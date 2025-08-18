ETV Bharat / state

నీటి ఉద్ధృతిలోనే కుమారుడిని ఎత్తుకొని వాగు దాటిన తండ్రి - FATHER CARRY SON IN FLOODS

ఏపీలో భారీ వర్షాలు - పలు ప్రాంతాల్లో స్తంభించిన రాకపోకలు

Rains in AP
Rains in AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 11:18 PM IST

2 Min Read

Father Carries Son Across Vagu : అల్పపీడన ప్రభావంతో ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపిలేని వర్షాల కారణంగా జనజీవనం స్తంభించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులపైకి వరద నీరు రావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలుచోట్ల పంటలు నీట మునిగాయి. దీంతో అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నీటి ఉద్ధృతిలోనే కుమారుడిని ఎత్తుకొని వాగు దాటిన తండ్రి (ETV)

ఎడతెరిపి లేని వానలతో ఉత్తరాంధ్ర చిగురుటాకులా వణికింది. పలుచోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయివాగులు, గెడ్డలు, నదులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అల్లూరి జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలతో పెదబయలు - పాడేరు మండలాలకు సరిహద్దునున్న పరదానిపుట్టు వంతెన మీదుగా వరద పరవళ్లు తొక్కుతుండటంతో 60 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పాడేరు - హుకుంపేట మార్గంలో బర్మాన్‌గూడ, పాటిమామిడి, డి.చింతలవీధి సమీపంలోని పొలాల్లో వరినాట్లు కొట్టుకుపోయాయి.

Rains in AP : పాడేరు పెదబయలు మండలంలో మత్స్యగెడ్డ వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలకు స్తంభించాయి. ఈ క్రమంలో చెక్కరాయి గ్రామానికి చెందిన ఓ తండ్రి తన పుత్రుడిని ఆ వాగు దాటిచ్చేెెందుకు పెద్ద సాహసమే చేశాడు. కుమారుడిని భుజాలపై ఎత్తుకొని వాగు ప్రవాహంతో నడుస్తూ ఒడ్డుకు చేర్చాడు. తమ ప్రాంతంలో వంతెన నిర్మించినట్లయితే పాడేరు పెదబయలు మండలాల సరిహద్దు తగ్గుతుందని చెక్కరాయి గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు. వర్షాకాలంలో బయటకు వెళ్లినవారు తిరిగి ఇళ్లకు వచ్చేటప్పుడు వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాద భరితమైన ప్రవాహంలో ఇలా పిల్లలను తరలించాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు.

మరోవైపు దేవీపట్నం మండలం పోశమ్మగండి వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి పెరిగింది. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలతో వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో ఆదివారం సాయంత్రానికి గోదావరి నది నిండు కుండను తలపిస్తోంది. ముంచంగిపుట్టు మండలం కోసంపుట్ మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. జోడిగుమ్మ, పట్న, కోసంపుట్, పడల్‌ పుట్‌ తదితర గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ దినేష్‌కుమార్‌ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. ఎక్కడా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుండాలని సూచించారు. ప్రతి మండలంలో ప్రత్యేంగా కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లకుండా హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని సూచించారు. ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని చెప్పారు.

