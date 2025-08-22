Farmer Plows Field with Help of Son and Daughter: ప్రస్తుత కాలంలో వ్యవసాయం చేయడానికి రైతు ఎన్నో కష్టాలు పడాల్సి వస్తోంది. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటకు సరైన గిట్టుబాటు ధరలు లేక తీవ్ర నష్టాలను చవి చూస్తున్నారు. పంట ప్రారంభ దశ నుంచి చేతికి వచ్చే వరకూ ఎంతో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. కూలీల ఖర్చులు, ఎరువులు ఇలా పలు రకాల ఖర్చులతో సాగు చేస్తున్నారు. కానీ పంట అమ్మే సమయానికి మాత్రం సరైన ధరలు ఉండట్లేదు. దీంతో పంటకు వచ్చే సొమ్ముకి సాగు చేసే సమయంలో అయిన ఖర్చుకి ఎలాంటి సంబంధం ఉండట్లేదు. దీంతో రైతు తీవ్ర నష్టాన్ని చవి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఒకొక్కసారి పంట కోసే ఖర్చులు కూడా రాక పొలంలోనే పంటను వదిలేస్తున్న ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి.
ఇలా ఎన్ని కష్టాలు పడినా రైతు మాత్రం వ్యవసాయాన్ని వదలట్లేదు. కొన్ని కొన్ని పనులను వారే సొంతంగా చేసుకుని ఖర్చులను తగ్గించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వారే సొంతంగా నాగలిని భుజాన్న వేసుకుని ఇంట్లో వారి సాయంతో పొలాన్ని దున్నుతున్నారు. తాజాగా కూలీల ఖర్చు భరించలేక ఒక రైతు తన కుమారుడు, కుమార్తెకు కాడికట్టి రైతు పడే కష్టాన్ని చూపించారు. ఈ ఘటన కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని పెండ్లిమర్రి మండలం సిద్దిపల్లెకి చెందిన బండి శేఖర్ రెడ్డి అనే రైతు 3 ఎకరాలలో చామంతి సాగు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మొక్కల మధ్య కలుపు పెరగటంతో వాటిని తొలగించడానికి కూలీలను పెట్టుకుంటే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందని భావించారు. అయితే ఆయన తన కుమారుడు, కుమార్తెకు కాడి కట్టి కలుపు తొలగించారు. డిగ్రీ చదువుతున్న కుమారుడు, ఇంటర్ చదివి ఇంట్లో ఉంటున్న కుమార్తె సహాయంతో కలుపు మొక్కలు తొలగించాడు. పంటకోత సమయానికి గిట్టుబాటు ధర ఉంటుందో లేదో అని భావించి ఇలా చేశానని రైతు శేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు.
కూలీల కొరతకు పరిష్కారం: అలానే కృష్ణా జిల్లాలోని కుడేరుకు చెందిన ఓ రైతు పొలానికి నీరందించేందుకు సులువైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన 14 ఎకరాల పొలంలో 2 మడుల మధ్యలో నుంచి 5 అడుగుల లోతులో 4 ఇంచుల మందం ఉండే పైపును భూగర్భంలో వేసుకున్నాడు. దానికి 3 ఇంచుల పైపు అమర్చి 2 వైపులా మడులు తడిచేందుకు వీలుగా ట్యాపులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అనంతరం మోటారు వేసి ఎటువైపు తడవాలో అక్కడ ఉన్న పైపు మూత తీస్తే చాలు ఆ మడికి మాత్రమే నీరు అందుతుంది. సుమారు రూ.3 లక్షల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ పైపుల వ్యవస్థ కారణంగా కూలీల కొరతకు పరిష్కారంతో పాటు నీటి వృథా సైతం తగ్గి సాగుకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని ఆ రైతు తెలిపారు.
రైతు ఆలోచన అదిరింది - పైరుకు పూర్తి స్థాయిలో సాగు నీరు
సేంద్రియ సాగులో మహిళా రైతు ఆదర్శం - ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయినా నిండైన ఆత్మస్థైర్యంతో!