ETV Bharat / state

సిరులు కురిపించే 'కొబ్బరి' - అనుబంధ పరిశ్రమలతో రైతులకు కాసుల పంట

కొబ్బరి అనుబంధ పరిశ్రమల విస్తరణతో రైతులకు మేలు - మంచి ధరతోపాటు పారిశ్రామికంగా పురోభివృద్ధి సాకారం

Farmers Benefit From Coconut Related Industries in AP
Farmers Benefit From Coconut Related Industries in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Farmers Benefit From Coconut Related Industries in AP : కొబ్బరి చెట్టుకు కల్పవృక్షం అని పేరు. దీని నుంచి వచ్చే ప్రతి ఉత్పత్తితోనూ ఆదాయం పొందొచ్చు. కొబ్బరి పంటకు నిలయమైన కోనసీమ జిల్లాలో వాటి అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా విస్తరించి విభిన్న ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి తీసుకువెళ్తే రైతులకు మంచి ధర దక్కుతుంది. అలాగే పారిశ్రామికంగా పురోభివృద్ధి సాకారమవుతుంది.

ఈ నేపథ్యంలో రాజోలు నియోజకవర్గంలోని తూర్పుపాలెం, పి.గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని పెదపట్నంలంక, అమలాపురం నియోజకవర్గంలోని ఉప్పలగుప్తంలో కామన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని రాష్ట్ర మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ పేర్కొనడంతో రైతుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.

అనుబంధ ఉత్పత్తులు, పరిశ్రమలు :

  • ఆరోగ్యానికి ఉపకరించే కొబ్బరి నీటిని తాజాదనం ఉండేలా ప్యాకెట్లలో నింపి విక్రయిస్తారు.
  • కొబ్బరి నీటిని పొడిగా మార్చి ప్యాకెట్లలో నిల్వ చేస్తారు.
  • ఎండు కొబ్బరి నుంచి గుజ్జు తీసి పొడి రూపంలో భద్రపర్చడం.
  • కొబ్బరిపాలు, పాలపొడి తయారీ.
  • కొబ్బరి డొక్క నుంచి పీచు తయారు చేసి గోదినీలు, పలురకాల తాళ్లు, విభిన్నమైన బొమ్మలను రూపొందిస్తారు.

ఏటా రూ.600 కోట్ల ఎగుమతులు : కోనసీమ ప్రాంతం నుంచి ఏడాదికి కాయలు, కురిడీలు, కొత్తకొబ్బరి, నూనె తదితర ఉత్పత్తులతో కలిపి రూ.600 కోట్ల ఎగుమతులు అవుతున్నాయి. కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.1.26 లక్షల ఎకరాల్లో కొబ్బరి పంట విస్తరించి ఉంది. తద్వారా 60,000 మంది ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా మరో లక్షమంది కార్మికులు కొబ్బరి సాగుపై ఆధారపడి జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు.

కొబ్బరి సాగుచేసే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక తరువాత స్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కోనసీమ కొబ్బరికే దక్కుతుంది. కొబ్బరి కాయల ఉత్పత్తిలో దేశంలో నాలుగో స్థానం, ఉత్పాదకతలో మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అంత ప్రాధాన్యమున్న ఈ ప్రాంతంలో ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలు లేక కొబ్బరి రైతులు వెలవెలబోతున్నారు. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో అనేక ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలను నెలకొల్పారు. దీంతో అక్కడి యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి మార్గాలు వాటంతట అవే దొరికాయి. అయితే ఇక్కడ పరిస్థితి అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంది.

ఉప ఉత్పత్తులతో ఎన్నో లాభాలు : ఉప ఉత్పత్తుల రాకతో కొబ్బరి కురిడీల నుంచి నూనెతీసే పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవకాశం సుగమమవుతుంది. పచ్చి కొబ్బరి నుంచి సేకరించే వర్జీన్‌ కోకోనట్‌ ఆయిల్, ఈ సమయంలో ఉత్పత్తి అయ్యే డెసికెడెట్‌ కోకోనట్‌ ఫౌడర్‌కు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్‌ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటితో పాటు కొబ్బరిపాల నుంచి లభ్యమయ్యే పానీయాలు, లడ్డు, కారం, చిప్స్, ముంజు, జున్ను తదితర పరిశ్రమలకు సైతం అనుకూలంగా ఉండే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదే విధంగా పీచు, తాడు, ఇటుకల తయారీ పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం దీని కోసం ప్రత్యేక చొరవ చూపనుండటం విశేష ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకుంది.

మార్కెట్‌ చరిత్రలోనే ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు : ప్రస్తుతం కోనసీమ కొబ్బరి మార్కెట్‌ దసరా కళ సంతరించుకుంది. వెయ్యి పచ్చి కొబ్బరికాయలు రూ.26 వేలు ధర పలకడం మార్కెట్‌ చరిత్రలోనే ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డుగా రైతులు, వర్తకులు చెబుతున్నారు. మొన్నటి వరకు వెయ్యి కాయలకు రూ.24 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు ధర వచ్చింది. దసరా ఖరీదులు ఊపందుకోవడంతో రూ.26 వేలకు చేరింది. కొబ్బరికాయల పరిమాణం, నాణ్యత ఆధారంగా కోనసీమ జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెయ్యింటికి రూ.26 వేలు దాటి కొనుగోలు చేస్తున్నారని రైతులు పేర్కొంటున్నారు.

పూర్వ ఉమ్మడి జిల్లాలో :

  • కొబ్బరి పంట 1.75 లక్షల ఎకరాలు
  • రైతులు : 70 వేల మంది
  • కార్మికులు: సుమారు 2 లక్షల మంది
  • ఎకరాకు సగటు దిగుబడి : 7,908 కాయలు
  • ఏటా వ్యాపారం: సుమారు రూ.730 కోట్లు

కోనసీమ కొబ్బరి చిప్పలకు పెరిగిన డిమాండ్​ - ఎందుకంటే!

కోనసీమ మార్కెట్‌ చరిత్రలో ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు-కొత్త కొబ్బరి అ'ధర'హో

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS ON COCONUT PRODUCTSCOCONUT INDUSTRIES IN APKONASEEMA COCONUT PRODUCTSPRESENT KONASEEMA COCONUT PRICECOCONUT RELATED INDUSTRIES IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.