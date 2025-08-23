Fake Video on Pension Remove: ప్రభుత్వంపై విషం చిమ్మడమే లక్ష్యంగా శ్రీసత్యసాయి జిల్లా బుక్కపట్నం మండలం నార్సింపల్లి చెందిన పాలయ్యగారి రమేశ్ అనే వ్యక్తి తప్పుడు ప్రచారం చేశాడు. కాళ్లు, చేతులు సక్రమంగా ఉన్నా, తనకు వచ్చే దివ్యాంగుల పెన్షన్ను అన్యాయంగా తొలగించారంటూ తప్పుడు వీడియో తీసి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. వాస్తవంగా అతడు దివ్యాంగుడే కాదు.
గత ప్రభుత్వం హయాంలో పెన్షన్ వస్తే కూటమి ప్రభుత్వంలో ఆగిపోయిందంటూ రమేష్ అనే యువకుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. అయితే ఇది నిజమని నమ్మిన వారంతా ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. దానికి కారణం అతనికి రెండు చేతులూ ఉన్నా దివ్యాంగ పింఛన్ కోసం తన కుడి చేయిని వెనక్కి మడత పెట్టుకుని ఐదేళ్ల పాటు పింఛన్ తీసుకున్నాడు. తీరా అధికారులు ఆరా తీస్తే ఇదీ సంగతి.
ఈ వీడియోకు వైఎస్సార్సీపీ అనుబంధ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్దఎత్తున ప్రచారం కల్పించారు. దీన్ని గమనించిన గ్రామస్థులు అతని రెండు చేతులు, కాళ్లు బాగానే ఉన్నాయని తెలియ జేసే పాత వీడియోలను బయటపెట్టారు. నటనలో రమేష్ ప్రతిభను చూసి అతని ఫాలోవర్స్ లైక్స్ కొట్టినా, ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోపై ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. విషయం తెలుసుకున్న రమేష్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. అనుకున్నది ఒక్కటీ, జరిగింది ఒక్కటీ కావటంతో సోషల్ మీడియా నుంచి అతనే తన అకౌంట్ను తొలగించాడు. ఈవిధంగా తప్పుడు ప్రచారం చేయడంపై స్థానిక ఎస్సై కృష్ణమూర్తి అతని సోదరుడిని పిలిచి ఆరా తీశారు. విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి, తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు వెల్లడించారు.
కాగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత నకిలీ పింఛన్లను తొలగిస్తోంది. దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు, పలువురు మంత్రులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇటీవల ఇదే విషయమై మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చారు. పింఛన్ల కోసం ఏడాదికి 33 వేల రూపాయలు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పింఛన్లు తొలగించినట్లు వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారం చేస్తోందని, గత ప్రభుత్వం హయాంలోనే 10 లక్షల పింఛన్లు తొలగించారని వివరించారు.
చనిపోయిన వారి పింఛన్లు, గత ప్రభుత్వం తప్పుడు దివ్యాంగ ధ్రువపత్రాలతో పెన్షన్ పొందిన వారికి మాత్రమే తొలగిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రమేష్ లాంటి వారిని 80 వేల మందిని అనర్హులుగా గుర్తించారు. వారికి పింఛన్ మంజూరు చేయించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. అర్హత ఉన్న ఏ ఒక్కరి పింఛన్ తొలగించబోమని మంత్రులు, అధికారులు వివరించారు.
