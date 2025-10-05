ETV Bharat / state

జూలో జంతువులకు వ్యాయామాలు, ఉపవాసాలు - వాటి ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!

విశాఖ జూలో వన్యప్రాణుల కోసం ప్రత్యేక సంరక్షణ విధానాలు - ప్రతి సోమవారం మాంసాహార జంతువులకు ఉపవాసం తప్పనిసరి

Representational image of tiger at zoo
Representational image of tiger at zoo (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Fasting and Exercises for Animals at Visakhapatnam Zoo: వన్యప్రాణుల కేకలు, పులుల గాండ్రింపులు, ఎలుగుబంటి అరుపులు, పక్షుల కిలకిలరావాలు, నెమళ్ల నాట్యాలతో విశాఖపట్నంలోని ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాల కళకళలాడుతోంది. అడవుల్లో స్వేచ్ఛగా సంచరించే జంతువుల కంటే ఇక్కడ వేరే జీవనశైలి అమలులో ఉంది. వీటికి సమతుల్య ఆహారంతో పాటు వ్యాయామం, వైద్య సంరక్షణతో ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో జీవన నియమాలు పాటిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్‌ 2 నుంచి 8 వరకు నిర్వహించే వన్యప్రాణి వారోత్సవాల సందర్భంగా, జంతువుల ఆరోగ్యం కోసం తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక కథనం.

జంతువులకు ఉపవాసం, వ్యాయామం తప్పనిసరి: జంతువుల ఆరోగ్యం కాపాడేందుకు జూలో అనేక శాస్త్రీయ విధానాలు అమలవుతున్నాయి. ప్రతి సోమవారం మాంసాహార జంతువులను ఉపవాసం ఉంచుతారు. పులులు, సింహాలు, చిరుతలు, హైనా, అడవికుక్కల వంటి జంతువులకు ఆ రోజు మితాహారం మాత్రమే అందిస్తారు. ఇది వాటి జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

ప్రతి జంతువుకు ప్రత్యేక వ్యాయామ విధానం: వన్యప్రాణులు సహజంగా అడవిలో స్వేచ్ఛగా సంచరించలేకపోవడంతో, జూలో ప్రత్యేకంగా వ్యాయామ పద్ధతులు రూపొందించారు.

జీబ్రాలకు వ్యాయామం: గడ్డి పెట్టెల్లో చిన్న చిల్లులు పెడతారు. గడ్డి అందుకునేందుకు జీబ్రా ప్రయత్నించాల్సి వస్తుంది. ఇది సహజ వ్యాయామం అవుతుంది.

కోతులు, చింపాంజీలు: వీటికి చెట్ల కొమ్మలను పోలి ఉన్న తాళ్లు (రోప్స్) కడతారు. వాటిపై వేలాడటం, ఊగడం ద్వారా శారీరక చురుకుదనం పెరుగుతుంది.

జిరాఫీలు: పొడవైన మెడ ఉన్న వీటికి ఆకులను ఎత్తైన కొమ్మలకు వేలాడదీస్తారు. వాటిని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా మెడ, తల, కాళ్ల భాగాలకు వ్యాయామం లభిస్తుంది.

గడ్డి తినే జంతువులకు ఉప్పు పలకలు: రోజూ గడ్డి తినే జంతువుల నాలుక మందపడి ఆహారం రుచించకపోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని నివారించేందుకు ప్రతి ఎన్‌క్లోజర్‌లో ఉప్పు పలకలు ఏర్పాటు చేశారు. జంతువులు వాటిపై నాలుక రుద్దుకోవడం ద్వారా నాలుక మృదువుగా మారి, తిన్న ఆహారం రుచిస్తుంది.

జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ - ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు: ఏదైనా జంతువు అనారోగ్యానికి గురైతే, దాని ఎన్‌క్లోజర్‌ వద్ద ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇన్ఫెక్షన్‌ ఇతర జంతువులకు వ్యాపించకుండా ‘బొటాక్స్‌’ అనే మందును పిచికారీ చేస్తారు. ఎన్‌క్లోజర్‌లోకి ప్రవేశించే ప్రతి సిబ్బంది ‘ఫుట్‌ బాత్‌’ ద్వారా లోనికి అడుగు పెట్టాలి. పొటాషియం పెర్మాంగనేట్‌ కలిపిన నీటిలో కాళ్లు కడుక్కుని మాత్రమే జంతువుల దగ్గరికి వెళ్లేలా నియమం అమలులో ఉంది.

సేంద్రియ గడ్డి సాగు: జంతువుల ఆహారం కోసం జూ ఆవరణలో సుమారు 12 ఎకరాల భూమిలో సేంద్రియ విధానంలో గడ్డి పండిస్తున్నారు. ఇది రసాయనరహిత ఆహారంగా జంతువుల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఈ గడ్డిని జీబ్రాలు, జింకలు, నెమళ్లు వంటి గడ్డి తినే జంతువులకు అందిస్తున్నారు.

జంతువుల దత్తత కార్యక్రమం: జూ క్యూరేటర్‌ జి. మంగమ్మ మాట్లాడుతూ, “విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రతి ఒక్కరూ వన్యప్రాణుల జీవనశైలిని అర్థం చేసుకోవాలి. వన్యప్రాణి వారోత్సవాల సందర్భంగా పిల్లలు, విద్యార్థుల కోసం క్విజ్‌, పోస్టర్‌ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాం. పరిశ్రమలు, విద్యాసంస్థలు, వ్యాపారవేత్తలు జంతువులను దత్తత తీసుకునే అవకాశం కల్పించాం” అని తెలిపారు. దత్తత కార్యక్రమం ద్వారా పౌరుల్లో వన్యప్రాణులపై ప్రేమ, అవగాహన పెంచడం లక్ష్యమని చెప్పారు.

విశాఖ జూ ప్రత్యేకతలు:

  • దేశంలోని పెద్ద జూలలో ఒకటైన ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాల 625 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది.
  • సుమారు 123 జాతులకు చెందిన సుమారు 840కి పైగా జంతువులు, పక్షులు, సరీసృపాలు ఇక్కడ సంరక్షణలో ఉన్నాయి.
  • అడవికి సమానమైన సహజ వాతావరణంలో వన్యప్రాణులను ఉంచడం విశేషం.

