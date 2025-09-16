నానో బనానా మాయలో పడొద్దు - ఇందులో కొన్ని నకిలీ లింకులున్నాయి, తస్మాత్ జాగ్రత్త!
నానో బనానా పేరుతో సోషల్ మీడియాలో మోసాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్న విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి.రాజశేఖరబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 11:36 AM IST
Fake Nano Banana APK Files in NTR District: అందమైన మీ ఫొటోలను యోధుడిగా మార్చవచ్చు. అలాగే తాజా ఫోటోను పాతకాలం నాటిదిగా చేసేయవచ్చు. క్షణాల వ్యవధిలో ఏఐ టూల్స్తో మీకు కావాల్సిన రూపంలో మీ చిత్రాలను త్రీడీ చిత్రాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఏఐ యాప్లు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. వీటిలో ఒకటి కొత్తగా వచ్చి చేరిందే ‘నానో బనానా’ ట్రెండ్. దీని ద్వారా అద్భుతాలు సృష్టిస్తుండడంతో యువతను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. ఫొటో అప్లోడ్ చేసి, సందేశాన్ని జత చేస్తే చాలు, అద్భుతమైన త్రీడీ చిత్రం ఇట్టే తయారవుతోంది.
నానో బనానా రూపొందిన దృశ్యాలను చూసుకుని అందరూ మురిసిపోతున్నారు. అయితే ఈ అద్భుతాల ‘నానో బనానా’పై సైబర్ నేరగాళ్లు కన్నేశారు. అదే పేరుతో నకిలీ యాప్లు, నకిలీ లింక్లు క్రియేట్ చేసి సామాజిక మాధ్యమాలలో పెడుతున్నారు. అయితే ఏది అసలైనదో ఏది నకిలీది అని తెలియక లింక్లు క్లిక్ చేసి చాలా మంది మోసపోతున్నారని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి.రాజశేఖరబాబు పేర్కొంటున్నారు. అసలు సిసలైన ఏఐ టూల్స్ మాత్రమే వినియోగించాలని ఆయన సూచించారు.
గూగుల్ జెమినీలోనే అసలైనది: నానో బనానా ఏఐ టూల్ గూగుల్ జెమినీ వారిది. ఇది వెబ్సైట్లో ‘జెమిని నానో బనానా ఏఐ ఇమేజ్ జనరేటర్’ అనే పేరుతో ఉంటుంది. దీనిని బ్రౌజర్లో https://gemini google.com నమోదు చేయగానే జెమినీ 2.5 ఫ్లాస్ ఇమేజ్ (నానో బనానా) అనే సైట్లోకి వెళుతుంది. అందులో చెప్పిన విధంగా ఫొటోలు అప్లోడ్ చేసి మేసేజ్ ఇచ్చిన మేరకు త్రీడీ ఫొటోలను తయారు చేసి ఇస్తుంది. ఇదే అసలైన నానో బనానా యాప్.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
- అనుమానాస్పద లింక్లు, యాప్లను క్లిక్ చేయవద్దు.
- ఓటీపీ, పాస్వర్డ్, బ్యాంకు వివరాలు ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు.
- చరవాణికి వచ్చే అపరిచిత, అనుమానాస్పద సంక్షిప్త సందేశాలను వెంటనే తొలగించండి.
- ఒకవేళ ఇప్పటికే ఎవరికైనా మీ వివరాలను ఇచ్చినట్లయితే వెంటనే 1930 సైబర్ హెల్ప్ లైల్ లేదా www.cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలి.
- మీ చరవాణిలో వచ్చిన అపరిచిత లింక్లను క్లిక్ చేశామని ఏమైనా అనుమానం వస్తే వెంటనే మీ చరవాణిని పూర్తి ఫార్మాట్ (ఫ్యాక్టరీ రీసెట్) చేసుకోండి. అలా చేస్తే దానిలోని వైరస్ పూర్తిగా పోతుంది.
క్లిక్ చేస్తే వైరస్ వస్తుంది: నకిలీ నానో బనానా యాప్ కానీ లేదా లింక్ను క్లిక్ చేయగానే దానిలోని వైరస్ మీ చరవాణి లేదా కంప్యూటర్లోకి చేరుతుంది. వ్యక్తిగత, బ్యాంకింగ్ వివరాలన్నీ సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్లిపోతాయి. మీరు ఫొటోలు అప్లోడ్ చేయగానే వాటిని కూడా తీసేసుకుంటారు. మీ పాస్వర్డ్లు ఇతర వివరాలతో మీ ఖాతాల్లోని నగదును మాయం చేసేస్తారు.
సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్న 'నానో బనానా'- చిటికెలో 3D ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండిలా!
గూగుల్ "నానో బనానా"- ఇప్పుడు జెమిని మీ ఫొటోలకు కొత్త జీవం పోస్తుంది!