ధరణిలో అక్రమంగా ఎంట్రీ - కోట్లలో రైతుబంధు నిధులు లూటీ

2,936 ఎకరాల్లో 3,069 మందికి నకిలీ పట్టాలు - ధరణి పోర్టల్లోకి అక్రమంగా ఎంట్రీలతో రైతుబంధు నిధుల స్వాహా - నల్గొండ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలంలో తాజా సర్వేలో వెలుగులోకి వచ్చిన అక్రమాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Fake Pattadar Pass Books in Nalgonda : కొంతమందికి 2017వ సంవత్సరం ముందు వరకు భూములే లేవు. దస్త్రాల్లో ఎక్కడా కూడా వారి సమాచారం లేదు. కానీ భూ దస్త్రాల ప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని మోసాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ మోసానికి కొందరు రెవెన్యూ అధికారుల సహకారం కూడా తోడయ్యింది. వాస్తవానికి ఈ సమాచారం భూ దస్త్రాల్లో ఎక్కడా నమోదు కాలేదు. కానీ ధరణి పోర్టల్లోనూ తమ పేర్లను నమోదు చేయించుకుని, ఈ పట్టా పాసుపుస్తకాలు పొంది రైతుల రూపం ఎత్తారు. 2019 నుంచి కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ సాయాన్ని కాజేశారు.

నల్లొండ జిల్లాలో నకిలీ పాసుపుస్తకాలు దందా : నల్లొండ జిల్లా తిరుమలగిరి (సాగర్​) మండలంలో ఈ నకిలీ పాసుపుస్తకాలు దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా లేదా కొనుగోలు ద్వారా భూమిని పొందినప్పటికీ 3069 మంది యజమానులుగా మారిపోయారు. వారు మొత్తం 2936 ఎకరాలకు యాజమాన్య హక్కులను పొందారు. 2019లో వారికి పాసుపుస్తకాలూ జారీ చేయడం రెవెన్యూ అధికారులకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.

సాగు లేకుండా రెవెన్యూ రికార్డులో : ఇటీవల ప్రభుత్వం తిరుమలగిరి మండలంలో నిర్వహించిన ప్రయోగాత్మక సర్వేలో నకిలీ పట్టాల దందా వెలుగు చూసింది. తిరుమలగిరి మండలంలో చింతపాలెం, తిమ్మాయిపాలెం, చింతపాలెం తదితర గ్రామాలకు సరిహద్దుగా వేల ఎకరాల అటవీ, ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్నిచోట్ల పలువురు సాగు చేసుకుంటున్నారు. సాగులో లేకున్నా కొందరు తమ పేర్లు రెవెన్యూ రికార్డుల్లో నిక్షిప్తం అయ్యేలా చక్రం తిప్పారు. రెవెన్యూ మాతృ రికార్డు(1బి)ల్లో వారి పేర్లు లేకున్నా ఎల్‌ఆర్‌యూపీని ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమంగా పాసుపుస్తకాలు పొందారు.

నాటి ప్రభుత్వం రైతుబంధు కింద ఎకరాకు రూ. 10 వేలు, కేంద్రం పెట్టుబడి సాయం రూపేణా మొత్తం రూ. 6 వేలు మంజూరు చేశాయి. 2019 నుంచి అక్రమంగా పట్టాలు పొందిన వారు ఈ సాయాన్ని కొలగొట్టారు. ఇలా రూ. కోట్లు వారి ఖాతాల్లో జమయ్యాయి. అక్రమ పట్టాలను గుర్తించిన ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రైతు భరోసా నిధులను నిలిపివేసింది. ఆయా పట్టాలను రద్దు చేస్తూ తాజాగా చర్యలు చేపట్టింది.

అక్రమం వెనుక పలువురి ప్రమేయం : రెవెన్యూ శాఖ భూమి ఎలా సంక్రమించిందనే లింక్​ డాక్యుమెంట్​ లేనిదే యాజమానిగా గుర్తించదు. లేదంటే ప్రభుత్వం ద్వారా ఎసైన్డ్​ భూమిని పొందైనా ఉండాలి. కానీ ఇవేమీ పొందకుండానే తిరుమలగిరి మండలంలో వేల మందికి అక్రమ పట్టాలు మంజూరు చేసేశారు. ధరణి పోర్టల్లోనూ వారి సమాచారం నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్రమంగా పట్టాలు పొందిన తీరుపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

రికార్డుల పరిశీలన లేకుండానే : నాడు పనిచేసిన మండల రెవెన్యూ అధికారులు, సిబ్బంది రికార్డులను పరిశీలించకుండానే యాజమాన్య హక్కులు ఎలా కల్పించారనేది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పహాణీ, 1 బీ రికార్డుల పరిశీలన చేపట్టకుండా కొత్తగా యాజమాన్య హక్కులను కల్పించడం వెనుక పలువురి ప్రమేయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అంతేకాకుండా ధరణి పోర్టల్లో సమాచారం ఉంటే క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లేకుండానే భూమిని విక్రయించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీనిపై ఏవైనా క్రయవిక్రయాలు జరిగాయా, అక్రమ పట్టాలను మార్టిగేజ్​ చేసి రుణాలు తీసుకున్నారా అనేదానిపై సమగ్ర విచారణ చేస్తే మరిన్ని అక్రమాలు వెలుగు చూసే అవకాశం ఉంది.

