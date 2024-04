సీఎంపై దాడి కేసులో యువకులు అరెస్ట్‌ - సీపీ కార్యాలయం వద్ద కుటుంబ సభ్యులు నిరసన - Attack on CM Jagan

సీఎంపై దాడి కేసులో యువకులు అరెస్ట్‌ - సీపీ కార్యాలయం వద్ద కుటుంబ సభ్యులు నిరసన

Family Members of Youth Protested After Arrest by Police in Jagan Attack Case: ముఖ్యమంత్రి జగన్‌పై రాయిదాడి కేసులో విజయవాడ సింగ్‌ నగర్‌ వడ్డెర కాలనీకి చెందిన అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. తప్పుడు కేసుల్లో ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ చిన్నారులతో కలిసి సీపీ కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలిపారు.

విజయవాడ అజిత్‌సింగ్‌నగర్‌ వడ్డెర కాలనీవాసుల్లో ఇంకా భయం వీడలేదు. ఏ క్షణం పోలీసులు వచ్చి ఎవరిని తీసుకెళ్తారోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. సీఎం జగన్‌పై రాయిదాడి ఘటనలో ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకోవడం రెండురోజులు అవుతున్నా ఇంకా వారు ఎక్కడ ఉన్నారో కనీసం కుటుంబ సభ్యులకు ఆచూకీ చెప్పకపోవడంతో వారంతా తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. దుర్గారావు కుమార్తెలు తండ్రి జాడ కోసం వెక్కివెక్కి ఏడ్వటం చూస్తే ఎంతో జాలివేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన రోజు దుర్గారావు అసలు ఇంటి నుంచి బయటే వెళ్లలేదని ఏ ఆధారం లేకుండా పోలీసులు ఎలా తీసుకెళ్తారని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నించారు.

పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న తమ వారిని చూపించాలంటూ సింగ్‌నగర్ వడ్డెర కాలనీవాసులు విజయవాడ సీపీ కార్యాలయం ముందు బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు. వారిని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు వారిని బలవంతంగా ఆటోలో ఎక్కించి నార్త్‌ జోన్‌ ఏసీపీ ఆఫీస్‌కు తరలించారు. ఏసీపీ వారితో కొద్దిసేపు మాట్లాడారు. కేసులో విచారణ జరుగుతోందని విచారణ పూర్తైన తరువాత నిజనిర్ధారణ జరిపి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ఏసీపీ తెలిపినట్లు వడ్డెర కాలనీ వాసులు చెబుతున్నారు.

Advocate Abdul Salim: ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా ఐదుగురు యువకులను పోలీసులు తీసుకెళ్లడంపై న్యాయవాది అబ్దుల్ సలీం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఆయన ఈ కేసులో వకల్తా పుచ్చుకున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలో సెర్చ్ వారెంట్ వేయనున్నట్లు తెలిపారు.

TDP Leaders on Illegal Arrest of Youth: ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో వైసీపీ కుట్రలకు పాల్పడుతోందని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తప్పు చేసే అధికారులను వదిలే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. నిందితులంటూ వడ్డెర కాలనీకి చెందిన యువకులను, మైనర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని దీనిపై ఆ కుటుంబాలు ఆందోళనలో ఉన్నాయని చంద్రబాబు అన్నారు.

సానుభూతి కోసం చేసిన గులకరాయి డ్రామాలో బీసీ బిడ్డను బలిచ్చేందుకు జగన్ రెడ్డి కుట్ర చేశారని తెలుగుదేశం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు. కోడికత్తి డ్రామాలో దళిత బిడ్డను జైలుపాల్జేశారని ఇప్పుడు బీసీ వర్గానికి చెందిన అమాయకపు యువకుడిని ఇరికిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. గులకరాయి డ్రామాలో పాత్రధారులుగా మారిన పోలీస్ అధికారులపై కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలుగుదేశం అధికార ప్రతినిధి పట్టాభి హెచ్చరించారు.

