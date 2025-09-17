అప్పు చెల్లించలేక ఆత్మహత్యాయత్నం - భయంతో బావిలో దూకిన తల్లి, కుమారుడు
అప్పు చెల్లించాలని అడిగినందుకు పురుగులమందు తాగిన వెంకటేశ్వర్లు - రుణగ్రహీత పురుగులమందు తాగడంతో ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఆర్. శ్రీనివాసరావు కుటుంబం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 4:43 PM IST
Family Committed To Died On Debt Issue in Palnadu District : సాధారణంగా ఎవరైనా అప్పు తీసుకున్నాకా వాటిని తీర్చలేకపోతే వారు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం చూస్తుంటాం. కానీ ఓ గ్రామంలో మాత్రం అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తితో పాటు రుణం ఇచ్చిన కుటుంబం సైతం ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. ఇలా అప్పు చిచ్చు వారి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఇద్దరి ప్రాణాలు పోవటమే కాకుండా మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లాలో జరిగింది.
పూర్తి వివరాల్లో వెళ్తే, పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం ఫణిదం గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు అదే గ్రామానికి చెందిన దాసరి వెంకటేశ్వర్లకు ఆరు నెలల క్రితం రూ.50 వేలు అప్పుగా ఇచ్చాడు. అప్పు చెల్లించాలని కొన్ని రోజులుగా కోరుతున్నాడు. కానీ వెంకటేశ్వర్లు అప్పు చెల్లించకుండా ముఖం చాటేసుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు. దీంతో శ్రీనివాసరావు భార్య అప్పు వసూలు చేయాలని భావించింది.
ఆ వ్యక్తి చనిపోతాడేమో అనే భయంతో : ఈ క్రమంలో మంగళవారం వెంటేశ్వర్లు ఇంటి వద్దకు శ్రీనివాసరావు భార్య పూర్ణకుమారి, కుమారుడు వెంకటేశ్ వచ్చారు. ఎలాగైనా వెళ్లి అప్పు చెల్లించాలని నిలదీశారు. తాను ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అప్పు చెల్లించలేనంటూ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపాడు. అయినా వాళ్లు డబ్బు ఇవ్వాల్సిందేనని పట్టు పట్టారు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక పురుగుల మందు తాగాడు. దీనితో కంగారుపడ్డ పూర్ణకుమారి ఇంటికి వచ్చి విషయాన్ని భర్త శ్రీనివాసరావుకు చెప్పారు. వెంకటేశ్వర్లు ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంటుందేమోనన్న భయంతో శ్రీనివాసరావు కుటుంబం మానసిక ఒత్తిడికి గురైంది.
ఆత్మహత్య చేసుకున్న తల్లి, కుమారుడు : గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో వెంకటేశ్వర్లు చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతను ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడని తెలుసుకుని శ్రీనివాసరావు పురుగుల మందు తాగాడు. ఈ పరిమాణాన్ని ఊహించని ఆయన భార్య పూర్ణకుమారి, కుమారుడు వెంకటేశ్ బావిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పూర్ణకుమారి మృతదేహం లభ్యం కాగా కుమారుడి మృతదేహం కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం శ్రీనివాసరావు, వెంకటేశ్వర్లు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. సత్తెనపల్లి గ్రామీణ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
బావిలో రెండు మృతదేహాలు లభ్యం : మరోవైపు కాకినాడ జిల్లాలో బావిలో రెండు మృతదేహాలు లభ్యం కావడం కలకలం రేపింది. గొల్లప్రోలు మండలం తాటిపర్తిలో బావిలో మృతదేహాలను స్థానికులు గుర్తించారు. మృతులను అదే గ్రామానికి చెందిన తోలాటి సూరిబాబు, రంపం శ్రీనుగా నిర్ధరించారు. ఎవరైనా హత్య చేసి బావిలో పడేశారా? ఆత్మహత్యా? అనే వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు.
దారుణం - నిప్పంటించి ముగ్గురు పిల్లలను చంపిన తండ్రి - ఆ తర్వాత తానూ
భర్త మృతి - భార్యపై కుటుంబ సభ్యుల అనుమానం - 11 రోజుల తర్వాత పోస్టుమార్టం