By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 9:31 AM IST
Fake Liquor Scandal Updates in AP : విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో వెలుగుచూసిన నకిలీ మద్యంలో కిక్కిచ్చే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దాదాపు రెండున్నరేళ్ల నుంచే అక్కడ నకిలీ దందా జరుగుతున్నట్లుగా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఈ దందా మొదలైందని అబ్కారీశాఖాధికారులు భావిస్తున్నారు.
విజయవాడ ఇబ్రహీంపట్నంలోని పాత బార్లో ఎక్సైజ్ అధికారులు నిర్వహించిన సోదాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఖాళీ క్యాన్లు దొరికాయి. మద్యంతో నిండిన క్యాన్లు ఐదు లభ్యం అయ్యాయి. ఇక్కడ నకిలీ మద్యం తయారు చేసి, బెల్టు దుకాణాలకు తరలిస్తున్న సంగతి స్థానికంగా పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలకూ తెలుసని, ఐనా అప్పట్లో ఎక్సైజ్ అధికారులు పట్టించుకోలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇబ్రహీంపట్నంలో బయటపడిన నకిలీ దందాకు బెంగళూరు నుంచే మద్యం సరఫరా అయినట్లు గుర్తించారు.
నకిలీ స్టిక్కర్లను ముద్రించి సరఫరా : బెంగళూరుకు చెందిన బాలాజీ నుంచి అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువుకు వచ్చేది. అక్కడ మాల్ట్, కారమెల్ కలిపిన తర్వాత క్యాన్లలో రహస్యంగా ఇబ్రహీంపట్నం తరలించారు. అనుమానం రాకుండా చిన్న క్యాన్లలో మద్యాన్ని నింపి, వాటిని తిరిగి అట్టపెట్టెల్లో ఇక్కడకు తెప్పించేవారు. గోదాముల్లో సీసాల్లోకి నింపి అమ్మకాలకు పంపిస్తుండేవారు. అసలు హోలోగ్రామ్ స్టిక్కర్లను పోలిన నకిలీ స్టిక్కర్లను బాలాజీ ముద్రించి సరఫరా చేసేవాడు.
సీసాలను కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలంలోని సూరంపల్లి పారిశ్రామికవాడలోని ఓ కర్మాగారంలో తయారు చేయించారు. వీటికి వేసే లేబుళ్లను అచ్చం అసలుకు తీసిపోని రీతిలో తయారు చేయించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన రవి వీటిని సరఫరా చేసినట్లుగా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. నకిలీ మద్యం తయారీలో పెద్దగా వాసన రాని ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ స్పిరిట్ను వినియోగించినట్లు గుర్తించారు. రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ అయితే ఎక్కువ వాసన వచ్చి నకిలీది అని తెలుస్తుందనే దీనిని ఎంచుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
నిందితులుగా 12 మంది : నకిలీ మద్యం వ్యవహారంపై భవానీపురం ఎక్సైజ్ పోలీసులు మొత్తం 12 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు. A1గా అద్దేపల్లి జనార్దనరావు, ఏ2గా అద్దేపల్లి జగన్మోహనరావులను చేర్చారు. వీరితోపాటు బాదల్ దాస్, ప్రదీప్ దాస్, బాలాజీ, రవి, కట్టా రాజు, సయ్యద్ హాజి, తదితరులను ఇందులో నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. నిందితుల్లో ఒడిశాకు చెందిన ఇద్దరిని ఇప్పటికే ములకలచెరువు కేసులో అక్కడి ఎక్సైజ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జగన్మోహనరావుతోపాటు ఒడిశాకు చెందిన కార్మికులు బాదల్ దాస్, ప్రదీప్ దాస్లను ఎక్సైజ్ పోలీసులు మంగళవారం సాయంత్రం కోర్టులో హాజరుపర్చి న్యాయాధికారి ఆదేశాలతో విజయవాడలోని జిల్లా కారాగారానికి తరలించారు.
వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతల పాత్ర : అయితే ములకలచెరువులో పట్టుబడిన నకిలీ మద్యం కేసులో స్థానిక నేత అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం అవుతోంది. A1 జనార్దన్రావు ఒకట్రెండు రోజుల్లో లొంగిపోయే అవకాశం ఉంది. నలుగురు నిందితులను పోలీసులు నేడు, రేపు కస్టడీకి తీసుకుని మరిన్ని వివరాలు రాబట్టనున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవవహారంలో ఎంతటి వారినైనా వదిలిపెట్టొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించడంతో అబ్కారీ అధికారులు స్వేచ్ఛగా పని చేస్తున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక నకిలీ మద్యం తయారీని కొనసాగించడానికి వైఎస్సార్సీపీ నేతల నుంచి టీడీపీ నాయకుల పంచన చేరిన A1 అద్దేపల్లి జనార్దన్రావుకు ఇద్దరు స్థానిక నేతల అండదండలున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. వారి అండతోనే కల్తీ మద్యం తయారీ యూనిట్ను ములకలచెరువులో ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు బెల్టు షాపుల్లో విక్రయించినట్లు తేలింది. ఆ నేతలను పట్టుకోవడానికి ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. విదేశాల్లో ఉన్న జనార్దన్రావు సైతం లొంగిపోవడానికి సిద్ధమైనట్లు అధికారులకు సమాచారం వచ్చింది. ఆయన లొంగిపోయాక వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతల పాత్ర కూడా బయట పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ కేసులో A5గా ఉన్న TDP మాజీ నాయకుడు జయచంద్రారెడ్డి పీఏ రాజేశ్ కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారుఉన్నారు.
ఆ వివరాలన్నీ డైరీలో నమోదు : ఈ కేసులో A2 కట్టా నాగరాజును ములకల చెరువులో A12 కొడాలి శ్రీనివాసరావును ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అరెస్టు చేశారు. వీరిద్దరినీ బుధవారం తంబళ్లపల్లె కోర్టులో హాజరు పరచనున్నారు. నాగరాజు నుంచి ఎక్సైజ్ పోలీసులు ఓ డైరీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రానికి తెచ్చిన మెటీరియల్ తోపాటు నకిలీ మద్యంసరఫరాకు ఎవరెవరు ఎంత డబ్బు ఎంత ఇస్తున్నారనే వివరాలను డైరీలో నమోదు చేసుకున్నట్లు తెలిసింది.
వాటి ఆధారంగా అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఇక 20 ఏళ్లుగా జనార్దన్రావుతో ఉన్న పరిచయం వల్ల తన పేరిట వాటర్ ప్లాంట్ కోసం స్థలం లీజుకు తీసుకుంటానంటే సంతకం చేశానని అక్కడ నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నట్లు తెలియదని శ్రీనివాసరావు పోలీసులకు చెప్పారు. తనకు అప్పుడప్పుడు డబ్బులు పంపించేవాడని అంగీకరించారు.
