పాసుపుస్తకాల పేరిట నిలువుదోపిడీ - రూ.కోట్లు దండుకున్న ముఠా
నకిలీ పాస్ పుస్తకాలతో భూమి విక్రయాలు - పోలీసుల అదుపులో అనుమానితులు!
Published : September 23, 2025 at 11:38 AM IST
Fake Pattadar Passbooks Racket Busted : వివాదాల్లో ఉన్నవి, గతంలో అమ్మగా మిగిలినవి, రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అవకాశం లేని వ్యవసాయ భూములకు పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు ఇప్పిస్తామంటూ నమ్మబలికిన ఓ ముఠా రైతులను నిలువు దోపిడీ చేసిన ఘటన ఖమ్మం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. కూసుమంచి మండలంలోని జక్కేపల్లి వాసితో పాటు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వారు, సచివాలయ ఉద్యోగిగా చెప్పుకొన్న వ్యక్తి ముఠాగా ఏర్పడి కొన్నేళ్లుగా ఈ దందా చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.
మొదట కొన్ని డబ్బులు వసూలు చేసి కలర్ ప్రింటర్తో ముద్రించిన నకిలీ పాసు పుస్తకం రైతులకు అంటగట్టేవారు. దానిపై ఖాతా సంఖ్యలు, సర్వే నంబర్లతో పాటు ఫొటో ముద్రించి ఉండటంతో అసలుదేనని రైతులు నమ్మారు. ఇలా ఎకరాకు రూ.5 లక్షల చొప్పున మూడు, నాలుగేళ్లుగా రూ.కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇతర భూముల కంటే వీటి ధర తక్కువ చెప్పడం, దాంతోపాటు పాసు పుస్తకాలు ఇవ్వడంతో రైతులు సై అన్నారు. దీంతో విడతలుగా చెల్లించి పాస్ పుస్తకాలు తీసుకున్నారు.
జక్కేపల్లికి చెందిన ఒక రైతుకు అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి పట్టాదారు పాసుపుస్తకం ఇప్పిస్తానని ఆశ చూపాడు. సీసీఎల్ఏ విభాగంలో పని చేస్తున్న వ్యక్తి తనకు తెలుసంటూ రూ.13.50 లక్షలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. రెండు విడతల్లో రూ.5 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఇలా చాలామంది నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారు. వారు ఇచ్చిన పాసుపుస్తకాలు నిజమైనవేనని నమ్మిన రైతులు ఇటీవల భూభారతి వెబ్సైట్లో వివరాలు వెతకటం ప్రారంభించారు. ఆన్లైన్లో కనిపించకపోవటంతో మోసపోయినట్లు తెలుసుకున్నారు.
మంత్రి పొంగులేటి దృష్టికి :
నకిలీ పాసుపుస్తకాల వ్యవహారాన్ని ఇటీవల జక్కేపల్లి గ్రామస్థులు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో నాయకులని, అనుచరులని చూడొద్దని ఎవరున్నా రిమాండ్ చేయాలంటూ కూసుమంచి పోలీసులను మంత్రి ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఖమ్మం గ్రామీణ ఏసీపీ తిరుపతి రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కూసుమంచి సీఐ సంజీవ్, ఎస్సై నాగరాజు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. జక్కేపల్లి వాసితో పాటు బయ్యారం, పాల్వంచ, సారపాకకు చెందిన నలుగురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి నుంచి కలర్ ప్రింటర్ను స్వాధీన పరచుకున్నట్లు సమాచారం.
- నాగర్కర్నూల్కు చెందిన ఒక రైతు రూ.50 లక్షలు ఇచ్చాడు. ఇటీవల తనను ముఠా నాయకుడికి పరిచయం చేసిన మధ్యవర్తి ఇంటికొచ్చి డబ్బు తిరిగివ్వాలని గొడవకు చేశారు.
- ఘట్కేసర్కు చెందిన మరో వ్యక్తి రూ.46 లక్షలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
- రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన బాధితులు జక్కేపల్లికి వచ్చి ఆరా తీస్తుండటంతో నకిలీ పాసుపుస్తకాల వ్యవహారం బట్టబయలైంది . నీ అదే గ్రామానికి చెందిన ఆరుగురు బాధితులు రూ.లక్షలు ఇచ్చి మోసపోయినట్లు సమాచారం.
పాస్బుక్తో భూములు ఇస్తే నమ్మకండి : మధ్యవర్తలు ద్వారా భూములు కొనుగోలు చేయకూడదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సొంతంగా రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వెళ్తేనే ఆ భూమి నకిలీదా లేదా నిజమైనదా అని తెలుస్తుందన్నారు. కేవలం పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తే నమ్మకూడదని సూచిస్తున్నారు.