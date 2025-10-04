ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు - పెరిగిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఈ నెల 6 నుంచి అమలు -సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో పెంపు
Published : October 4, 2025 at 8:10 PM IST
దసరా పండుగ తరువాత ఆర్టీసీ నగరవాసులకు షాకిచ్చింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో తిరిగే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో నడిచే ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఈ పెంపు ఉంటుంది. పెరిగిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఈ నెల 6 (సోమవారం) నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మొదటి మూడు స్టేజీల వరకు రూ.5 పెంపు ఉంటుది. 4వ స్టేజి నుంచి రూ.10 అదనపు ఛార్జీ వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ తెలిపింది. మెట్రో డీలక్స్, ఈ-మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో మొదటి స్టేజీకి రూ.5 పెంచగా, రెండో స్టేజీ తర్వాత అదనంగా రూ.10 ఛార్జీ వసూలు చేయనుంది.