రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యూరియా కొరత - ఎక్కడ చూసినా ఎక్కువ ధరలే! - FARMERS FACING UREA PROBLEM IN AP

మార్కెట్‌లో బస్తాకు రూ.200 వరకు అధికం - ఎరువుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తుందంటున్న రైతులు - పక్కదారి పడుతున్నా కఠిన చర్యలు కరవు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:51 AM IST

Farmers Facing Urea Problem In AP: రాష్ట్రంలో యూరియా, డీఏపీ ఎరువుల ధరలు వ్యాపారుల దెబ్బకు మండుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల రైతులకు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. యూరియా బస్తా 266 చొప్పున అమ్మాల్సి ఉండగా బహిరంగ మార్కెట్లో 350 నుంచి 375 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. డీఏపీ బస్తా 1,350 రూపాయాలు కాగా 1,550 తీసుకుంటున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు. సహకార, రైతు సేవా కేంద్రాల్లో యూరియా నిల్వలు ఉండటం లేదు. యూరియా పక్కదారి పడుతున్నా చర్యలు తీసుకోడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

200 టన్నులు ఎరువులు ఒక్కరోజులోనే ఖాళీ: రైతులను యూరియా కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. రైతులు ప్రాథమిక సహకార పరపతి సంఘాలు , జిల్లా సహకార మార్కెటింగ్‌ సొసైటీలు , రైతు సేవా కేంద్రాలకు వెళ్తుంటే స్టాక్‌ అరకొరగా ఉంటుందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. పైగా పీఏసీఎస్‌లపై కొత్తగా నియమించిన త్రిసభ్య సంఘాల సిఫార్సులు అధికం కావడంతో 200 టన్నుల ఎరువులు వచ్చినా ఒక్కరోజులోనే ఖాళీ అవుతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. కేటాయింపులు ఎక్కువగా తీసుకొని, రైతులకు సరిపడా అందించడంలో మార్క్‌ఫెడ్‌ వైఫల్యం కన్పిస్తోందని భారీగా ఎరువులు పక్కదారి పడుతున్నట్లు కేంద్రం హెచ్చరిస్తున్నా, కఠిన చర్యలు లేవని అంటున్నారు.

ఖరీఫ్‌ సాధారణ విస్తీర్ణంలో ఈ ఏడాది ఇప్పటికి 65 శాతంలోపే పంటలు సాగయ్యాయని వ్యవసాయ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. రసాయన ఎరువులు ఎక్కువగా వాడే మిరప, పత్తి సాగు కూడా తగ్గిపోయింది. రాయలసీమలో ప్రధాన పంట వేరుశనగ కేవలం 4.45 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే సాగైంది. నాగార్జునసాగర్‌ ఆయకట్టులో వరి నాట్లు మొదలే కాలేదు. ఖరీఫ్‌ అవసరాలకు 16.76 లక్షల టన్నుల ఎరువులు కేటాయించగా, ఇప్పటికే 11.45 లక్షల టన్నుల అమ్మకాలు పూర్తయ్యాయి. ఓ పక్క పంటల సాగు తక్కువగా ఉన్నా, ఎరువులు మాత్రం తెగ అమ్ముడైపోతున్నాయి. రైతులు ముందే కొనుక్కుని దాచుకుంటున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాంటివారు 5 శాతమైనా ఉండరని క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలు సూచిస్తున్నాయి. అనంతపురంలో యూరియా కొరతతో రైతులు తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు.

'20 ఎకరాల్లో వరి నాటు వేసాం. ఒక్కసారి కూడా ఫెర్టిలైజర్​ వేయలేదు. యూరియా లేక ఎరువు వేయలేదు. యూరియా బస్తా రూ.400 - రూ.450 అమ్ముతున్నారు. యూరియా కొరత తీవ్రంగా ఉంది, ఎక్కడా దొరకడం లేదు.' - రైతులు

6 వేల టన్నుల యూరియా అవసరం కాగా: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో మొవ్వ, నందిగామ, గుడివాడ, పామర్రు, కంకిపాడు, మచిలీపట్నం ప్రాంతాల్లో వ్యాపారులు ఎరువులకు అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్నారు. పురుగు మందులు కొంటేనే యూరియా బస్తా అని లింకులు పెట్టి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి సహకార సంఘానికి యూరియా చేరడమే ఆలస్యం వెంటనే అయిపోయింది. పెద్దాపురం పీఏసీఎస్‌కు 170 టన్నులు కేటాయిస్తే, 2 రోజుల్లోనే ఖాళీ అయ్యింది. విజయనగరం జిల్లాలో వరి నాట్లు ముమ్మరమైన ప్రస్తుత తరుణంలో ఎరువుల కొరత వేధిస్తోంది. 6 వేల టన్నుల యూరియా అవసరం కాగా, 850 టన్నులు మాత్రమే ఉంది. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో నిల్వలు లేవు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఒక్కో బస్తాపై 200 రూపాయలు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు.

