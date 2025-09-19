నకిలీ ఉత్తర్వులతో టీచర్లు - ఏకంగా 30 మందిని ముంచిన మోసగాళ్లు!
నియామక పత్రాలపై ఎంఈవోలు, సమగ్ర శిక్షా కోఆప్షన్ సభ్యుడికి చెందిన ఫర్ సీల్తో పాటు ఫోర్జరీ సంతకాలు - రూ.2 కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైనం
Fake Teachers Appointment Scam In Kurnool District: కర్నూలు జిల్లా విద్యాశాఖ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ కొందరు ఘరానా మోసానికి పాల్పడిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర సచివాలయంలోని సమగ్ర శిక్షా కార్యాలయంలో తాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నట్లు చెప్పి ఓ వ్యక్తి జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులతో పాటు ఎంఈవోలు, ప్రిన్సిపాల్ను బోల్తా కొట్టించినట్లు సమాచారం. పలువురికి ఉద్యోగాలు కల్పించినట్లు నమ్మబలకడంతో పాటు నియామక పత్రాలపై ఎంఈవోలు, సమగ్ర శిక్షా కోఆప్షన్ సభ్యుడికి చెందిన ఫర్ సీల్తో పాటు సంతకాలు ఫోర్జరీ చేశాడు.
జులై 5వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు వరకు ఈ వ్యవహారం నడిపించినా, ఈ విషయాన్ని జిల్లా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. దీంతో సదరు వ్యక్తి జిల్లాలో సుమారు 30 మందిని మోసం చేశాడు. ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.7 లక్షలు చొప్పున సుమారు రూ.2 కోట్ల వరకు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దోపిడీలో ఆ వ్యక్తితో పాటు ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాలలో అనర్హత వేటుతో ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఓ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి, అనంతపురానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తుల హస్తం ఉన్నట్లు బాధితులు చెబుతున్నారు.
- నగర పరిధిలోని జొహరాపురం ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఉన్న నగరపాలక ప్రాథమిక స్పెషల్ పాఠశాల (కల్లూరు దర్వాజ)లో ‘ప్రైమరీ టీచర్ డిపార్ట్మెంట్ అవుట్ సోర్సింగ్ అపాయింట్మెంట్’ పేరుతో గుంటూరుకు చెందిన ఓ మహిళకు జూన్లో అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చారు.
- ఆ పత్రం తీసుకొని ఆమె పాఠశాలలో విధుల్లో చేరి, మూడు వారాల పాటు పని చేశారు. వేతనం కోసం కర్నూలు ఎంఈవో సంతకం కావాలని ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఆ మహిళను కోరారు. ఆ మహిళతో పాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్నని చెప్పిన వ్యక్తి, మరో ఇద్దరు కర్నూలు ఎంఈవో కార్యాలయానికి వెళ్లారు.
- అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ సాయంతో ఎంఈవో సంతకం చేయించు కున్నారు. మళ్లీ డీఈవో సంతకం అవసరం కావడంతో ఆ మహిళ డీఈవో కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ విచారించడంతోనే ఈ నకిలీ నియామకాల వ్యవహారం గుట్టు రట్టయింది.
సూత్రధారి ఎవరు?
- జిల్లాలోని పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఇప్పిస్తామని చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరన్న విషయం నగరపాలక ప్రాథమిక స్పెషల్ పాఠశాల (కల్లూరు దర్వాజ) ప్రధానోపాధ్యాయుడు మల్లేష్కు తెలుసన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయన నోరు విప్పితేనే వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని పలువురు చెబుతున్నారు.
- అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చలామణి అయిన వ్యక్తి, బాధిత మహిళతో పాటు మరో ఇద్దరితో హెచ్ఎం మల్లేష్ ఫొటో దిగడంపై చర్చ సాగుతోంది.
- హెచ్ఎం మల్లేష్ ‘న్యూస్టుడే’తో మాట్లాడుతూ ఏపీ సచివాలయంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నానంటూ కృష్ణమూర్తి అలియాస్ త్రిమూర్తులు అనే వ్యక్తి సదరు మహిళ పాఠశాలకు వచ్చారు. వారితో పాటు మరో ఇద్దరు, ఆయన వచ్చినట్లు తెలిపారు.
‘‘దీని గురించి పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయమని హెచ్ఎం మల్లేష్కు చెప్పాం. ఈ విషయం గురించి డీఈవోతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని’’ ఏడీ అసదుల్లా ఖాన్ పేర్కొన్నారు.
