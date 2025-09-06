ETV Bharat / state

ఈ ఎరువు వాడితే మొక్కల పెరుగుదలకు ఢోకా లేదు!

జహీరాబాద్‌ రైతులు పర్యావరణ హిత సమృద్ధ ఎరువును వినియోగం - మొక్కల సమగ్ర పెరుగుదలకు సమృద్ధ ఎరువు ఎంతగానే దోహదం - జాతీయ భద్రత కార్డు ఉన్నవారికి ఉచిత సరఫరా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read

Enriched Eco Fertilizer : అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన పరిస్థితులు, ఇతర కారణాల వల్ల తెలంగాణలో యూరియా కొరత ఏర్పడింది. దీనితో రాష్ట్రంలోని అన్నదాతల పరిస్థతి దిక్కుతోచని స్థితిలో పడింది. కాగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ చోట్ల రైతులు ఎరువు దుకాణాలు, సహకార సంఘాల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పోలీసు సందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తోంది. అయితే సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్​ ప్రాంతంలోని అన్నదాతలు పెద్దగా ఇబ్బంది పడటం లేదు. ఇక్కడి చాలా మంది రైతులు గత కొన్నేళ్లుగా స్థానికంగానే పర్యావరణ హిత సహజ ఎరువును ఉత్పత్తి చేసి వినియోగిస్తున్నారు. దీనితో వారు యూరియాపై ఆధారపడటం తగ్గించేశారు. ఈ ఎరువును ఎలా తయారు చేస్తారు? దీని వల్ల రైతులకు కలిగే లాభాలు ఏమిటి అనే విషయాలపై "ఈటీవీ భారత్" ప్రత్యేక కథనం.

సహజ సిద్ధ మిశ్రమాలతో : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సంవృద్ధిగా లభించే పశువుల పేడ, మేకల ఎరువు, వర్మీ కంపోస్టుల మిశ్రమంతో 'డీడీఎస్​ - కేవీకే' సొంత బ్రాండ్ "ఎన్​రీచ్డ్​ ఎకో ఫర్టిలైజర్​"(సమృద్ధ పర్యావరణ ఎరువు) పేరుతో పంపిణీ చేస్తున్నారు. దీనిని భూసార నిపుణుడు స్వామి పర్యవేక్షణలో తయారు చేస్తున్నారు. కేవీకేలో 30 కిలోల బస్తాలను విక్రయిస్తున్నారు. అయితే జాతీయ భద్రత కార్డు ఉన్నవారికి దీనిని ఉచితంగా అందజేస్తున్నారు. అది లేని వారికి నామమాత్రపు ధరకు అమ్ముతున్నారు.

భూ సారాన్ని పెంచే సేంద్రియ ఎరువు : పొలంలో ఏ పంటైనా బాగా పండాలంటే అక్కడి భూమి సారవంతంగా ఉండాలి. అయితే గత కొన్నేళ్లగా రసాయన ఎరువులను అధికంగా వాడటం వల్ల ప్రస్తుతం సాగు భూములు నిస్సారమై పోవడంతో పాటు వాతావరణ కాలుష్యం అధికమైంది. భూమి సారాన్ని పెంచేందుకు సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దీనిని జహీరాబాద్​ ప్రాంత రైతులు గుర్తించారు. దీనిలో భాగంగానే జహీరాబాద్​ డీడీఎస్​ - కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సమృద్ధ పర్యావరణ ఎరువుల తయారీపై దృష్టి సారించింది.

మొక్కల సమగ్ర పెరుగుదలకు దోహదం : నిర్దేశిత సమృద్ధ ఎరువులో సేంద్రియ కార్బనం, నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్​, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఇనుము, గంధకం, రాగి, జింక్​ వంటివి తగిన మోతాదులో ఉంటాయి. పైగా వీటిలో సూక్ష్మపోషకాలు, స్థూల పోషకాలు, అతి సూక్ష్మకపోషకాలతో పాటు విటమిన్లు, కీటోన్లు, సేంద్రియ కర్బనాలు, హార్మోన్లు, ఎంజైములు ఉండటం వలన మొక్కల సమగ్ర పెరుగుదలకు ఈ ఎరువు ఎంతగానే దోహదపడుతుంది. ప్రతి సీజన్​లో కేవీకే యంత్రాంగం పది టన్నుల ఎరువును తయారు చేసి విక్రయిస్తోంది.

రైతులకు అవగాహన : 2016 సంవత్సరంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో సమృద్ధ పర్యావరణ ఎరువుల తయారీని ప్రారంభించామని కేవీకే జహీరాబాద్‌ మట్టి పరీక్షల నిపుణుడు స్వామి పేర్కొన్నారు. పొలాల్లో భూసారం పెంపొందించే లక్ష్యంతో ఈ కేవీకేలో సిద్ధం చేయడంతో పాటు ఎరువు తయారీపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. యూరియా, కాంప్లెక్స్ రసాయన ఎరువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ ప్రాంత రైతులు సమృద్ధ ఎరువును ఉపయోగిస్తున్నారని అన్నారు. రైతులు ముందుగా తమను సంప్రదిస్తే వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా సరఫరా చేస్తామని తెలిపారు.

"2016 సంవత్సరంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో సమృద్ధ పర్యావరణ ఎరువుల తయారీని ప్రారంభించాం. పొలాల్లో భూసారం పెంపొందించే లక్ష్యంతో ఈ కేవీకేలో సిద్ధం చేయడంతో పాటు ఎరువు తయారీపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. యూరియా, కాంప్లెక్స్ రసాయన ఎరువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ ప్రాంత రైతులు సమృద్ధ ఎరువును ఉపయోగిస్తున్నారు. రైతులు ముందుగా మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా సరఫరా చేస్తాం." -స్వామి, మట్టి పరీక్షల నిపుణుడు, కేవీకే జహీరాబాద్‌

