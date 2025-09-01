Farmers Problems Due to Fish Prices Decrease : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో చేపలు సాగు చేసే రైతులు క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్నాళ్లుగా పెరుగుతున్న పెట్టుబడి వ్యయం, క్షీణిస్తున్న ధరలతో ఈ రంగం సంక్షోభంలోకి వెళ్తోంది. దశాబ్ద కాలంగా చేపల సాగులో ఉన్నవారు సైతం నిరాశలో ఉన్నారు. భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
పెరిగిన పెట్టుబడులు : గతంలో కేజీ చేపల ధర రూ.130 వరకు ఉండేది. ప్రస్తుతం రూ.90 నుంచి రూ.100కు పడిపోయింది. పెట్టుబడులు మాత్రం రెండు రెట్లు పెరిగి పోయాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చెరువులో నీటిని శుద్ధి చేసేందుకు ఫార్మాలిన్ రసాయనం వినియోగిస్తారు. చేపల్లో దీని అవశేషాలు కనిపించడంతో కొన్ని రాష్ట్రాలు కొంత కాలం దిగుమతులు నిలుపుదల చేశాయని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
లైవ్ ఫిష్ పేరుతో బతికిన చేపల అమ్మకాలు : తర్వాత ఈ సమస్య లేదని తేలడంతో ఎగుమతులు మామూలుగా జరిగినా ధర గిట్టుబాటు కావడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. స్థానికంగా చెరువుల్లోని చేపలను లైవ్ ఫిష్ పేరుతో బతికి ఉండగానే అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఐస్లో పెట్టిన చేపలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాని పరిస్థితి నెలకొంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోనసీమ జిల్లా నుంచి చేపలు ఎక్కువగా పశ్చిమబంగకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.
భారంగా చేపల మేత ధరలు : చేపలకు ఎక్కువగా తవుడు మేతగా వినియోగిస్తారు. గతంలో టన్ను రూ.9వేల నుంచి రూ.10వేల మధ్యలో ఉండేది. ప్రస్తుతం రూ.18 వేల నుంచి రూ.20 వేలకు చేరుకుంది. చేపలు కేజీ నుంచి కేజీన్నర వచ్చేందుకు సుమారు 6 నెలల సమయం పడుతుంది. ఎకరం చెరువులో 3వేల వరకు పిల్లలు వదులుతారు. చేప కేజీ బరువు తూగేందుకు 5 కేజీల మేత తింటుంది.
జిల్లా వ్యాప్తంగాలో ఆక్వాసాగు 48వేల ఎకరాల్లో చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా 15వేల ఎకరాల్లో చేపల సాగు చేస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఏటా ఆదాయం రూ.34వేల కోట్లు ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఇక్కడ వినియోగం తక్కువ : మన రాష్ట్రంలో ప్రతి వ్యక్తి సగటున ఏడాదికి 5 నుంచి 10 కిలోలు మాత్రమే చేపలను ఆహారంగా తీసుకుంటారని జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి శ్రీనివాసరావు తెలుపుతున్నరు. దీనిని 20 కిలోల వరకు పెంచాలని ప్రభుత్వం అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తోందని వివరిస్తున్నారు.
డాలర్ల పంటకు అమెరికా సుంకాల దెబ్బ - ఆక్వా రంగంపై పెనుముప్పు
అయ్యో 'రొయ్య' - వ్యాధుల భయంతో మళ్లీ తగ్గుతున్న ధరలు
మరోవైపు డాలర్ల పంటగా పేరొందిన ఆక్వా సాగుకు అమెరికా సుంకాలు ఆటంకంగా మారాయి. తాజాగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలు ఆక్వా రంగానికి పెనుముప్పుగా మారిన సంతి తెలిసిందే. అమెరికా సుంకాల ప్రభావంతో జిల్లాలో ఆక్వా రంగ భవిష్యత్తు గందరగోళంగా మారింది. గతంలో 16.52 శాతం ఉంటే ట్రంప్ అధ్యక్షుడు అయ్యాక 34.73 శాతం పెంచారు. ఇటీవల 59.73 శాతం పన్నులు విధిస్తామని ప్రకటించడంతో రైతులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.