అనంతలో చినుకు జాడైనా లేదే - వేయికళ్లతో రైతుల నిరీక్షణ - FARMERS WORRIED DUE TO LACK OF RAIN

Farmers Worried Due to Lack of Rains in Joint Anantapur District: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రభావం చూపకపోవడంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఈసారి ముందే రుతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయన్న ఆనందం రైతుల్లో ఎంతోకాలం నిలబడలేదు. ఏటా జూన్ నెలాఖరుకు 60 శాతం మేర విస్తీర్ణంలో పంటలు విత్తుకునే రైతులు ఈ సారి 3 శాతం విత్తనం వేయలేదంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అప్పులు చేసి, నేల సిద్ధం: ఈసారి రాష్ట్రంలోకి రుతుపవనాలు 10 రోజుల ముందుగానే ప్రవేశించాయి. ఈ ప్రభావంతో మే నెలాఖరు, జూన్ తొలి వారంలో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. జూన్ 10 తర్వాత చినుకు జాడ లేకుండా పోయింది. అక్కడక్కడ చిరుజల్లులు కురుస్తున్నా సెంటీమీటర్‌కు మించి వర్షపాతం లేదు. శాస్త్రీయంగా పరిశీలిస్తే ఈ సీజన్‌లో జూన్‌లో సాధారణ వర్షపాతం వచ్చినట్లు గణాంకాలు ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అందుకు విరుద్ధమైన పరిస్థితి నెలకొంది.