'మీ పొలాల్లో పంటలు వేయొద్దు' : రైతులకు అధికారుల షాక్! - కారణమేంటంటే? - NO MONEY NO LAND IN WARANGAL

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 27, 2025 at 12:24 PM IST | Updated : June 27, 2025 at 12:44 PM IST 2 Min Read

Notices to Farmers not to Cultivate Crops : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు రైతులు పంటల సాగు మొదలుపెడతారు. ఇక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి, రైతులున్నారు, కానీ సాగు చేయడానికి భూములే లేవు. ప్రస్తుతం అక్కడి రైతులు దిక్కుతోచని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. రైతుల వద్ద భూములు తీసుకున్నారు. కానీ పరిహారం మాత్రం పైసా ఇవ్వలేదు. అలాగని తమ భూముల్లో సాగు చేసుకుందామంటే అదీ వీల్లేదంటూ అధికారులు నోటీసులు ఇస్తున్నారు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. వరంగల్​ జిల్లా మాము​నూరు పరిసర గ్రామస్థుల పరిస్థితి ఇది. వానలు పడుతున్న ఈ సమయంలో సాగు చేయకుండా ఖాళీగా ఎలా కూర్చుంటామని రైతులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సాగు చేయవద్దని రైతులకు నోటీసులు జారీ : వానలు పడుతున్నాయ్. ఈ సమయం రైతులు క్షణం తీరిక లేకుండా సాగు పనులు చేసేవారు. కానీ వరంగల్ జిల్లా మాము​నూరు పరిసర గ్రామస్థులు మాత్రం పంటలు వేద్దామంటే అధికారులు ససేమిరా వద్దని చెబుతున్నారు. మామునూరు విమానాశ్రయం కోసం ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా భూములిచ్చేందుకు సిద్ధపడ్డ రైతులకు, అధికారులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు పరిహారం మాటే తేల్చలేదు. ఇప్పుడు సాగు కూడా చేయవద్దని నోటీసులు జారీ చేస్తుండటంతో రైతులు అయోమయ స్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. 'మీ పొలాల్లో పంటలు వేయొద్దు' : రైతులకు అధికారుల షాక్! - కారణమేంటంటే? (ETV Bharat)

