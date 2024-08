ETV Bharat / state

సాంకేతిక చిక్కులు, కర్షకులకు చుక్కలు - రుణమాఫీ కాలేదంటూ వెల్లువెత్తుతున్న ఫిర్యాదులు - Farmers on RunaMafi

By ETV Bharat Telangana Team

Farmers on Loan Waiver Issues ( ETV Bharat )

Farmers to Collectorate on Runa Mafi in Khammam : ఆగస్టు 15న ఖమ్మం జిల్లా వైరా నుంచి మూడో విడత రుణమాఫీ ప్రక్రియకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టగా ఇప్పటికే మొదటి, రెండో విడత రుణమాఫీ ప్రక్రియ పూర్తయింది. మూడో విడత రుణమాఫీ ప్రక్రియలో భాగంగా బ్యాంకుల వారీగా రుణాలు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నట్లు అధికార యంత్రాంగం వెల్లడించింది. చివరిదైన మూడో విడతలో రూ. లక్షన్నర నుంచి 2 లక్షల వరకు రుణాల మాఫీకి అర్హులైన రైతుల జాబితాను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో లక్షా 73 వేల 337 మంది అన్నదాతలకు రూ. 1181 కోట్ల మేర రుణాలు మాఫీ అవుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అన్ని అర్హతలున్నా ఇంకా మాఫీ కాని కర్షకుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. కారణం తెలుసుకునేందుకు రైతులు కలెక్టరేట్ ఫిర్యాదు కేంద్రం వద్ద బారులుతీరుతున్నారు. అధికారుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు.