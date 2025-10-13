ETV Bharat / state

‘పదా చచ్చిపోదాం’ - ఒక్క మాటతో నాలుగు ప్రాణాలు బలి

భార్య, కుమారుడితో కలిసి రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డ శ్రీరాములు - క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయానికి నలుగురు ప్రాణాలు బలి

Domestic Quarrel Leads to Heartbreaking Incident
Domestic Quarrel Leads to Heartbreaking Incident (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Domestic Quarrel Leads to Heartbreaking Incident: కడప జిల్లా శంకరాపురం గ్రామంలో చోటు చేసుకున్న దారుణ ఘటన స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్న జంట క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం వారి జీవితాలతో పాటు కుటుంబంలో మరో రెండు ప్రాణాలను కూడా బలిగొంది. ఈ ఘటన ఆ ప్రాంతంలో కన్నీటి వాతావరణాన్ని సృష్టించింది.

శంకరాపురానికి చెందిన శ్రీరాములు తన మేనమామ కుమార్తె శిరీషను రెండేళ్ల క్రితం ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మొదట్లో సంతోషంగా సాగిన ఈ దాంపత్య జీవితం కొంతకాలానికే సమస్యల్లో కూరుకుపోయింది. శ్రీరాములు స్థానికంగా ఉన్న ఒక మందుల దుకాణంలో ఉద్యోగం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. అయితే, క్రమంగా మద్యానికి బానిసై, ప్రతిరోజూ మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి భార్యతో గొడవలు పెట్టుకోవడం ఆయనకు అలవాటైపోయింది.

మద్యం మత్తులో శ్రీరాములు ఆవేశం, మాటలు ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రతిరోజూ గందరగోళంగా మార్చేవి. తల్లిదండ్రులు కూడా ఇది వారిద్దరి మధ్య చిన్న గొడవలేనని అనుకుని పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు. వారిద్దరికీ ఏడాది వయసున్న కుమారుడు ఉన్నాడు. ఆదివారం రాత్రి కూడా ఎప్పటిలాగే శ్రీరాములు మద్యం తాగి ఇంటికి వచ్చాడు. తాగిన మత్తులో భార్యతో మళ్లీ వాగ్వాదం ప్రారంభమైంది. ఈ సారి గొడవ ఎక్కువై, ఇద్దరూ క్షణికావేశానికి లోనయ్యారు. “ఇలాంటి జీవితంలో ఏముంది? మనం చచ్చిపోదాం” అని భార్య శిరీష చెప్పగా, శ్రీరాములు కూడా ఆవేశంతో “సరే, రా వెళ్దాం” అని అన్నాడు.

ఇద్దరూ తమ ఏడాది కుమారుడిని తీసుకుని ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లారు. వారిని అడ్డుకునేందుకు శ్రీరాములు నానమ్మ ప్రయత్నించింది. ఎంత ప్రాధేయపడినా, ఆవేశంలో ఉన్న దంపతులు ఆమె మాటలు వినలేదు. ఆమెను కాదని వారిద్దరు ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఆమె గుండెపోటుకు గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.

హృదయ విదారక దృశ్యం: దంపతులు ఇద్దరూ తమ కుమారుడితో కలిసి నేరుగా కడప రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్లారు. తల్లిదండ్రులు వారు పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్తున్నారని అనుకున్నారు. కానీ, వారు వెళ్లేది రైల్వే స్టేషన్‌ అని ఎవరూ ఊహించలేదు. గంటల తరబడి తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అంతలోనే రైల్వే ట్రాక్‌పై భయానక దృశ్యం బయటపడింది. శ్రీరాములు, శిరీష, వారి ఏడాది వయసున్న కుమారుడు గూడ్స్ రైలు కిందపడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనా స్థలం చూసిన వారందరూ కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు. ఆ దృశ్యం అక్కడున్నవారిని కలచివేసింది.

గ్రామంలో కన్నీటి వాతావరణం: రైల్వే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేశారు. మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి శవపరీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ఘటనతో గ్రామమంతా దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఎంతో ఇష్టంగా ప్రారంభమైన జీవితం ఇంత భయానకంగా ముగుస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. క్షణికావేశం, మద్యపు మత్తు, అవగాహన లేమి నలుగురు ప్రాణాలను కబళించింది.

స్థానికులు ఈ ఘటనను చూస్తూ “ఒక క్షణికావేశం ప్రాణాలను ఎలా నాశనం చేస్తుందో ఇది నిదర్శనం” అంటూ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఆవేశంలో చేసే చర్యలను అర్థం చేసుకుని, సమయానికి ఆపగలగాలి అనే సందేశాన్ని ఈ ఘటన అందిస్తోంది.

పెళ్లికావట్లేదని మనస్తాపంతో యువకుడి ఆత్మహత్య

కూల్‌డ్రింక్‌లో పురుగు మందు కలిపిన తండ్రి - తాగి కుమారుడు మృతి

For All Latest Updates

TAGGED:

DOMESTIC QUARREL TURNED TRAGICHEARTBREAKING INCIDENTEMOTIONAL NEWSHUSBAND AND WIFE DISPUTEKADAPA FAMILY TRAGEDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.