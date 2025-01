ETV Bharat / state

'పంట కోతకొచ్చింది ఆగండి' - ఎక్స్​ ద్వారా లోకేశ్​ దృష్టికి - ఆ తర్వాత ఏమైందంటే - LOKESH HELP TO FARMERS

Lokesh Help to Farmers ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Lokesh Help to Farmers in Tirupati District: మంత్రి లోకేశ్​ ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రజలకు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారని మరోసారి నిరూపించారు. సోషల్​ మీడియా ద్వారా తన దృష్టికి వచ్చిన ఎన్నో సమస్యలను ఇప్పటికే లోకేశ్​ పరిష్కరించారు. తాజాగా మరో సమస్యను పరిష్కరించి ఎంతోమంది రైతులకు అండగా నిలిచారు. దీంతో ఆ రైతులు మంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

ఆరుగాలం శ్రమంచి పంట పండించే రైతన్నకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ అండగా నిలిచారు. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండలం కాపులూరు గ్రామ రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను పరిష్కరించారు. సాగరమాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా కాపులూరులో హైవే నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రాజెక్టు కింద పలువురి రైతుల భూములను అధికారులు సేకరించారు.

అయితే తమ పొలాల్లో వరి పంట వేశామని, మరో 20 రోజుల్లో కోతకు వస్తుందని, పంట చేతికి అందేవరకు సమయమివ్వాలని అధికారులను రైతులు వేడుకున్నారు. ప్రొక్లెయిన్​తో తమ పొలాల్లోని పంటను ధ్వంసం చేసేందుకు యత్నించడం పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను ఎక్స్ ద్వారా మంత్రి నారా లోకేశ్​ దృష్టికి తీసుకెళ్లటంతో వెంటనే స్పందించారు. పంటను ధ్వంసం చేయడం ఆమోదయోగ్యం కాదని, పంట పూర్తయ్యే వరకు రైతులకు సమయమివ్వాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

దీంతో ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ వరకు అధికారులు సమయమిచ్చారు. సమస్యను తన దృష్టికి తీసుకువచ్చిన వెంటనే స్పందించి అండగా నిలిచిన మంత్రి నారా లోకేశ్​కు రైతులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.