తీరని యూరియా కష్టాలు - క్యూలైన్లలో నిలబడి సొమ్మసిల్లుతున్న రైతులు

తెల్లవారుజాము నుంచే యూరియా కోసం పడిగాపులు - సరిపడా యూరియా సరఫరా లేదంటున్న రైతన్నలు - ఆగ్రోస్ రైతు సేవా కేంద్రాల ఎదుట పెద్ద సంఖ్యలో ధర్నా చేస్తున్న అన్నదాతలు

Urea Issue In Telangana
Urea Issue In Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read

Urea Issue In Telangana : రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో యూరియా కోసం రైతులకు పడిగాపులు తప్పడం లేదు. క్యూ లైన్‌లో చెప్పులు పెట్టి మరీ యూరియా కోసం వేచిచూస్తున్నారు. వారంరోజుల నుంచి యూరియా కోసం ఆపసోపాలు పడుతున్నా కనీసం రెండు బస్తాల యూరియా కూడా దొరకడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. ఆగ్రోస్ రైతు సేవా కేంద్రాల ఎదుట పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు ధర్నాలు నిర్వహిస్తున్నారు. యూరియా దొరక్క అవస్థలు పడుతున్నామని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎరువుల కోసం రైతుల రాస్తారోకో : 15రోజులు దాటినా యూరియా కష్టాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మెదక్ జిల్లా చేగుంటలో ఎరువుల కోసం రైతులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. కౌడిపల్లిలో హైదరాబాద్-మెదక్ ప్రధాన రహదారిపై ధర్నా నిర్వహించారు. రామాయంపేట, నిజాంపేటలో తెల్లవారుజాము నుంచే రైతులు బారులు తీరారు. నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారంలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం వద్ద రైతులు తెల్లవారు జాము నుంచే పడిగాపులు కాశారు.

రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న యూరియా కష్టాలు - క్యూలైన్లో నిలబడి సొమ్మసిల్లి పడిపోతున్న రైతులు (ETV)

పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్‌లో యూరియా సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్​ఎస్​ నేతలు రహదారిపై రాస్తారోకో చేపట్టి తహసీల్దార్‌కు వినతి పత్రం అందజేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డిలో యూరియా కోసం అర్థరాత్రి నుంచి రైతులు పడిగాపులు కాశారు. యూరియా నిల్వలు లేకపోవడంతో అన్నదాతలు ఆగ్రహించి రాస్తారోకో నిర్వహించారు. యూరియా కొరత తీవ్రంగా ఉందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ 765వ జాతీయ రహదారిపై ఆందోళనకు దిగారు.

"పాస్ బుక్​, ఆధార్ జిరాక్స్​లు తీసుకు రమ్మని వారం రోజుల నుంచి తిప్పుతున్నారు. కనీసం ఒక బస్తా యూరియా కూడా ఇవ్వడం లేదు. మమ్మల్ని అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. నాటు వేసి నెల రోజులు దాటిపోతున్నా పొలంలోని పంటకు యూరియా అందటంలేదు. సమయానికి మందు వేయకపోతే పంట దిగుబడి పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. ఇదే కొనసాగితే రైతులు ఏవిధంగా బతకాలి. అప్పులు చేసి మరీ పంటలు పండిస్తుంటే సమయానికి యూరియా లేకపోతే వేసిన పంట అంతా వృధా అవుతుంది. యూరియా మాకు అందే వరకు ఈ రహదారులపై మా ధర్నా విరమించేదేలేదు. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే రైతుల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలి." - రైతులు

ఉదయం వరకు క్యూలైన్లలో : వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురంలో యూరియా కొరతతో పంట నాశనమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందని రైతులు అందోళన చెందుతున్నారు. నర్సంపేటలో తెల్లవారుజాము నుంచే 20 గ్రామాల రైతులు క్యూలైన్లలో ఉదయం వరకు వేచి ఉన్నారు. తీరా అధికారులను సంప్రదించగా యూరియా అందుబాటులో లేదని చెప్పడంతో రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హనుమకొండ జిల్లా పరకాల పట్టణంలోని మాదారం, మర్రిపల్లిగూడెం సొసైటీ గోదాం వద్ద టోకెన్ల కోసం రైతులు క్యూ లైన్‌లలో బారులు తీరారు. మనుబోతుల గడ్డ కేంద్రం వద్ద ఓ రైతు సొమ్మసిల్లి పడిపోవడంతో తోటి రైతులు ప్రథమ చికిత్స అదించి ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి, నరసింహుల పేట, కురవి మండలాల రైతులకు యూరియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. తెల్లవారకముందే సొసైటీ కేంద్రాల వద్దకు చేరుకొని బారులు తీరి నిలబడ్డారు. సరిపడ యూరియా అందుబాటులో లేకపోవడంతో రైతులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రైతుల బాధలను అర్థం చేసుకుని ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే స్పందించి యూరియా అందించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

