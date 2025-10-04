ETV Bharat / state

ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు

హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్‌ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు - పెరిగిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఈ నెల 6 నుంచి అమలు -సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల్లో పెంపు

RTC Ticket Charges Hike
RTC Ticket Charges Hike (Eenadu)
దసరా పండుగ తరువాత ఆర్టీసీ నగరవాసులకు షాకిచ్చింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్‌ పరిధిలో తిరిగే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో నడిచే ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల్లో ఈ పెంపు ఉంటుంది. పెరిగిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఈ నెల 6 (సోమవారం) నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.

సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల్లో మొదటి మూడు స్టేజీల వరకు రూ.5 పెంపు ఉంటుది. 4వ స్టేజి నుంచి రూ.10 అదనపు ఛార్జీ వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ తెలిపింది. మెట్రో డీలక్స్, ఈ-మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో మొదటి స్టేజీకి రూ.5 పెంచగా, రెండో స్టేజీ తర్వాత అదనంగా రూ.10 ఛార్జీ వసూలు చేయనుంది.

