ద్రవరూపంలో నానో యూరియా - ప్రచారం లేక అంతంతే వినియోగం - FARMERS INCREASING HIGH FERTILIZERS

అధిక మొత్తంలో యూరియా వాడేస్తున్న రైతులు - తక్కువ ధరకే నానో యూరియాను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 7:53 PM IST

Farmers Increasing Chemical Fertilizers To Farming : రాష్ట్రంలో రసాయన ఎరువుల వినియోగం రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. అధిక దిగుబడుల పేరుతో రైతులు ఎక్కువగా వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఫలితంగా పొలాలన్నీ నిస్సారంగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీటి వినియోగాన్ని దశలవారీగా తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం పలు సంస్కరణలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా గుళికల రూపంలో ఉండే యూరియా, డీఏపీ స్థానంలో ద్రవరూప నానో యూరియా, డీఏపీలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో రసాయన ఎరువుల వినియోగం అధికంగా ఉంది. జిల్లాలో ఖరీఫ్‌లో 6,27,788, రబీలో 3,42,792 హెక్టార్లలో వివిధ పంటలు సాగవుతాయి. ప్రధానంగా పత్తి, వరి, మిరప, మొక్కజొన్న, వేరుసెనగ, కంది తదితర పంటలను రైతులు సాగు చేస్తుంటారు. ఎకరా వరి పైరుకు సగటున 160 కిలోల యూరియా వాడాలి. కానీ 400 కిలోల నుంచి 500 కిలోలు వాడుతున్నట్లు వ్యవసాయాధికారుల పరిశీలనలో తేలుతోంది. మోతాదుకు మించి వినియోగిస్తుండటంతో పురుగులు, తెగుళ్ల బెడద ఎక్కువగా సోకుతోంది.

ఎకరాకు అర లీటరు ద్రావణం : బస్తా యూరియా ధర రూ.266 కాగా బయట దుకాణాల్లో అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. నారో యూరియా 500 మి.లీ. డబ్బా రూ.225కే లభిస్తుంది. డీఏపీ బస్తా కొత్త ధర రూ.1,400. నానో డీఏపీ సీసా రూ.600 మాత్రమే. ఎకరాకు అర లీటరు ద్రావణం సరిపోతుంది.

అవగాహన కరవవడంతో : ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో నానో యూరియా, డీఏపీలను ఒక్క శాతం మంది రైతులు కూడా వినియోగించట్లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. వీటిని ప్రభుత్వం రెండేళ్ల కిందటే మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనిపై ప్రచారం లేకపోవడం, రైతులకు సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో దీనిని ఎక్కువ మంది సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు.

దేశంలోనే రెండో స్థానం : రసాయన ఎరువుల వినియోగంలో నంద్యాల జిల్లా రికార్డు సృష్టించింది. 2024-25లో రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో, దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కేంద్రమే ప్రకటించింది. నంద్యాల జిల్లాలో ప్రధానంగా వరి సాగు అధికం. ఎకరా సాగుకు 3 బస్తాల యూరియా వేయాల్సి ఉండగా సుమారు 10 బస్తాల వరకు వినియోగిస్తున్నారు. 2024-25లో యూరియా, డీఏపీ, ఎంవోపీ తదితర 3.75 లక్షల టన్నుల ఎరువులను రికార్డు స్థాయిలో వినియోగించారు. 2.38 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల వినియోగంతో కర్నూలు జిల్లా ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.

