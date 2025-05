ETV Bharat / state

రూ.5 కొని రూ.40కి అమ్మేస్తున్నారు - వ్యాపారుల దోపిడీ - NO PRICE FOR OKRA CROP

Published : May 3, 2025 at 5:46 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Farmers Face Losses Due to Lack of Proper Price for Okra Crop: ఈ ఏడాది బెండ సాగు చేసిన రైతులు నష్టాల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటకు సరైన ధర లేక ఏమి చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. పంటకు పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ వ్యాపారులు సిండికేట్​గా మారి అధిక ధరలకు అమ్ముకుంటున్నారని వాపోతున్నారు. దీనిపై అధికారులు స్పందించి వారికి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు విజయనగరం జిల్లాలోని రైతులు.

జిల్లాలో రామభద్రపురం, బాడంగి, తెర్లాం, బొబ్బిలి, మెంటాడ, మెరకముడిదాం, గజపతినగరం, బొండపల్లి, గంట్యాడ తదితర మండలాల్లో 200 ఎకరాల్లో రైతులు బెండ సాగు చేశారు. ఫిబ్రవరి నెలలో 15 కిలోల (కేట్‌) కాయలు రూ.350 నుంచి రూ.400 వరకు పలికాయి. ఇప్పుడు వాటి ధర రూ.80 నుంచి రూ.100కు పడిపోయింది. అంటే కిలో రూ.5 నుంచి రూ.6 మాత్రమే. దీంతో పెట్టుబడులు కూడా రావడం లేదని గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

సిండికేట్‌గా వ్యాపారులు: రామభద్రపురం కూరగాయల మార్కెట్‌కు ఉదయం 5 గంటలకు తీసుకువచ్చిన బెండ కాయలను వ్యాపారులు 10 గంటల వరకు కొనుగోలు చేయడం లేదని, దీంతో చివరికి వారు నిర్ణయించిన తక్కువ ధరకే అమ్మి ఇంటి ముఖం పడుతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. మరోపక్క బయట కిలో బెండను రూ.40కు అమ్ముతున్నారని, వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి దోపిడీ చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి గిట్టుబాటు అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.