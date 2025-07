ETV Bharat / state

తండ్రీకుమారులకు పాము కాటు - గుర్తించని ఫ్యామిలీ - తండ్రి సేఫ్​, బిడ్డ మాత్రం! - SON DIED AFTER SNAKEBITE

Son Died After Snakebite And Father Was Injured : అర్ధరాత్రి ఒకేసారి తండ్రీకుమారులను పాము కాటేసింది. తండ్రి ప్రాణాలతో బయటపడగా, పసివాడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ప్రవీణ్‌ - లక్ష్మి దంపతులకు ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడు వేదాన్ష్‌ (13 నెలలు) ఉన్నారు. ప్రవీణ్‌ బెల్లంపల్లి బస్తీలోనే మెకానిక్‌ దుకాణం నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. గురువారం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో జంగంపల్లి ప్రవీణ్‌, అతడి కుమారుడు వేదాన్ష్‌ను పాము కాటేసింది.

పాము కాటేసినట్లు గుర్తించిన తండ్రి బెల్లంపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వెళ్లారు. అక్కడికి వెళ్లగానే ప్రవీణ్‌కు చికిత్స ప్రారంభించారు. ఇదే సమయంలో వేదాన్ష్‌కు నురగతో కూడిన వాంతులయ్యాయి. వైద్యులు బాలుడిని పరీక్షించి పాము కాటేసినట్లు గుర్తించారు. అప్పటి వరకు పాము కాటేసిందనే విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించలేకపోయారు. దీంతో ఆ తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా హత్తుకొని రోధించారు.

చికిత్స పొందుతూ బాలుడు మృతి : తండ్రీ కుమారులను వెంటనే మంచిర్యాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ బాలుడు చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. తండ్రి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డాడు. కుమారుడు చూస్తుండగానే మృతి చెందడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వన్​ టౌన్​ ఏఎస్​ఐ మహేందర్​ తెలిపారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి : వర్షాకాలం మొదలైంది. రైతులు పొలం పనులను ప్రారంభించారు. వర్షపు నీరు ఆవాసాల్లోకి చేరడంతో పాములు, తేళ్లు, విష కీటకాలు బయటకు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో పొలాలకు వెళ్లే రైతులు, కూలీలు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే వాటి కాటుకు గురికాక తప్పదు. వీటి బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రతలు తీసుకోవడం ద్వారా బయటపడొచ్చు.