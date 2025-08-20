ETV Bharat / state

మందుల పిచికారీతో రైతులకు అస్వస్థత! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఆరోగ్యం సేఫ్! - PESTICIDE USAGE IN TELANGANA

పురుగు మందుల పిచికారీ చేసే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన లేక ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న రైతులు - తలవొప్పి స్థాయి నుంచి మరణానికి దారితీసే ప్రమాదం అంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 8:29 AM IST

Pesticide Usage In Warangal : ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో విస్తృతంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా పంటలకు వివిధ రకాల తెగుళ్లు సోకుతున్నాయి. వాటిని నివారించేందుకు రైతులు అనేక రకాల పురుగుల మందులు వినియోగిస్తున్నారు. వాటిని పిచికారీ చేసే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన లేకపోవడంతో రైతులు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారని వరంగల్ ఏరువాక కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డా.విజయభాస్కర్​రావు వెల్లడించారు.

పురుగు మందులు సాధారణంగా నోరు, చర్మం, పీల్చే గాలి ద్వారా శరీరంలోనికి చేరుతాయి. మందులు చల్లేటప్పుడు పొగతాగడం, చేతులు సరిగ్గా శుభ్రపరచుకోకుండా ఆహారం తీసుకోవడం, నీళ్లు తాగడం వల్ల పురుగుల మందు అవశేషాలు శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. మందు మోతాదుకు మించినప్పుడు జరిగే మార్పుల్ని విష ప్రభావంగా పరిగణించాలి. ఇవి తలవొప్పి స్థాయి నుంచి మరణానికి దారితీసే ప్రమాదం పొంచిఉంది.

ఈ లక్షణాలు కనిపస్తే : కళ్లు తిరగడం, విపరీతమైన తలనొప్పి, బలహీనత, సొల్లు కారడం, విరోచనాలు, వాంతులు, చెమట పట్టడం, నోరు ఎండిపోయి దాహం ఎక్కువగా వేయడం, గొంతు, కళ్లు, చెవులు మంటగా అనిపించడం వంటి తదితర లక్షణాలు ఉంటాయి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : పురుగు మందులు నీటిలో కలిపే సమయంలో జాగ్రత్తలు వహించాలి. వాటిని పంట పొలంలోనే కలుపుకోవాలి. ఇంట్లో ఉపయోగించే బకెట్లు, ఇతర సామగ్రి మందుల పిచికారీకి వినియోగించకూడదు. మందులు పిచికారీ చేసే యంత్రాలు పనిచేయకపోతే నోటితో ఊదేపని అస్సలు చేయవద్దు. మందులను పిచికారీ చేసిన తర్వాత పరికరాలను ఇళ్లలోని కుళాయిల వద్ద కడగొద్దు.

శరీరంపై గాయాలు ఉంటే పురుగు మందులు తగలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వాటికి వీలైనంత దూరంలో ఉండటం మేలు. మందుల పిచికారీ చేసే సమయంలో కాళ్లు, చేతులు, కళ్లకు రక్షణ కల్పించే విధంగా దుస్తులు ధరిస్తే మంచిది.

ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :

  • ఇటీవల జనగామ జిల్లా రఘునాథ పల్లిలో పత్తిపంటకు పురుగు మందులు పిచికారీ చేసిన రైతు కలిగొండ వెంకట్రాజం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అతని వైద్యానికి రూ. 2 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యాయి.
  • ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఇటీవల పురుగు మందులు పిచికారీ చేసి అస్వస్థతకు గురై ఇద్దరు యువ రైతులు మృతి చెందారు.

అందుబాటులో 'డ్రోన్' టెక్నాలజీ : 'డ్రోన్' టెక్నాలజీ వ్యవసాయంలో ఓ విప్లవాత్మక సాధనం. సమయం, శ్రమ ఆదా చేయడంలో సాయపడుతుంది. ఆధునిక డ్రోన్లు పది నుంచి ఇరవై లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయి. ఎకరం పంటను పావుగంటలో పిచికారీ చేస్తాయి. ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలు అందిపుచ్చుకునేలా అధికారులు రైతుల్ని చైతన్య పరచాలి.

పిచికారీ చేసి అస్వస్థతకు గురైతే : మందులు పిచికారీ చేసే సమయంలో గాలికి వ్యతిరేక దిశలో పిచికారీ చేసి అస్వస్థతకు గురైతే వారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించాలి. ముందుగా నోటిలోకి వేళ్లను పెట్టి వాంతి చేయించాలి. ఊపిరి తీసుకునే విధంగా చేయాలి. శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే చన్నీటితో తుడిచి తగ్గించాలి. ముక్కు ద్వారా లోపలికి వెళితే మందు సోకిన వ్యక్తిని ముందుగా శుభ్రమైన గాలి, వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశంలోకి తరలించాలి. అధిక ఉష్ణోగ్రత, సూర్యరశ్మి తీవ్రంగా ఉన్న సమయాల్లో మందులను పిచికారీ చేయరాదు.

