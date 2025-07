ETV Bharat / state

గుర్తించలేని స్థితిలో మృతదేహాలు - 'DNA' ఫలితాల తర్వాతే కుటుంబాలకు అప్పగింత - PASHAMYLARAM CHEMICAL FACTORY

పరిశ్రమ ముందు ఆందోళనలో ఉద్యోగుల కుటుంబసభ్యులు ( Eenadu )

Published : July 1, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 11:19 AM IST

Families Protest in Pashamylaram Chemical Factory : అయినవారు క్షేమంగా ఉన్నారో, ఆపదలో చిక్కుకున్నారో తెలియక పాశమైలారం సిగాచీ పరిశ్రమ కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు పడిన వేదన వర్ణనాతీతం. గంటల కొద్దీ ఎదురు చూసినా వారి జాడ వార్త లేక చెమ్మగిల్లిన కళ్లతో కోటి ఆశలతో పరిశ్రమ లోపలికి చూస్తూ చెప్పలేని క్షోభ అనుభవించారు. ఎవరిని అడిగినా సమాధానం రాకపోవడంతో నిరీక్షించలేక వారు పడిన ఆవేదన తీవ్ర ఆగ్రహంగా మారింది. చివరకు మా వాళ్లు ఎక్కడ? ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో చూపించాలంటూ పరిశ్రమ లోపలికి వెళ్లేందుకు కార్మిక కుటుంబాలు యత్నించాయి. పేలుడు తీవ్రత వల్ల పోలీసులు ఎవరినీ అనుమతించకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కర్మాగారం ముందు ఆందోళనకు దిగారు. పొట్టకూటి కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన తమ వారి క్షేమ సమాచారం తెలపాలని పలువురు మహిళలు అక్కడున్న అధికారులను నిలదీశారు. సమయం గడిచిపోతున్నా స్పష్టమైన సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వడం లేదంటూ వాగ్వాదానికి దిగారు. భార్యాభర్తల గల్లంతు : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన నిఖిల్‌ రెడ్డి అనే వ్యక్తి పటాన్‌చెరు మండలం ఇస్నాపూర్‌లో రెండేళ్లుగా నివాసం ఉంటున్నారు. పాశమైలారం సిగాచీ పరిశ్రమలోనే పని చేస్తున్నారు. ఇటీవల అదే కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న ఓ యువతిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. సోమవారం(జూన్​ 30) ఇద్దరు కలిసి డ్యూటీకి హాజరయ్యారు. దంపతులిద్దరి ఆచూకీ తెలియడం లేదని వారి సమీప బంధువైన ఓబుల్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బిహార్‌కు చెందిన చౌదరి ఉదయం విధులకు వచ్చాడని, ప్రస్తుతం మొబైల్​ ఫోన్‌లో అందుబాటులో లేకపోగా కర్మాగారం వర్గాలు ఏ సమాచారం ఇవ్వడం లేదని ఆయన భార్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చుట్టుపక్కల అంతటా గాలించామని, ఆసుపత్రుల్లో సైతం ఆరా తీశామని, అసలు ఏ విషయం చెప్పడం లేదని రోదిస్తూ సిగాచీ పరిశ్రమ ముందు బైఠాయించారు.

ఒడిశా వాసి ప్రసన్‌ మహాపాత్రో ఎక్కడంటూ ఆయన భార్య సొనాలీ రోదిస్తూ పరిశ్రమ వద్ద అక్కడే ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలారు. సుబదీ సర్కార్, శ్రీకాంత్‌ గౌడ్‌ల ఆచూకీ కోసం వారి కుటుంబసభ్యులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.

2 నుంచి 3 గంటల పాటు పరిశ్రమ లోపల, బయట ఆరా తీసినా ఫలితం లేకపోవడంతో బిహార్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళలు, కుటుంబ సభ్యులు చేతిలో రాళ్లు పట్టుకుని కంపెనీ ముందు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం రెవెన్యూ అధికారులు జోక్యం చేసుకుని మృతుల వివరాలు, ఆచూకీ తెలియని వారి వివరాలు వెల్లడించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు.

