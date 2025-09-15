కమండలం అమ్మితే రూ. కోట్లు కమీషన్ - రైతును నిండా ముంచిన మోసగాడు
రైతు నుంచి రూ. 3 కోట్లు కొట్టేసిన మోసగాడు - కమండలం అమ్మితే రూ.కోట్ల కమీషన్ వస్తుందని ఆశజూపి మరీ నట్టేట ముంచేసిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 3:24 PM IST
Farmer Loses Rs. 3 Crore in Kamandalam Fraud in Krishna District: సమాజంలో మోసాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఏదో రరంగా మాయమాటలతో గారడీ చేసి వంచించేందుకు మోసగాళ్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అత్యంత మహిమ గల కమండలం అమ్మినట్లయితే మీకు రూ.కోట్ల కమీషన్ వస్తుందని ఆశజూపి ఓ రైతు నుంచి ఏకంగా రూ.3 కోట్లను విడతల వారీగా కాజేశాడో కేటుగాడు. కమీషన్ వస్తుందని ఆశపడి డబ్బులను చెల్లించిన ఆ రైతు ఆ తర్వాత ఆలస్యంగా మోసపోయానని గ్రహించి లబోదిబోమన్నాడు. చివరికి చేసేదేమీ లేక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
అసలేం జరిగిందంటే : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు సీఐ వెంకటరమణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పోరంకికి చెందిన ఓ రైతుకు విజయవాడ కేదారేశ్వరపేటకు చెందిన కొర్లగుంట లక్ష్మీప్రసాద్ అనే వ్యక్తి 2019లో పరిచయమయ్యాడు. తర్వాత కొద్ది రోజులకే లక్ష్మీప్రసాద్ మోసంతో రైతుకు వల విసిరాడు. విశాఖపట్నంలోని సింహాచలం సమీపంలోని మహిమ గల కమండలం ఉందనీ నమ్మ బలికాడు. దాని విలువ దాదాపు రూ. 1,000 కోట్లు ఉంటుందని తెలిపాడు. దాన్ని అమ్మిపెట్టడం ద్వారా రూ. 10 కోట్ల వరకూ కమీషన్ వస్తుందని ఆశ జూపాడు. దాంతో ఆకర్షితుడైన రైతు అతనికి డబ్బులను ఇచ్చేందుకు అంగీకరించాడు.
రైతు నుంచి రూ. 3 కోట్లు వసూలు : ఈ విషయంపై సదరు రైతు అమితంగా ఆసక్తి చూపడంతో అతడిని బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్, రాజమహేంద్రవరం తదితర నగరాల చుట్టూ తిప్పి కొందరిని పరిచయం చేశాడు. దాన్ని వారే అమ్ముతారనీ మోసగించాడు. అందుకు మనం వారికి కొంత నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని రైతుకు చెప్పాడు. అది నమ్మిన రైతు విడతల వారీగా యూపీఐ ద్వారా డబ్బులను చెల్లించారు. ఈ విధంగా 2019 - 2025 అంటే దాదాపు ఆరు సంవత్సరాల పాటు వరకూ రూ.3 కోట్ల వరకూ అతనికి నగదు పంపించాడు.
అయితే ఆ రైతు కొంతకాలం నుంచి తీవ్రంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. దాంతో ఇక తాను కమండలం కోసం అసలు ఖర్చు చేయలేనని లక్ష్మీప్రసాద్కు తెలిపాడు. ఇప్పటికే పూర్తిగా అప్పుల పాలయ్యాననీ, తన దగ్గర నయా పైసా కూడా డబ్బులు లేవని అతడితో అన్నాడు. కమండలం అమ్మడం ద్వారా వచ్చే కమీషన్ కూడా తనకు ఏ మాత్రం అవసరం లేదనీ, తాను ఇచ్చిన రూ.3 కోట్లు తిరిగిస్తే చాలని వేడుకున్నారు. అప్పటి నుంచి లక్ష్మీప్రసాద్ బెదిరింపులకు దిగడం మొదలెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆలస్యంగా మోసపోయినట్లు గుర్తించిన రైతు పెనమలూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు ఈ కేసుపై ప్రస్తుతం దర్యాప్తును చేపట్టారు.
