ఇద్దరికి పెళ్లి చేశాడు. మగ సంతానం కోసం నాగేంద్రమ్మను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమెకు గాయత్రి జన్మించింది. మూడు నెలల క్రితం గంజాయి కేసులో నాగేంద్రమ్మతో సహా పోలీసులకు బాజీ పట్టుబడ్డాడు. ఇద్దరూ నూజివీడు జైలుకు వెళ్లారు. కొన్నిరోజుల తర్వాత మొదటి భార్య నాగమ్మ బాజీని బెయిల్పై బయటకు తెచ్చింది. రెండో భార్యకు జామీను ఇచ్చే వారు లేక ఇంకా కారాగారంలోనే ఉంది. బాజీ జైలులో ఉన్న సమయంలో దొంగతనాల కేసుల్లో నిందితుడైన రోహిత్ పరిచయం అయ్యాడు. విడుదలైన తర్వాత తనను పనిలో పెట్టుకోమని అడగడంతో బాజీ ఒప్పుకున్నాడు.
మందలించిన బాజీ: గంజాయి కేసులో నిందితుడిగా అరెస్టై బెయిలుపై వచ్చిన బాజీ ఉల్లిపాయలు, ముగ్గు వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. దొంగతనాల కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉండి బయటకు వచ్చిన జైలు స్నేహితుడు రోహిత్కు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పనిలో పెట్టుకున్నాడు బాజీ. నెల జీతం ఇస్తానని మాట్లాడుకున్నాడు. తరచూ ఇద్దరూ కలిసి మద్యం సేవించి, వివిధ విషయాలు చర్చించుకునే వారు. మద్యం సేవించిన తర్వాత కొన్నిసార్లు బాజీని ఇంటి వద్ద దింపేందుకు రోహిత్ వెళ్లేవాడు. ఈ క్రమంలోనే బాజీ రెండో భార్య కుమార్తె గాయత్రి పరిచయం అయింది. ఓ రోజు ఇద్దరూ సన్నిహితంగా ఉండటాన్ని గమనించిన మొదటి భార్య నాగమ్మ, ఈ విషయాన్ని బాజీకి చెప్పింది. దీనిపై గాయత్రి, రోహిత్లను మందలించాడు.
గాయత్రి ఇంటి వద్ద ఉండటం నాగమ్మకు ఇష్టం లేదు. రెండో భార్య కుమార్తనే అక్కసుతో లేనిపోని మాటలు భర్తకు చెప్పేది. కావాలనే రెచ్చగొట్టి తిట్టించేది. దీంతో గాయత్రి బోరున విలపించేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. గాయత్రిని ఇంటి వద్ద నుంచి స్కూల్కు పంపేందుకు ఇష్టంలేని నాగమ్మ, ఎలాగోలా దూరం పెట్టాలని భర్తకు సూచించింది. దీంతో మైలవరం హాస్టల్లో చేర్పించేందుకు బాజీ ప్రయత్నించాడు. చేర్చుకునేందుకు నిర్వాహకులు అంగీకరించకపోవడంతో చేసేది లేక తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు.
జి.కొండూరు మండలం కుంటముక్కలకు చెందిన శౌర్య అనే యువకుడు ప్రేమ పేరుతో గాయత్రికి వలవేసి తీసుకెళ్లిపోయాడు. దీనిపై అప్పట్లో పోక్సో కేసు నమోదైంది. కొన్నాళ్ల తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన గాయత్రిని మందలించాడు తండ్రి. తిరిగి మళ్లీ రోహిత్తో సన్నిహితంగా మెలుగుతుండటంతో ఇటీవల నిలదీశాడు. ఈ క్రమంలోనే వాదన పెరగటంతో ఆగ్రహంతో రాడ్ తీసుకుని తలపై బలంగా కొట్టాడు. దీంతో బాలిక అక్కడికక్కడే కుప్పకూలింది. రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూసే సరికి చనిపోయిందని నిర్ధరించుకుని, శవాన్ని మాయం చేయాలని ప్రణాళిక రచించాడు.
కుమార్తెను కొట్టి చంపిన తండ్రి - దొరకని మృతదేహం
రాత్రంతా అక్కడే ఉన్నాడు: ఇంటికి సమీపంలోని ఓ వ్యక్తి ఆటోను తీసుకున్నాడు. దానికి బ్యాటరీ సరిగా పని చేయకపోవడంతో తన ట్రక్కు బ్యాటరీని తీసుకొచ్చి ఆటోకు బిగించాడు. అందులో శవాన్ని వేసుకుని మధిరకు వెళ్లాడు. అక్కడ వాగులో శవాన్ని పడేశాడు. ఆటోకు హెడ్లైట్ పాడవడంతో రాత్రి ప్రయాణం చేయలేక, రాత్రికి అక్కడే నిద్రపోయి తెల్లారిన తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు. ఆటోను సదరు వ్యక్తికి అప్పగించి వెళ్లిపోయాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేరనీ, బ్లీచింగ్ పొడి చల్లి ఉందని ఈ నెల 2న మైలవరం పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే ఇంటిని పరిశీలించగా వారంతా అదృశ్యమైనట్లు తేల్చారు. 3న పాప పెద్దమ్మ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు.
నిందితుడు బాజీ కదలికలు మైలవరంతోపాటు, తెలంగాణలోని పలు చోట్ల సీసీ కెమెరాల్లో నమోదయ్యాయి. మైలవరంలోని ఓ పెట్రోలు బంకులో డీజిల్ కొట్టించుకున్న దృశ్యాలు రికార్డు అయ్యాయి. మధిరలోని వాగుకు 300 మీటర్ల వరకు ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో ఆటో కనిపించింది. గాయత్రిని చంపేందుకు ఉపయోగించిన రాడ్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనపై అనుమానం వస్తుందని భావించి, ఈనెల 2వ తేదీన బాజీ మైలవరం వదిలి వెళ్లాడు. భద్రాచలం మీదుగా ములుగు జిల్లాకు వెళ్లాడు. అక్కడ గిరిజన గ్రామాల్లో మకాం వేసి ఉల్లిపాయల వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించాడు.
తర్వాత రెండు రోజులకు మొదటి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను పిలిపించుకున్నాడు. పోలీసులకు దొరికే వరకు అక్కడే ఉన్నాడు. గంజాయి అమ్మకాల్లో ఆరితేరిన బాజీపై పిట్ ఎన్డీపీఎస్ కింద డిటెన్షన్ కోసం ప్రభుత్వానికి నగర పోలీసులు సిఫార్సు చేయగా, ఈనెల 8న ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. దీంతో హత్య కేసులో అరెస్టు చూపించి, తర్వాత పిట్ ఎన్డీపీఎస్ కింద వారెంట్ వేసి డిటెయిన్ చేసే ఆలోచనలో పోలీసులు ఉన్నారు.
