'ఈ కిష్కింధకాండ మా వల్ల కాదు' : కోతుల కట్టడిపై రైతు కమిషన్ ఫోకస్
కోతులతో బెంబేలెత్తుతున్న రైతులు, సాధారణ జనం - కోతుల కట్టడిపై దృష్టిసారించిన రైతు సంక్షేమ కమిషన్ - సర్కార్కు నివేదించి ప్రత్యేక నిధులు రాబట్టాలని చర్చ - త్వరలో విధివిధానాలు ఖరారు చేస్తామన్న కోదండరెడ్డి
Published : October 14, 2025 at 2:59 PM IST
Farmers Suffering With Monkeys in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోతుల బెడద కారణంగా వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గడం రైతుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చాలాకాలంగా వానరాలతో సతమతమవుతున్న ప్రజల ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ కమిషన్ నడుం బిగించింది. ఈ అంశంపై త్వరలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి బడ్జెట్లో నిధుల కేటాయింపుతో పాటు రైతులకు రాయితీలు ఇచ్చేలా నివేదికలు రూపొందించాలని రైతు కమిషన్ అధికారులను కోరింది.
15 సంవత్సరాలుగా కోతుల బెడద : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వానరాలు వనాలు వీడి జనాల్లోకి రావడం పంటల దిగుబడిపై పెను ప్రభావం చూపిస్తోంది. వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు సాగు చేసే చిన్న, సన్నకారు రైతులు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. 15 సంవత్సరాలుగా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో కోతుల బెడద తీవ్రరూపం దాల్చింది. కిష్కింధకాండ కట్టడిపై వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ కమిషన్ దృష్టి సారించింది.
ఆకుకూరల సాగు తగ్గిపోవడానికి కోతులే కారణం! : ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదుల దృష్ట్యా కమిషన్ ఛైర్మన్ ఎం.కోదండ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశు సంవర్థక, అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు, అంకుర సంస్థల ప్రతినిధులతో సమీక్షించారు. సాగు క్షేత్రాల చుట్టూ సౌరశక్తి కంచెలు వేసుకోవడం, వానరాలకు కుటుంబ నియంత్రణ, అడవుల్లో పండ్ల చెట్లను నాటడం ద్వారా కోతుల సమస్యను అధిగమించవచ్చని నిపుణులు ప్రస్తావించారు. హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల కూరగాయలు, పండ్లు, పూలు, ఆకుకూరల సాగు తగ్గిపోవడానికి కోతులు కారణంగా మారుతున్నాయని రైతు కమిషన్ ఛైర్మన్ కోదండరెడ్డి వెల్లడించారు.
కోతులు నిర్మూలించే పార్టీకే మద్దతు ఇస్తాం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కిష్కిందకాండ ధాటికి పూలు, కూరగాయల మొక్కలే కాదు ఇంట్లో సామగ్రీ ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. ఇల్లు పీకి పందిరి వేస్తున్న చందంగా చేయడమే కాక, ఒక్కోసారి ఇంట్లోవారిపైనా దాడులు చేస్తూ భీతావహం సృష్టిస్తున్నాయి. వానర సేన విధ్వంసానికి కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు గాయపడగా, భయంతో పారిపోతూ మృతి చెందిన సంఘటనలు కలచి వేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో కొన్ని పంచాయతీల్లో కోతులు నిర్మూలించే పార్టీకే మద్దతు ఇస్తామంటూ ప్రజలు ఆందోళన బాట పట్టడం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. సౌరశక్తి కంచెల ద్వారా వానరాల ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని అంకుర సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
కోతులకు కుటుంబ నియంత్రణ : హిమాచల్ ప్రదేశ్ కోతుల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. అదే కోవలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిర్మల్లోనూ 2 వేల వానరాలకు స్టెరిలైజేషన్ చేశారు. హిమాచల్ప్రదేశ్ తరహాలో రైతులకు రాయితీలు, కోతులకు కుటుంబ నియంత్రణ, ఫుడ్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తే కోతులను అరికట్టవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలు : కోతుల నియంత్రణకు వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశుసంవర్థక, అటవీ, గ్రామీణ, పంచాయతీరాజ్ శాఖలు ప్రతిపాదనలు రూపొందించాలని రైతు కమిషన్ ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలకు ఉపక్రమించాలని నిర్ణయించింది.
