భార్యపై కోపం - క్షణికావేశంలో కుమార్తెను హతమార్చిన తండ్రి
రెండేళ్ల క్రితం వివాహం - నిత్యం భార్య భర్తల మధ్య గొడవ - భార్యపై కోపంతో క్షణికావేశంలో 12 నెలల వయసున్న కుమార్తెను హతమార్చిన తండ్రి - సూర్యాపేటలో ఘటన
Published : September 20, 2025 at 3:25 PM IST
Father Killed His Daughter Suryapet : కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన నాన్నే తన కుమార్తెను కడతేర్చాడు. భార్యపై కోపాన్ని అభం శుభం తెలియని తన 12 నెలల కుమార్తెపై చూపించాడు. ముద్దులొలికే పసి పాపను మద్యం మత్తులో చిదిమేశాడు. క్షణికావేశంలో తన కూతురును నేలకేసి కొట్టి చంపిన ఈ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది.
భార్యా భర్తలు గొడవ పడుతుండగా గట్టిగా ఏడుస్తున్న చిన్నారిని రెండు కాళ్లు పట్టి నేలకేసి కొట్టడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారి అపస్మారక ఒక్కసారిగా స్థితిలోకి వెళ్లింది. కొన ఊపిరితో ఉన్న పాపను తల్లి, ఆమె బంధువులు ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లారు. చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారి ఆసుపత్రిలోనే మృతి చెందింది. ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రియాంక కాలనీలో చోటుచేసుకుంది.
రెండేళ్ల కిందట వివాహం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సూర్యాపేట జిల్లా అర్వపల్లి మండలం డి కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన గైగొల్ల వెంకటేశ్కు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్నాడు జిల్లా సిరిగిరిపాడు గ్రామానికి చెందిన నాగమణికి రెండేళ్ల కిందట వివాహం జరిగింది. వీరికి భవిజ్ఞ అనే 12 నెలల కుమార్తె ఉంది. కుటుంబ పెద్దలు మ్యారేజ్ బ్యూరో ద్వారా వీరి సంబంధాన్ని ఖరారు చేసి వివాహం జరిపించారు.
నిత్యం ఇరువురి మధ్య తగాదా : కాగా ఈ దంపతులకు నిత్యం గొడవ సర్వ సాధారణంగా మారింది. భర్త వెంకటేశ్ మద్యం సేవించడంతో గొడవ మరింతగా ఉండేది. గతంలో ఒకసారి భర్తతో గొడవ కాస్త తీవ్రం కావడంతో నాగమణి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. అయితే వారి కుటుంబంలోని వారు, గ్రామంలోని పెద్దమనుషులు ఆమెకు సర్ది చెప్పడంతో తిరిగి కాపురానికి భర్త ఇంటికి వెళ్లింది.
చిన్నారి గట్టిగా ఏడవడంతో : మద్యం తాగి వచ్చి హింసించే భర్త వెంకటేశ్ ఆ రోజు రాత్రి కూడా భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య జరుగుతున్న గొడవను గమనించిన చిన్నారి గట్టిగా ఏడ్చింది. ఆవేశంలో వెంకటేశ్ తన కుమార్తె రెండు కాళ్లు పట్టుకుని నేలకేసి కొట్టాడు. దాంతో చిన్నారి ఒక్కసారిగా అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. పక్కనే ఉన్న తల్లి వెంటనే బంధువులను పిలిచింది. తర్వాత కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పాపను జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
వైద్యులు శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం : కొన ఊపిరితో ఉన్న భవిజ్ఞను బతికించేందుకు వైద్యులు శ్రమించారు. గంటపాటు సీపీఆర్ చేసి ఆక్సిజన్తో బతికించే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది. చివరగా శిశువు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. దీంతో తల్లి కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది. చిన్నారి మరణ వార్తతో ఆ ప్రాంతమంతా విషాధ ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
నిందితుడిపై కేసు నమోదు : కుమార్తెపై ఇంతటి ఘోరానికి పాల్పడిన తండ్రి వెంకటేశ్ పై ఇరుగుపొరుగు వారు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఆసుపత్రికి వచ్చిన పోలీసులు మృతురాలి తల్లి నాగమణి నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్నారు. అనంతరం నిందితుడు వెంకటేశ్పై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు. ఇవాళ ఆదివారం కావడంతో రేపు కోర్టులో హాజరు పరుచనున్నారు.
లవర్తో మాట్లాడుతుండగా చూసిన నాన్న - దారుణానికి ఒడిగట్టిన కుమార్తె
వివాహేతర సంబంధం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొంది - కన్నతండ్రినే చంపిన కుమారుడు