ఉల్లిని ఉచితంగా తీసుకెళ్లండి - రైతు దండోరా - ONION FARMERS IN KURNOOL

ఎకరా సాగుకు రూ.80 వేలు - అమ్మితే రూ.20 వేలు కూడా రాని పరిస్థితి - గతేడాది క్వింటా రూ.5,000 - ప్రస్తుతం రూ.600కు కూడా అమ్ముడు కాని పరిస్థితి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 12:52 PM IST

Huge Loss To Onion Farmers in Kurnool: కర్నూలు మార్కెట్‌ యార్డులో ఉల్లి ధరలు పతనం కావటంతో రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. గతేడాది క్వింటా ఉల్లి అత్యధికంగా రూ.5000 వరకూ ధర పలకగా ప్రస్తుతం రూ.600కి కూడా కొనుగోలు చేసేవారు కరవయ్యారు. ఫలితంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లి సాగు చేసిన రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. రవాణా ఛార్జీలు సైతం రావడం లేదని తెలిసి కొందరు సాగు చేసిన ఉల్లిని తీయకుండా పొలాల్లోనే వదిలేశారు. మరికొంత మంది పంటను పశువులకు మేతగా వేస్తుండగా, మరికొంతమంది ఉచితంగా ప్రజలకు ఇస్తున్నారు.

పతనమైన ఉల్లి ధరలు: కోడుమూరుకు చెందిన ఓ రైతు క్వింటా ఉల్లిని కేవలం రూ.400 చొప్పున విక్రయించారంటే పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం మనం చేసుకోవచ్చు. ఎకరా విస్తీర్ణం ఉన్న ఉల్లి సాగుకు రూ.80 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకూ వ్యయం అవుతుండగా ప్రస్తుతం రూ.20 వేలు కూడా రావడం లేదు. కర్నూలు జిల్లాలోని ఉల్లి సాధారణ విస్తీర్ణం 17,525 హెక్టార్లు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 10,469 హెక్టార్లలో సాగు చేశారు. ఈ నెల నుంచి భారీగా ఉల్లిని విక్రయించేందుకు కర్నూలు మార్కెట్‌కు తీసుకువస్తారు. రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఎలా ఉంటాయోనని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కర్నూలు జిల్లాలోని గత ఆగస్టు నెలలో పలుమార్లు వర్షాలు పడడంతో ఉల్లి కుళ్లిపోతుందన్న భయంతో రైతులు 90 రోజుల పాటు ఉంచాల్సిన పంటను 20 రోజుల ముందే అంటే 70 రోజులకే తీసేశారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఉల్లిపాయల నాణ్యత, పరిమాణం తక్కువగా ఉంది. వీటికి వ్యాపారులు తగిన ధర చెల్లించకుండా భారీగా కోత విధిస్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్‌కు ఉల్లిపాయల ఎగుమతులు నిలిచిపోవడం సైతం ధరల పతనానికి మరో ప్రధాన కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ఉల్లి రైతుల కోసం కీలక నిర్ణయం: ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఉల్లి రైతును ఆదుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్వింటాకు రూ.1200 చెల్లించి ఉల్లిని కొనుగోలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఉల్లి రైతుల పరిస్థితి, ధరలు ఏ మేరకు ఉన్నాయనే అంశంపై సీఎం వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉల్లి పంట దెబ్బ తినడంతో పాటు మహారాష్ట్ర ఉల్లి పంట ఎక్కువగా ఉన్న కారణంగా ధరల విషయంలో రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అధికారులు తెలిపారు. వచ్చే 10 రోజుల్లో 5000 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లి పంట వచ్చే అవకాశం ఉందని వివరించారు.

మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్ నుంచి నష్టాన్ని భరించడంతో పాటు కమ్యూనిటీ హాళ్లల్లో అద్దెకు తీసుకుని ఉల్లిని ఆరబెట్టి రైతు బజార్లకు పంపిణీ చేయాలని సూచించారు. ఉల్లికి రేటు వచ్చేంత వరకూ కమ్యూనిటీ హాళ్లల్లో నిల్వ చేసుకునేందుకు రైతులకు అవకాశం కల్పించాలన్నారు. రైతు నష్టపోకుండా వినియోగదారుడు ఇబ్బంది పడకుండా అన్ని పంటల ధరల స్థిరీకరణ కోసం వేర్ హౌసింగ్ సదుపాయం కల్పించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం 150 ఉన్న రైతుల బజార్ల సంఖ్యను 200 వరకు పెంచాలని ఆదేశించారు. మార్కెట్ యార్డుల్లోని 2-3 ఎకరాల భూమిని వినియోగించుకుని కొత్తగా ఆధునిక రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు కార్యాచరణ చేపట్టాలన్నారు.

రంగంలోకి దిగిన మార్క్‌ఫెడ్‌: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్క్‌ఫెడ్‌తో ఉల్లిని కొనుగోళ్లు చేయించడం మొదలుపెట్టింది. దీంతో రైతులకు ఒకింత సాంత్వన కలుగుతోంది. అయినా సరే సోమవారం కర్నూలు మార్కెట్​లో ఉల్లిపాయల కనిష్ఠ ధర క్వింటాలుకు రూ.517 మాత్రమే పలికింది. క్వింటాలుకు కనీసం రూ.2,500కు కొనుగోలు చేస్తేనే మేము పెట్టిన పెట్టుబడులు తిరిగి వస్తుందనీ, లేదంటే తీవ్రంగా నష్టపోతామని పలువురు రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉచితంగా తీసుకోమని దండోరా! కర్నూలు జిల్లా పెద్దడబూరు మండలంలోని ముచ్చిగేరి గ్రామానికి చెందిన రైతు బోయ హనుమంతు తనకున్న రెండు ఎకరాలలో ఉల్లి సాగు చేశారు. ధరలు లేకపోవడంతో తన పొలంలోని ఉల్లిని ఉచితంగా తీసుకెళ్లొచ్చని దండోరా వేయించడంతో పలువురు గ్రామస్థులు వచ్చి తీసుకెళ్లారు.

