Varahala Gedda Reservoir Works in Srikakulam District : అది 1977వ సంవత్సరం. అప్పటికే కరవుతో రైతులు ఏటా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు. నీటి కొరత లేకపోతే పంటలు పండుతాయని రైతుల ఆశ. కానీ అదెలా సాధ్యమవుతుందనే ప్రశ్న. వీటన్నింటితో సతమతమవుతున్న అన్నదాతల ఆక్రనందనలు చూసి అప్పటి ప్రజా ప్రతినిధులు రిజర్వాయర్ కట్టాలనుకున్నారు. ఎన్నో అవస్థలు పడి అదే ఏడాది శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలం లొత్తూరు, కంట్రగాడ మధ్యలో రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
దాదాపు యాభై ఏళ్లు అవుతున్నాయి కానీ రిజర్వాయర్ మాత్రం ఇప్పటికీ పూర్తవ్వలేదు. బతికుండగా రిజర్వాయర్ చూస్తామో? లేదో? అని కొంతమంది రైతులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వమైనా దృష్టి సారించి వరహాల గెడ్డ రిజర్వాయర్ను పూర్తి చేసి ఆదుకోవాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.
వాటాలతో రైతుల మధ్య విభేదాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలంతో పాటు మెలియాపుట్టి మండలంలోని కొంత భాగానికి సాగు నీరు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో 1977వ సంవత్సరంలో అప్పటి ప్రభుత్వం పలాస మండలంలోని లొత్తూరు, కంట్రగాడ గ్రామాల మధ్య వరహాల గెడ్డ రిజర్వాయర్కు శంకుస్థాపన చేసింది. దాదాపు పదిహేను వందల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో సుమారు 200 ఎకరాలు సేకరించింది.
రిజర్వాయర్ నిర్మించిన తర్వాత సాగునీటిలో ఎవరికి ఎంత వాటా చెందాలో అన్న విషయంలో పలాస, మెలియాపుట్టి మండలాల రైతుల మధ్య విభేదాలు రావడంతో అప్పట్లో పనులు తాత్కాలికంగా ఆగిపోయాయి. ఈ రిజర్వాయర్ పూర్తయితే కంట్రగాడ, రెంటికోట, అల్లుఖోల, రాజగోపాలపురం, కేదారిపురం, కంబిరిగాం, పలాస, కాశీబుగ్గ, లక్ష్మీపురం, మెలియాపుట్టి మండలం గొప్పిలి గ్రామాలకు సాగు నీరు అందుతుంది. అనంతరం వజ్రపుకొత్తూరు మండలం బెండి వద్ద మరో గెడ్డలో కలుస్తుంది.
నక్సల్స్ బెదిరింపులతో ఆగిన పనులు : అలా ఆగిపోయిన పనులను 1997వ సంవత్సరంలో అప్పటి ఎమ్మెల్యే గౌతు శివాజీ సహకారంతో స్థానిక రైతులంతా కలిసి రిజర్వాయర్ త్వరగా నిర్మించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. నీటి వాటాల్లో కూడా ఎలాంటి గొడవలు పడబోమని అధికారులకు చెప్పారు. స్పందించిన ప్రభుత్వం అప్పట్లో దాదాపు రూ. 70 లక్షలు విడుదల చేసింది. చకచకా పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. వేగంగా పనులు జరుగుతుండగా నక్సలైట్ల బెదిరింపులతో రిజర్వాయర్ పనులను మధ్యలోనే ఆపేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ పారిపోయాడు.
అప్పుడు ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ 2018లో ప్రారంభమయ్యాయి. రూ. 20 లక్షలతో మట్టి పనులు జరిగాయి. తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ రిజర్వాయర్ను కనీసం పట్టించుకోలేదు. ఇప్పటికీ యాభై శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ఇంకా యాభై శాతం పనులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అధికారులు స్పందించి రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని త్వరగా పూర్తి చేసి, ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
"ఇక్కడి రైతులకు పండించుకోవడానికి మంచి భూములు ఉన్నా సాగు నీరు అందుబాటులో లేదు. వరహాలగెడ్డ రిజర్వాయర్ పనులు ప్రారంభించి అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. దాదాపు 200 ఎకరాల వరకూ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. పనులు జరగకపోవడంతో జలాశయం తుప్పలు, పూడికతో నిండిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వమైనా దృష్టి సారించి వరహాల గెడ్డ రిజర్వాయర్ను పూర్తి చేసి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం." - స్థానిక రైతులు
"వరహాల గెడ్డ రిజర్వాయర్ని పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ పరిస్థితిని వివరిస్తూ నిధులు విడుదల కోసం ఇదివరకే ప్రభుత్వానికి నివేదించాం. నిధులు మంజూరైన వెంటనే పనులు ప్రారంభిస్తాం." - ఎస్వీ శ్రీనివాసరావు, జలవనరుల శాఖ ఏఈ, పలాస
