Farmers Turning to Mechanization Due to Labor Shortages : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధికశాతం మంది వ్యవసాయ రంగంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తుంటారు. ఇలాంటి తరుణంలో కూలీలు అవసరమనేది తప్పనిసరి. కానీ చాలా చోట్ల వ్యవసాయ కూలీల కొరతతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఛత్తీస్గఢ్, బిహార్, మహారాష్ట్ర, అస్సాం ప్రాంతాల నుంచి కూలీలు బృందాలుగా వచ్చి సాగు పనులు చేపడుతున్నారు. శ్రామిక శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతుండటంతో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో రైతులు యాంత్రీకరణ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ట్రాక్టర్లు, వీడర్లు, డ్రోన్లు, తైవాన్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లు, కలుపుతీత యంత్రాల తదితర పనిముట్ల కొనుగోలుకు రైతులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై వీటిని అందిస్తే మరింత భరోసా ఉంటుందని రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కలియ దున్నడానికి వీడరు : పంటల్లో అంతర కృషి పనులు ఎక్కువగా అరకలతో చేసేవారు. పశుపోషణ భారంగా మారడంతో రైతన్నలు వీడర్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పలు రకాల యంత్రాలను బట్టి రూ.30 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయి. లీటరు పెట్రోల్తో సుమారు ఎకరం భూమిని కలియదున్నవచ్చు. దీంతో రైతులు వీడర్ల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
డ్రోన్తో పిచికారీ : పంటల సాగులో మరో ప్రధానమైన సమస్య చీడపీడలు. పంటలపై ఆశించిన చీడపీడల నివారణ కోసం స్ప్రేయర్లతో పిచికారీ చేయడమనేది పాత పద్ధతి. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందింది. డ్రోన్ వినియోగం విరివిగా పెరిగింది.రోజుకు కనీసం 30-40 ఎకరాల్లో డ్రోన్లను ఉపయోగించి పిచికారీ చేయవచ్చు. రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు వెచ్చించి రైతు సంఘాలు, జీవనోపాధి కోసం ఆసక్తి గల వారు బ్యాంకు లోన్లతో వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. డ్రోన్ పిచికారీతో సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతుంది. వీటిని సమాఖ్య సంఘాల ద్వారా మహిళా రైతులకు రాయితీపై అందించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్రప్రభుత్వం నమో డ్రోన్ దీదీ పేరుతో ఓ సరికొత్త పథకాన్ని కూడా తీసుకువచ్చిన విషయం విదితమే.
సౌర కంచెలు, సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు : కొన్ని ప్రాంతాల్లో జంతువులు పంటలను నాశనం చేస్తుంటాయి. పంటలను అడవి పందులు, కోతులు, ఇతర జంతువుల బారి నుంచి కాపాడుకునేందుకు చాలా మంది రైతులు మార్కెట్లో దొరికేటువంటి సౌర పరికరాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బ్యాటరీ సాయంతో పొలం చుట్టూ కంచెలను(ఫెన్సింగ్) ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆ కంచెలకు ఉన్న తీగల్లో తేలికపాటి విద్యుత్తు సరఫరా జరుగుతుంది. జంతువులు, మనుషులకు ఎలాంటి హానీ లేకుండా పంటలను సలువుగా కాపాడుకునేందుకు అవకాశం కలుగుతోంది. దీంతో కొంతమంది రైతులు తమ పొలాల చుట్టూ కంచెలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. దీనికి తోడు రైతులు వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో సీసీ కెమెరాలను సైతం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికతను రైతులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సమాచారం (ఎకరాల్లో)
- సాగుకు యోగ్యమైన వ్యవసాయ భూమి : 6.15 లక్షలు
- సాగు చేపడుతుంది : 4.5 లక్షలు ఎకరాల్లో
- రైతులు : 2.28 లక్షలు ఎకరాల్లో
- వానా కాలంలో సాగు అంచనా : 2,95,000
- ప్రస్తుతం సాగు చేసింది : 68 శాతం భూ విస్తీర్ణంలో
