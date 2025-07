ETV Bharat / state

కోడలి మృతి - తట్టుకోలేక ఆగిన మామ గుండె - DAUGHTER IN LAW FATHER IN LAW DIED

Daughter In Law Death ( ETV Bharat )

Published : July 4, 2025 at 11:42 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Father In Law Died Heart Stroke After Daughter In Law Death : మెట్టినింటికి వెళ్లాక సాధారణంగా కోడళ్లు అత్తామామలను ద్వేషిస్తుంటారు. అలాంటిది ఇక్కడ ఆ కోడలిని తన మామ కన్న బిడ్డలా భావించాడు. కోడలు మరణించిందనే వార్త తెలిసి మామ గుండెపోటుతో చనిపోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన మహబూబాబాద్​ జిల్లా పెద్దవంగర మండలం అవుతాపురం గ్రామంలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందడంతో ఆ ఊరిలో విషాద ఛాయలు అలుకున్నాయి.

స్థానికులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అవుతాపురం గ్రామానికి చెందిన వేముల సంతోశ్​​కు మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన ఝాన్సీ (35)తో 15 ఏళ్ల కిందట వివాహం జరిగింది. వారికి ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. భార్యభర్తలు ఇద్దరు ప్రైవేట్​గా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే రెండు రోజుల క్రితం ఝాన్సీ పని చేస్తున్న ప్రైవేట్​ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల సమావేశం జరిగింది. ఆ పాఠశాల యాజమాన్యం ఆమెను గట్టిగా మందలించడంతో మనస్తాపానికి గురయ్యారు.

దాంతో గురువారం మధ్యాహ్నం ఇంటి వద్ద ఎవరూ లేని సమయంలో ఝాన్సీ ఉరి వేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు, కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందించారు. కుటుంబీకులు ఆమెను హుటాహుటిన తొర్రూరులోని ఓ ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రికి తరలించగా, పరీక్షించిన వైద్యులు ఆమె అప్పటికే మృతి చెందిందని చెప్పారు.