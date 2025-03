ETV Bharat / state

మద్దతు ధర ఎక్కడ - మా గోడు పట్టించుకోండి అంటున్న రైతులు - FARMERS FACING PROBLEMS

Published : Mar 17, 2025, 7:54 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Farmers Suffering Due to Lack of Prices for Crops: మార్కెట్‌ ధరలు బాగున్నాయని మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువగానే లభిస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సీఎం యాప్, అగ్రి వాచ్‌ లెక్క ఇదీ అంటూ నివేదికలు కూడా ఇస్తున్నారు. కానీ పండించిన రైతులు మాత్రం తమకు మద్దతు ధర దక్కడం లేదని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. అయినా అధికారుల లెక్కలు తప్పితే వాస్తవమేంటన్నది ప్రభుత్వం వరకు వెళ్లడం లేదు. రైతులకు ఎంత ధర దక్కుతోందని తెలుసుకునే తీరిక ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలకూ లేదనే మాట వినిపిస్తోంది.

క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళదామనే ఆలోచనా వారిలో కొరవడింది. దీంతో కంది, సెనగ, మినుము, పెసర, జొన్న పంటలను సాగు చేసిన రైతుల గోడు పట్టించుకునే వారే కరవయ్యారు. ఎందుకింత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆవేదన రైతుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. కంది, పెసర, మినుము సేకరణకు మార్క్‌ఫెడ్‌ ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరుస్తున్నామని చెబుతున్నా వాటి సమాచారం రైతులకు చేరడం లేదు. కంది రైతులు కొన్నిచోట్ల కేంద్రాలకు వెళ్లినా నాణ్యత పేరుతో కోతలు పెడుతుండటంతో చేసేది లేక అధికశాతం తక్కువ రేటుకు దళారులకు అమ్ముకుంటున్నారు.

ఏదీ మద్దతు ధర: రాష్ట్రంలో కంది నూర్పిళ్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. అధికశాతం పంట రైతుల చేతికొచ్చింది. అయినా మద్దతు ధర దక్కడం లేదు. వ్యాపారులు క్వింటాలుకు రూ.6,500 చొప్పునే అడుగుతున్నారు. మార్క్‌ఫెడ్‌ ద్వారా 96 వేల టన్నుల సేకరణ లక్ష్యంగా నిర్ణయించినా ఇప్పటికి కొన్నది 23,089 టన్నులు మాత్రమే. 110 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని చెబుతున్నా అవి రైతులకు అందుబాటులో లేవు. వినుకొండ నియోజకవర్గంలో కంది రైతులు మార్క్‌ఫెడ్‌ సేకరణ ఎప్పుడంటూ దిక్కులు చూస్తున్నారు. అధికారులేమో కేంద్రాలు ఉన్నాయిగా అని అంటుండటం గమనార్హం. అంతా గందరగోళమే. పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోనూ కందుల నిల్వలున్నా రైతులు నమోదు చేసుకోలేదనే సమాధానం అధికారుల నుంచి వస్తోంది.

