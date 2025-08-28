Family Apartments with Surnames : అపార్ట్మెంట్ సంస్కృతితో ప్రస్తుతం మన ఫ్లాట్ పక్కన ఎవరు ఉంటున్నారనేది కూడా తెలియని పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా వివాహమైన జంట ఇద్దరికి నెలకు రూ. లక్షల కొద్దీ జీతాలు ఉండటంతో ఈఎంఐలో ప్లాట్ కొనుక్కోవడం నివాసం ఉండటం వేగంగా జరిగిపోతున్నాయి. అయితే సమస్య ఏంటంటే ఇంట్లో పెద్దమనుషులు లేకపోవడం వల్ల ఈనాటి తరానికి కుటుంబ బాంధవ్యాల ప్రాముఖ్యత ఏ మాత్రం తెలియడం లేదు.
ఎంతమంది ఉంటే అన్ని ఫ్లోర్స్ : వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది పాత తరం వారు అవలంబించిన విధానాలను కొత్తగా పాటించేలా కొన్ని అప్పటి తరాలు ప్రయత్నిస్తూ విజయం సాధిస్తున్నారు. అంతరించిపోతున్న ఉమ్మడి కుటుంబాలకు పూర్వవైభవం తీసుకువచ్చేలా వారి ఇంటిపేర్లనే ఫ్యామిలీ అపార్ట్మెంట్గా పేరు పెట్టి ఎంతమంది ఉంటే అన్ని ఫ్లోర్స్ను నిర్మించుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఫ్యామిలీ ప్రైడ్ టవర్స్ల పేరిట సరికొత్త కుటుంబ బహుళ అంతస్తుల సముదాయానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. వీటి ఏర్పాటుతో తెలుగుదనానికి నిండుదనం వచ్చినట్లయిందని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.
తక్కువ ఖర్చుతో భద్రత బాధ్యత!
- నల్గొండ జిల్లాలోని ఓ ఇంట్లో ఐదుగురు తోడబుట్టిన అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. వారికి ఉన్న స్థలాన్ని విడగొట్టి పంపిణీ చేస్తే ఎవరూ ఉండలేని విధంగా మారింది. తరతరాలుగా వస్తున్న 800 గజాల్లో పాత ఇళ్లు ఎవరికి ఉండేందుకు సౌకర్యవంతంగా ఉండటానికి సరిపోవడం లేదు. దీంతో వారంతా కలిసి రూ.80 లక్షలతో ఒక్కొక్కరికి 4,500 చదరపు అడుగుల స్థలంలో రెండు పోర్షన్లలో ఒక మూడు బెడ్రూంల ఇంటిని ఏర్పాటు చేస్తూ ఐదంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించుకొని నివాసం ఉంటున్నారు. రెండు మూడు తరాల వారు కూడా ఇలా చేస్తుండటంతో ఈ ఫ్యామిలీ అపార్ట్మెంట్లకు ఆదరణ ఇప్పుడిప్పుడే అంతటా వ్యాపించి పెరుగుతోంది.
- కొందరు ఏకంగా వేడుకల మందిరం, ఇండోర్ మైదానాలు, హోం థియేటర్ల వంటివి సైతం నచ్చినట్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. సామూహికంగా ఒకే చోట కుటుంబానికి చెందిన వారందరూ నిత్యం కలుసుకుని బాధలు, సుఖాలు చేప్పుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకరికొకరు అండగా ఉండటంతో ఎలాంటి కుటుంబ సమస్యలు ఉండవు. ఒకే చోట అందరూ ఉండటం వల్ల కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకోవడం, ఆపద సమయాల్లో అండగా నిలబడే అవకాశాలతో ధృడమైన బంధంగా మారుతుంది.
- కొందరు వృత్తిరీత్యా ప్రవృత్తిరీత్యా దేశ విదేశాల్లో నివాసం ఉంటున్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు ఎవరూ లేని అనాథలా వృద్ధాశ్రమాల్లో నివాసం ఉండాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి వారికి ఈ ఫ్యామిలీ అపార్ట్మెంట్లు చక్కగా ఉపయోగపడనున్నాయి. ఒకే వంశవృక్షానికి చెందిన వారందరూ కళ్లముందు ఉంటే ఎలాంటి బాదరబందీ అవసరం ఉండదని అప్పటి తరం వారు చర్చించుకుంటున్నారు.
- కొన్ని అపార్ట్మెంట్లలో పక్క ప్లాట్లో ఎవరూ ఉంటున్నారు? అసలు వారేం చేస్తారు? ఎలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారు? అనే భయం ప్రతి ఒక్కరిలో ఇప్పుడు సర్వసాధారణమైంది. తరచూ జరుగుతున్న చిత్రవిచిత్రమైన నేర ఘటనల మూలంగా అందరూ ఇలా ఆలోచించడం తప్పుకాదు గానీ అయితే మన కుటుంబానికి చెందినవారంతా ఒకే చోట ఉండటం వల్ల ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సిన అవసరం లేదు.
