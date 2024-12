ETV Bharat / state

ఐదుతరాల ఫ్యామిలీ ఆత్మీయ సమ్మేళనం - FIVE GENERATIONS FAMILY GETTOGETHER

Family Get Together Of Five Generations in Anantapur : ఎవరికి వారే బతుకుతున్న రోజులివి. తల్లిదండ్రులతోనే కాదు, ఉద్యోగాలనో మరోటనో కనీసం జీవిత భాగస్వామితో కూడా కలిసి ఉండటం లేదు కొందరు. సాధారనంగా ఈ రోజుల్లో పండగలకో, అతి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకో తప్ప ఒక కుటుంబ సభ్యులంతా కలవడమే గొప్ప. కానీ వారు మాత్రం ఐదు తరాల వారంతా ఏడాదికి ఒకసారి తప్పకుండా కలుస్తారు తెలుసా. ఆ కుంటుంబం గురించి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

అనంతపురం జిల్లా తాడిమర్రి మండలంలోని నార్సింపల్లికి చెందిన గుంటిపల్లి శేషప్ప, నారప్ప 5 తరాల కుటుంబీకులు ఒకే వేదికపై కలుసుకున్నారు. రెండు కుటుంబీకులు శని, ఆదివారాల్లో గ్రామంలో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారంతా ఆట పాటలతో రెండు రోజులపాటు సంతోషంగా గడిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ 15 ఏళ్లుగా ప్రతి మూడేళ్లకోసారి ఇలా ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.

