Father and Son Died in Lake at Dundigal : మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. వినాయక నిమాజ్జనానికి వెళ్లిన తండ్రి, కొడుకు విగత జీవులుగా మారారు. దుండిగల్ మున్సిపాలిటీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే రెండు నిండు ప్రాణాలు పోయాయని, వినాయక నిమజ్జనానికి చెరువు వద్ద కనీసం ఏర్పాట్లు చేయకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దుండిగల్ గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్ ట్రాలీ ఆటోలో కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. శ్రీనివాస్కు 8 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది. అతనికి ముగ్గురు సంతానం. కాగా అందులో పెద్ద కుమారుడు జాన్ వెస్లి.
ఆటోను వెనక్కి తిప్పే క్రమంలో : ఆదివారం రాత్రి వినాయక నిమజ్జనానం కోసం విగ్రహాన్ని తరలించేందుకు కిరాయి మాట్లాడుకున్నారు. ఈ నిమజ్జనానికి తనతో పాటు తన కుమారుడు జాన్ వెస్లీని కూడా తీసుకువెళ్లాడు. రాత్రి దుండిగల్ మోతి చెరువులో నిమజ్జనం చేసి ఆటోను వెనక్కి తిప్పే క్రమంలో ఆటో ప్రమాదవసాత్తు చెరువులోకి దూసుకెళ్లింది. ఆటో కనిపించకపోయేసరికి అందరూ ఇంటికి వెళ్లిపోయారని అనుకుని ఊరికి వెళ్లారు.
ఉదయం కావస్తున్నా తండ్రీ కుమారులు ఇంటికి రాకపోవడంతో చుట్టు పక్కల వారికి అనుమానం వచ్చింది. దీంతో వారు చెరువు వద్దకి వెళ్లి చూడగా వారికి ఎవరూ కనిపించకపోవడంతో ఆటో చెరువులోనే పడిపోయినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సమాచారం అందుకున్న దుండిగల్ పోలీసులు, డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. చెరువులో 3 గంటలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. చివరిగా ఆటోను బయటకు తీశారు.
డోర్ తెరుచుకోకపోవడం వల్లే : ఈ ఆటోలో శ్రీనివాస్ (35), అతని కుమారుడు జాన్ వెస్లీ (7) విగత జీవులై కనిపించారు. ప్రమాదం జరిగే సమయంలో ఆటో డోర్ తెరుచుకోకపోవడం కారణంగా నీటిలో మునిగి, ఊపిరి ఆడక ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు నిర్థారించారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృత దేహాలను పోస్టు మార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
భద్రత కల్పించాలి : వినాయక ఉత్సవాల సందర్భంగా నిమజ్జనాలు ఉండే ప్రదేశాల్లో ప్రభుత్వం సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. వీధి దీపాలు, చెరువుకు బారికేడ్లు, సీసీ కెమేరాలు వంటివి ఏర్పాటు చేయాలని అంటున్నారు. ప్రజలు నిమజ్జనాలకు వచ్చే సందర్భాల్లో పోలీసులు భద్రత కల్పించాలని వేడుకుంటున్నారు.
"శ్రీనివాస్ సాయంత్రం 8:30కు తన కూరగాయల వ్యాపారాన్ని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చాడు. వీధిలో వినాయకుడి నిమజ్జన కార్యక్రమం ఉందని దానికోసం శ్రీనివాస్తో మాట్లాడి రూ.500కు ఒప్పించారు. కాగా అతను తన కుమారినితో కలిసి నిమజ్జనానికి వచ్చాడు. విగ్రహాన్ని చెరువులో వేశాక ఆటోను వెనక్కి తిప్పే క్రమంలో ప్రమాదం జరిగి ఉంటుంది. నిమజ్జనానికి వచ్చిన వారూ దీనిని గమనించలేదు. ఇంటికి పెద్ద దిక్కుకోల్పోవడంతో వారి కుటుంబం రోడ్డున పడింది. ప్రభుత్వమే వారిని ఆదుకోవాలి." - స్థానికులు
