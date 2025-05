ETV Bharat / state

కిలో రూ.40కి కొంటామని, తీరా వచ్చాక రూ.10 ఇస్తామన్నారు - విసుగొచ్చిన ఆ రైతు ఏం చేశాడో చూడండి - FARMER PROTESTS LOW PRICES

A farmer protested by throwing on eggplants in anger ( ETV Bharat )