కుమార్తెపై వల్లమాలిన ప్రేమ - ఈ ఆలయం ఓ తండ్రి కన్నీటి నిర్మాణం

కుమార్తె మరణంతో బస్సు డ్రైవర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా - సొంత నిధులతో సీతా సమేత రామాలయం నిర్మాణం

father built temple
father built temple (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Father Builds Temple in Memory of Daughter: సమాజంలో కొందరు ఇంకా ఆడపిల్ల పుట్టిందని భారంగా భావించే రోజులే ఉన్నాయి. అమ్మ కడుపులోనే పసిపాపను తల్లి గర్భంలోనే ముగించే ఘటనలు ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ ఆలోచనలో భిన్నంగా, ఆడపిల్లను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించిన తండ్రి చాడా చెన్నకృష్ణారెడ్డి జీవితం నేటి యువతకు ఆదర్శం. తన ముద్దుల కుమార్తెను కోల్పోయిన బాధను భరిస్తూనే ఆమె జ్ఞాపకాన్ని చిరస్థాయిగా నిలబెట్టేందుకు ఆయన చూపిన సంకల్పం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం.

ముద్దుల కూతురి కోసం ఆత్మార్పణ: కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పట్టణం బుడ్డాయిపల్లెకు చెందిన 75 ఏళ్ల చాడా చెన్నకృష్ణారెడ్డి ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌గా పనిచేశారు. భార్య లక్షుమమ్మతో కలసి ఒకే ఒక్క బిడ్డ. ఆమే ముద్దుల కుమార్తె చంద్రకళ. ఆమెను చెన్నకృష్ణారెడ్డి ఎంతో ప్రేమగా పెంచారు. ఆమెకు ఉన్నత విద్యను అందించి డిగ్రీ పూర్తయ్యాక మంచి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. పెళ్లి అనంతరం చంద్రకళ హైదరాబాద్‌లోని సదాశివపేటలో ఓ ప్రైవేట్ పైపుల పరిశ్రమలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్‌గా, అల్లుడు మేనేజర్‌గా పనిచేస్తూ సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. కానీ వారిపట్ల విధి కఠినంగా వ్యవహరించింది. 2004 జూన్ 27న, మిద్దెపై దుస్తులు ఆరేస్తూ ప్రమాదవశాత్తూ విద్యుదాఘాతానికి గురై 27 ఏళ్లకే చంద్రకళ మరణించింది. ఆ సమయంలో ఆమెకు ఐదేళ్ల చిన్నారి ఉంది. ఈ విషాదం చెన్నకృష్ణారెడ్డి జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది.

కుమార్తె అకస్మాత్తుగా మరణించడంతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యారు. ఆ బాధలో తాను బస్సు నడిపే స్థితిలో లేనని గ్రహించిన ఆయన, ఇది ఇతరుల ప్రయాణికులకు హాని కలిగించవచ్చన్న భయంతో ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. అయినా కూడా మనసులో నిత్యం కుమార్తె జ్ఞాపకాలే ఉండేవి. ఆమె పేరు ఎప్పటికీ నిలవాలనే ఆలోచనతో, ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Father and daughter Chennakrishna Reddy and Chandrakala
తండ్రీ కుమార్తెలు చెన్నకృష్ణారెడ్డి, చంద్రకళ (Eenadu)

జ్ఞాపకానికి ఆలయ నిర్మాణం: కుమార్తె చంద్రకళ పేరుతో ప్రొద్దుటూరు మండలం గోపవరం పంచాయతీ పరిధిలోని యానాది కాలనీలో సీతా సమేత కోదండ రామాలయాన్ని నిర్మించారు. ఆలయానికి అవసరమైన భూమి, నిర్మాణ వ్యయాన్ని పూర్తిగా తన సొంత నిధులతోనే భరించారు. పూజారి కుటుంబం నివాసానికి ఇల్లు కట్టించి, పూజారి జీతభత్యాలు, ఆలయానికి కావలసిన దీప, ధూప, నైవేద్యాల ఖర్చులను కూడా తానే భరిస్తున్నారు.

ప్రతి సంవత్సరం కుమార్తె జయంతి, వర్ధంతి సందర్భంగా అన్నదానం నిర్వహిస్తారు. భక్తుల సహకారంతో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడం ఆయనకు ఆనందాన్నిస్తుంది. ఆలయం నిర్మాణంతో తన కుమార్తె జ్ఞాపకం సమాజంలో చిరస్మరణీయమైందని చెన్నకృష్ణారెడ్డి గర్వంగా చెబుతున్నారు.

మనవరాలు - కుమార్తె జ్ఞాపకం: కుమార్తె మరణం తర్వాత తనకు బతికే ధైర్యం ఇచ్చింది మనవరాలే. ఆమెను చదివించి, వివాహం చేసి, సుఖసంతోషాలతో చూసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. “మనవరాలిలోనే నా చంద్రకళను చూస్తున్నాను. ఆమె ప్రతి చిరునవ్వులో నా కూతురు కనిపిస్తుంది” అని చెన్నకృష్ణారెడ్డి కన్నీటితో నిండిన కళ్లతో చెప్తున్నారు.

స్ఫూర్తినిచ్చే తండ్రి ప్రేమ: తన ప్రియమైన కుమార్తెను కోల్పోయిన తండ్రి కన్నీటి గాథ ప్రతి ఒక్కరినీ కలచివేస్తుంది. ఆడపిల్ల పుట్టడం పాపం కాదని, ఆడపిల్లల పట్ల ప్రేమ, గౌరవం ఎంత విలువైనదో ఆయన చూపిస్తున్నారు. ఒకే సంతానమైన కుమార్తెను కోల్పోయినా, ఆమె జ్ఞాపకాన్ని ఆలయ రూపంలో నిలబెట్టిన ఈ తండ్రి జీవితం సమాజానికి అద్భుతమైన సందేశం ఇస్తుంది.

