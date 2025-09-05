Farmers Facing Urea Problem In AP: వర్షాలు పడలేదు. వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభం కాలేదు. నారుమడులు పోయలేదు. కానీ జూన్ నాటికే రాష్ట్రంలో 32 శాతం ఎరువులు అమ్మేశారు. జులై నాటికే 50శాతానికి మించి యూరియా దుకాణాల నుంచి వెళ్లిపోయింది. అంటే పంటలు వేయకముందే రాష్ట్రంలో యూరియా పక్కాదారి పట్టింది. రైతులు తీసుకోకముందే దారి మళ్లింది. ఆ యూరియా అంతా ఎవరు కొన్నారు? ఎవరికి చేరిందన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
రాష్ట్రంలో జూన్ ఆఖరుకు ఖరీఫ్ గాడిన పడలేదు. గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాల్లో అప్పటికీ వరినాట్లు మొదలు కాలేదు. కానీ ఖరీఫ్ అవసరాలకు కేటాయించిన 6లక్షల 22వేల టన్నుల యూరియాలో 32 శాతం అంటే 2లక్షల టన్నుల యూరియా అమ్మేశారు. జులై ఆఖరుకు చూస్తే రాష్ట్రంలో 12 జిల్లాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులున్నాయి. అప్పటికీ ఖరీఫ్ సాధారణ విస్తీర్ణంలో పంటల సాగు 43 శాతం మాత్రమే. కానీ యూరియా అమ్మకాలేమో మూడున్నర లక్షల టన్నులకు చేరాయి. అంటే ఖరీఫ్ కేటాయింపుల్లో జూన్, జులై నాటికే 56శాతం దారిమళ్లించేశారు. ఎరువుల లెక్కలు పరిశీలిస్తే సాగుకు ముందే అంటే ఏప్రిల్ నుంచి జులై మధ్య యూరియా పక్కదారి పట్టిందని స్పష్టమవుతోంది. మిక్సింగ్ ప్లాంట్లు, పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ముందే తరలించారని తెలుస్తోంది. తీరా రైతులకు అవసరమయ్యే సరికి కొరత మొదలైంది. ఇదే సమయంలో కేంద్రం నుంచి సరఫరా తగ్గింది. రామగుండం ప్లాంటు నుంచి సరఫరా నిలిచింది. వీటన్నింటి ఫలితంగా బస్తా యూరియా కోసం బారులు తీరి నిలబడాల్సి వస్తోంది.
20 రోజులుగా ఎరువుల సరఫరా లేదు: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కొన్ని వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలకు 20రోజులుగా ఎరువుల సరఫరా లేదు. దుకాణాల్లోనూ లేవు. ఉమ్మడి గుంటూరు, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో మిరప, పత్తి, పొగాకు ఇతర మెట్టపంటల సాగు తగ్గడంతో ఎరువుల డిమాండు తగ్గింది. లేదంటే పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా ఉండేది. బుధవారానికి రాష్ట్రంలో యూరియా అమ్మకాలు గతేడాది కంటే 97వేల టన్నులు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇందులో చాలావరకు పక్కదారి పట్టిందని స్పష్టం అవుతోంది.
రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఎరువులను వ్యవసాయశాఖ అధికారులు ప్రైవేటు దుకాణాలు, మార్క్ఫెడ్కు 50:50 నిష్పత్తిలో కేటాయిస్తారు. అందులో అమ్మకాలు, నిల్వల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటారు. అంటే పంటలు వేయకముందే యూరియా అధికంగా అమ్ముడవుతోందని అధికారులకు తెలుసు. అప్పుడైనా కొంటున్నవారి ఆధార్ నంబర్లేంటని విచారిస్తే విషయం బయటపడేది. కానీ అధికారులు పట్టించుకోలేదు.
ఏప్రిల్ నుంచి జులై వరకు: రాష్ట్రంలో బుధవారం నాటికి 5లక్షల 69వేల టన్నుల యూరియా విక్రయాలు జరిగాయి. ఇందులో మార్క్ఫెడ్ ద్వారా 2 లక్షల 4వేల టన్నులే విక్రయించారు. అంటే మొత్తం అమ్మకాల్లో 35.85శాతం మాత్రమే. వచ్చిన యూరియాలో ఎవరికెంత కేటాయించారో ఏ నెలలో ఎంత అమ్మారో కూడా లెక్కలు చెప్పలేని పరిస్థితి. ఆధార్ కార్డు తీసుకెళ్లినా నంబర్/ఓటీపీ చెప్పినా ఎరువులు ఇచ్చేస్తారు. అంటే పొలం వేయకపోయినా వెళ్లి తీసుకోవచ్చు. వ్యాపారులు కూడా తమకు తోచినవారి ఆధార్ నంబర్లతో బిల్లులు రాసేయొచ్చు. ఏప్రిల్ నుంచి జులై వరకు చాలా అమ్మకాలకు ఇదీ ఒక కారణం. ఫలితంగా అవసరమైన రైతులకు యూరియా దొరకట్లేదు.
కూటమి ప్రభుత్వం సాంకేతికతకు పెద్ద పీట వేస్తోంది. యాప్ ద్వారా రియల్టైమ్ వాతావరణం, ఇతర సమాచారాలు అందిస్తోంది. కానీ రైతుకు తమ గ్రామంలోని దుకాణంలో ఎరువులెంత ఉన్నాయో తెలియదు. రియల్టైమ్లో ఎక్కడెంత ఎరువులున్నాయో కనిపిస్తే స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కేటాయింపులు
చేయొచ్చు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యూరియా కొరత - ఎక్కడ చూసినా ఎక్కువ ధరలే!
ఎరువులపై తప్పుడు ప్రచారం - ప్రతి రైతుకు సకాలంలో యూరియా: సీఎం చంద్రబాబు