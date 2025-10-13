ETV Bharat / state

సీఆర్​డీఏ ప్రారంభం - అమరావతి అభివృద్ధికి శుభసూచకం: రాజధాని రైతులు

లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రాజధాని నిర్మాణం జరిగి తీరుతుందన్న రైతులు - ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై తమకు పూర్తిస్థాయిలో నమ్మకం ఉందని వెల్లడి

People Response On CRDA Building Inauguration
People Response On CRDA Building Inauguration (ETV Bharat)
Published : October 13, 2025 at 4:33 PM IST

People Response On CRDA Building Inauguration in Amaravati : రాజధాని కేంద్రంగా సీఆర్​డీఏ ప్రాజెక్టు కార్యాలయ భవనం అందుబాటులోకి రావడం అమరావతి నిర్మాణానికి శుభసూచకమని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రాజధాని నిర్మాణం జరిగి తీరుతుందని వారు ఆకాంక్షించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై తమకు నమ్మకం ఉందని, కింది స్థాయి అధికారులు కూడా రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో పని చేయాలని హితవు పలికారు.

రాయపూడి - లింగాయపాలెం మధ్యలో సీఆర్​డీఏ పరిపాలనా భవనాన్ని నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించడాన్ని రాజధాని రైతులు స్వాగతించారు. సీఆర్​డీఏ కార్యాలయం నిర్మాణం జరిగిన ప్రదేశానికి భూములిచ్చిన రైతులతో కలిసే సీఎం భవనాన్ని ప్రారంభించారు. వారికి భవనం మొత్తం చూపించిన సీఎం తగు రీతిలో సత్కరించి గౌరవించారు. ముఖ్యమంత్రి చూపిన ఆదరణ పట్ల రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

'సీఆర్​డీఏ' అందుబాటులోకి రావడం అమరావతి అభివృద్ధికి శుభసూచకం : రాజధాని రైతులు (ETV)

"నేడు రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో సీఆర్​డీఏ కార్యాలయం ప్రారంభం కావడం మాతోపాటు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఆర్​డీఏ శాశ్వత భవనం నిర్మాణం చేసుకోవటం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, రాజధాని నిర్మాణానికి శుభసూచకం. గత ప్రభుత్వంలో రాజధానికి నిర్మాణాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన వారికి ఇదోక చెంపపెట్టులాగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి మా రైతులందర్ని ఆహ్వానించటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. నేడు అమరావతి రైతులకు పండగలా ఉంది. మూడేళ్లలో అమరావతిని సీఎం చంద్రబాబు అభివృద్ధి చేస్తారని పూర్తిగా నమ్ముతున్నాం." - రాజధాని రైతులు

8 ఎక‌రాల్లో మ‌రో నాలుగు భవనాలు : అమరావతిని ప్రతిబింబించేలా A అక్షరం ఎలివేషన్‌తో సీఆర్​డీఏ భవనాన్ని రూపొందించారు. పట్టణాభివృద్ధి, పురపాలక శాఖ పరిధిలోని ఇతర భవనాలను సీఎం ప్రారంభించారు. ప్రధాన కార్యాల‌యానికి ప‌క్కనే మొత్తం 8 ఎక‌రాల్లో మ‌రో నాలుగు PEB (PRE ENGINEERED BUILDING) భవనాలు నిర్మించారు. ఒక్కొక్క భవనం 41,500 చ.అ.ల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజ‌లంద‌రికీ అందుబాటులో ఉండేలా స‌రికొత్త హంగుల‌తో సీఆర్​డీఏ భవనం పక్కనే ఇతర కార్యాలయాల నిర్మాణం జరిగింది.

మొదటి భవనంలో టిడ్కో, APUFIDC, రెండో భవనంలో స్వచ్చాంధ్ర కార్పొరేషన్, రెరా అప్పిలేట్ అథారిటీ, గ్రీనింగ్ కార్పొరేషన్, మూడో భవనం రెరా, టౌన్ ప్లానింగ్(DTCP), నాలుగో భవనాన్ని మెప్మా కార్యాల‌యానికి కేటాయించారు. వీటితో పాటుగా రాజధానిలో కాలుష్యం తగ్గించేందుకు బ్యాటరీ వాహనాల ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను సీఎం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. విజయవాడ, గుంటూరుల నుంచి రాజధానికి కనెక్టివిటీ పెరిగేలా ఒకే టికెట్‌తో ఆటో, బస్‌లో ప్రజలు ప్రయాణించే నూతన వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానుంది.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ : సీఆర్​డీఏ భవనంలోని గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నగర వ్యాప్తంగా పనులు జరిగే ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి నుంచి వచ్చే ఫీడ్‌ను ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. వీటితో పాటు డ్రోన్లతో చిత్రీకరించే దృశ్యాల ద్వారా ఇక్కడి నుంచి పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంది. నిర్మాణ పనులు పూర్తి అయిన తర్వాత నగరంలో పారిశుద్ధ్యం, వరదలు, ట్రాఫిక్, భద్రత, వాతావరణం, తదితర అవసరాల కోసం వినియోగిస్తారు.

దీనికి అనుబంధంగా కాల్‌ సెంటర్‌ కూడా ఏర్పాటైంది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం పూర్తిగా సౌండ్‌ ప్రూఫ్‌తో నిర్మించారు. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం కాల్‌ సెంటర్‌ సహా క్యాంటీన్‌, ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్​లను నిర్మించారు. మొదటి అంతస్తులో సమావేశ మందిరాలు, 2, 3, 5 అంతస్తులు సీఆర్​డీఏ, 4వ అంతస్తులో సీడీఎంఏ పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్​లను ఏర్పాటు చేశారు. 6వ అంతస్తులో అమరావతి డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (ఏడీసీఎల్‌), 7వ అంతస్తును పురపాలక శాఖ మంత్రి పేషీ, పురపాల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, ప్రజారోగ్య శాఖ ఈఎన్‌సీ, సీడీఈ, ఎస్‌డీఈ కార్యాలయాలకు కేటాయించారు.

మొత్తం 4.32 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో : నిర్మాణ పనులన్నీ ఇకపై అమరావతి కేంద్రంగానే ప్రభుత్వం పర్యవేక్షించనుంది. మొత్తం 4.32 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో జీ ప్లస్ 7((G+7) భవనం 3 లక్షల 7వేల 326 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణం జరిగింది. ప్రధాన భ‌వ‌నం 0.73 ఎకరాలు, గ్రీన్ జోన్ 0.88 ఎకరాలు, పార్కింగ్ ప్రాంతం 1.36 ఎకరాలు, ఓపెన్ స్పేస్ 0.96 ఎకరాలు, ఎస్టీపీ 0.39 ఎకరాల్లో నిర్మించారు.

మూడేళ్లలో అమరావతి తొలిదశ నిర్మాణం పూర్తి - మరో 34,964 ఎకరాల భూసమీకరణ

రైతుల త్యాగాలను ఏనాడు మరవను - అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

