చనిపోదామని పిల్లలతో కలిసి కారులో చెరువులోకి దూసుకెళ్లిన తండ్రి - కానీ చివరకు? - Father Suicide Attempt With Kids

Father Attempted suicide With Three Children in Abdullapurmet : అబ్దుల్లా పూర్​మెట్ పీఎస్ పరిధిలోని ఇమామ్‌గూడా చెరువులోకి ఓ కారు దూసుకెళ్లింది. కారు నీట మునగడం గుర్తించిన స్థానికులు అప్రమత్తమై ప్రాణాలకు తెగించి వారిని కాపాడారు. ఆర్థిక సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలతో బీఎన్‌రెడ్డినగర్‌ వాసి అశోక్‌ ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి కారులో వెళ్తూ ఇనాంగూడ చెరువులోకి మళ్లించాడు. బీఎన్‌రెడ్డి నగర్‌లో కాంట్రాక్టర్‌గా చేస్తున్న అశోక్‌ ఉదయపు నడక కోసం ముగ్గురు పిల్లలను తీసుకువచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే బలవన్మరణానికి యత్నించాడు.

పోలీసులు, స్థానికుల వివరాల ప్రకారం : బుధవారం ఉదయం అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​లోని ఇమామ్ గూడా చెరువులోకి కారు దూసుకెళ్లడాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. అందులో ఉన్న నలుగురు నీట మునిగిపోవడం గుర్తించిన స్థానికులు వెంటనే స్పందించారు. అందుబాటులో ఉన్న ట్యూబులు, తాళ్ల సాయంతో చెరువులోకి వెళ్లారు. కారు డ్రైవర్‌తో పాటు ముగ్గురు పిల్లల్ని కాపాడారు. వారిని బయటకు తీసుకు వచ్చిన తర్వాత విషయం తెలిసి షాక్ అయ్యారు. ఆత్మహత్య చేసుకోడానికి చెరువులోకి కారును పోనిచ్చినట్టు ఆ పిల్లల తండ్రి చెప్పడంతో అవాక్కయ్యారు.