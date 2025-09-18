అంతరించిపోయే దశకు ఒంగోలు గిత్తలు - దశాబ్దాలుగా పోషిస్తున్న ఓ కుటుంబం
పశుపోషణ భారమైనా ఒంగోలు జాతి పేరు నిలబెట్టడమే లక్ష్యం - ఒంగోలు జాతి పశు సంపదను పోషిస్తున్న ఓ కుటుంబం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 4:37 PM IST
Ongole Bulls in Prakasam District: ప్రకాశం పేరు చెప్పగానే గుర్తుకొచ్చేది ఒకటి ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, మరొకటి జిల్లా అస్తిత్వానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తూ వచ్చిన ఒంగోలు గిత్తలు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఎంతో మేలైన పశువుల జాతి ఇది. వేగంగా పరుగులు తీయడం దూకుడుగా రంకెలు వేయడం రాజసానికి మారుపేరుగా నిలుస్తుంటాయి.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అత్యంత కఠిన పరిస్థితులు అయినా తట్టుకునే ఒంగోలు జాతి గిత్తలంటే రాజసానికి పెట్టింది పేరు. బలిష్టంగా, పెద్ద మూపురంతో ఠీవీగా కనిపిస్తాయి. ఎంత బరువైనా సునాయాసంగా లాగేస్తాయి. ఇన్ని మేలు లక్షణాలు ఉన్నందుకే వీటిని బ్రెజిల్ వాసులు తీసుకెళ్లి అక్కడ సంతతిని అభివృద్ధి చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలో మాత్రం ఈ జాతి గిత్తలు అంతరించిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి. 7 దశాబ్దాల కిందటి వరకు రాష్ట్రంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన ఈ జాతిని ఇప్పుడు కొందరు మాత్రమే సంరక్షిస్తున్నారు.
ఆల్ ఇండియా క్యాటిల్ షోలో ప్రథమ బహుమతి: ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం బసవన్నపాలెం గ్రామానికి చెందిన అబ్బూరి శేషగిరిరావు కుటుంబం తాతల కాలం నుంచి ఒంగోలు జాతి పశు సంపదను పోషిస్తోంది. శేషగిరిరావు తాత, తండ్రి వాటి సంతతిని పెంచి, బల ప్రదర్శన పోటీలకూ పంపేవాళ్లు. అలా వీరి కొట్టంలోంచి వచ్చిన ఓ గిత్త 2001లో ‘ఆల్ ఇండియా క్యాటిల్ షో’లో మొదటి బహుమతి సాధించింది. ఆ తర్వాత కూడా ఎన్నో బహుమతులు వచ్చాయి. శేషగిరిరావు వద్ద ప్రస్తుతం 30 ఆవులు ఉన్నాయి. మేలు జాతి దూడలను విక్రయిస్తున్నారు. దూడ దేహ దారుఢ్యాన్ని బట్టి ఒక్కోటి రూ.25000 నుంచి రూ.50,000 వరకు అమ్ముతున్నారు. పశుపోషణ భారమైనా ఒంగోలు జాతి పేరు నిలబెట్టాలని దశాబ్దాలుగా వీటి పోషణనే నమ్ముకున్నానని శేషగిరిరావు తెలిపారు.
మార్కెట్లో ఒంగోలు గిత్త రూ.41 కోట్లు: కొద్ది రోజుల క్రితం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒంగోలు గిత్త రూ.41 కోట్లు పలకింది. కాగా దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. ప్రపంచ వేదికపై ఒంగోలు గిత్త తన సత్తాను చాటిందని అన్నారు. ఒంగోలు గిత్తలు బలం, ఓర్పునకు ప్రసిద్ధి అని కొనియాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒంగోలు గిత్తల జాతిని పరిరక్షిస్తూ పాడి రైతులను ఆదుకునేందుకు కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. బ్రెజిల్లో ఇటీవల నిర్వహించిన వేలంలో ఒంగోలు జాతి గిత్త (వియాటినా-19) ఏకంగా రూ.41 కోట్ల ధర పలికింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 3 ఎడ్లు: ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఒంగోలు జాతి ఎద్దు ఇటీవల రూ.17 లక్షల ధర పలికి అందరి చేత ఔరా అనిపించింది. ఈ ఎడ్ల సంతతిని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్న వైఎస్సార్ జిల్లా మైదుకూరు మండలం కొత్త నెల్లూరుకు చెందిన సి. కిరణ్కుమార్రెడ్డి దీనిని విక్రయించారు. కడప నగరంలోని ఆలంఖాన్పల్లెకు చెందిన రెడ్డిచెర్ల వెంకట్రామిరెడ్డి అనే వ్యక్తి బండలాగుడు పోటీల నిమిత్తం కొనుగోలు చేసినట్లు కిరణ్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. ఇటీవల కాలంలో బ్రెజిల్ దేశస్థులు ఈ ఎద్దును సమగ్రంగా పరిశీలించి నాణ్యమైనదిగా భావించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. వీర్య సేకరణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 3 ఎడ్లను అందించినట్లు వివరించారు. ఒంగోలు జాతి అంతరించి పోకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
"ఒంగోలు గిత్త"కు 17లక్షల అప్పు - కడుపునిండా తిండి లేక మనుగడకే ముప్పు
తెనాలిలో జాతీయ స్థాయి ఎడ్ల పందేలు - అదరగొట్టిన ఒంగోలు జాతి గిత్తలు