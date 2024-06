అయ్యో పాపం!! - పెంపుడు కుక్క కరిచి తండ్రీకొడుకు మృతి - ఆ తర్వాత ఏమైందంటే? - FATHER SON DIED IN DOG ATTACK IN AP

Father And Son Died in Dog Attack in Visakha : అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్న ఆ పెంపుడు కుక్కే వారి పాలిట మరణశాసనం రాస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఆ కుటుంబంలో ఓ సభ్యుడిగా చూసుకుంటున్న ఆ శునకమే ఆ ఫ్యామిలీలో పెను విషాదం నింపుతుందని కలలో కూడా అనుకొని ఉండరు. తండ్రీకుమారుడిని కరిచిన పెంపుడు కుక్క మరణించడంతో భయాందోళనకు గురైన వారు వెంటనే రేబీస్ టీకా తీసుకున్నారు. ఏమైందో ఏమో కానీ నాలుగు రోజుల క్రితం కుమారుడు మృతి చెందగా, మంగళవారం రోజున తండ్రి మరణించాడు. కుక్క కరిచిన వారం రోజుల్లోనే ఇంట్లో ఇద్దరు మరణించడంతో ఆ కుటుంబం పెను విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఈ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విశాఖ జిల్లా భీమిలి జోన్‌ ఎగువపేటలో చోటు చేసుకుంది.

కుక్క పేరు చెబితే విశ్వాసానికి ప్రతీక అని అంటారు. పెంపుడు కుక్కలు ఇంటిని సురక్షితంగా కాపాడటమే కాదు, బోలెడు కాలక్షేపాన్ని పంచుతాయి. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. రౌడీలు, గుండాల కన్నా, వీధి కుక్కలను చూస్తేనే ఇప్పుడు జనం ఎక్కువ భయపడిపోతున్నారు. కొన్ని కాలనీల్లో ఐతే ఇళ్లల్లో నుంచి అడుగు తీసి బయటపెట్టాలంటే చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వణికిపోతున్నారు.

కుక్క దాడిలో తండ్రీ కుమారుడి మృతి (ETV Bharat)

మీ ఇంట్లో కుక్కను పెంచుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే అంతే!

ఇక తాజాగా వీధి కుక్కలతో సమానంగా పెంపుడు కుక్కలు సైతం మరణానికి కారణమవుతున్నాయి. ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్నా, ఎన్ని వ్యాక్సిన్లు వేయించి జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నా కొన్నిసార్లు పెంపుడు శునకాల వల్ల యజమానులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మే నెలలో పెంపుడు కుక్క దాడిలో ఓ 5 నెలల పసికందు మృతి చెందిన ఘటన వికారాబాద్​ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా ఏపీలోని విశాఖ జిల్లాలో చోటు చోసుకుంది. పెంపుడు కుక్క కాటులో తండ్రి, కుమారుడు మృతి కన్నుమూశారు.