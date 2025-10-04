ETV Bharat / state

నకిలీ మద్యం తయారీ ముఠా గుట్టురట్టు -రూ.1.75 కోట్ల విలువైన డంప్‌ స్వాధీనం

ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని నకిలీ మద్యం తయారీ - ప్రభుత్వ ధర కంటే తక్కువకే ఇస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్న ముఠా

Fake Liquor Manufacturing Gang Busted in Mulakalacheruvu of Annamayya District
Fake Liquor Manufacturing Gang Busted in Mulakalacheruvu of Annamayya District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fake Liquor Manufacturing Gang Busted in Mulakalacheruvu of Annamayya District : అన్నమయ్య జిల్లా ములకల చెరువులో నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే దాడులు నిర్వహించి రూ.1.75 కోట్ల విలువైన నకిలీ మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కడప ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్‍రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయవాడకు చెందిన జనార్దన్‍రావు, అతని అనుచరుడు రాజు కలిసి ములకలచెరువు కనుగొండ ఆర్చి ప్రాంతంలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నారు. పలు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలు సహా తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గంలోని ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ధర కంటే తక్కువకే ఇస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.

పెద్దతిప్ప సముద్రం మండలంలో ఇటీవల జిల్లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా నకిలీ మద్యం తరలిస్తున్న వాహనాన్ని అడ్డుకున్నారు. సీసాల మీద ఉన్న లేబుళ్లను స్కాన్ చేయడంతో అక్రమ మద్యం తయారీ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అధికారులు గత నాలుగు రోజులుగా నిఘా ఉంచి దాడులు నిర్వహించారు. రూ. 15 వేల నకిలీ మద్యం సీసాలు, 1,050 లీటర్ల స్పిరిట్ క్యాన్లు, 1,500 లీటర్ల బ్లెండ్ (తయారైన నకిలీ మద్యం), 10 వేల ఖాళీ మద్యం బాటిళ్లు, మూతలు, స్టిక్కర్లు, తయారీ పరికరాలు, ఇతర సామగ్రితోపాటు సరఫరాకు వినియోగిస్తున్న వాహనాన్ని సీజ్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

తమిళనాడులోని కృష్ణగిరికి చెందిన మరిమారన్, తిరుపత్తూరుకు చెందిన సురేశ్, సూర్య, ఆనందన్, ఒడిశా బ్రహ్మపుర్‌కు చెందిన ఆనంద్ దాస్, మిథున్, విశాఖపట్నానికి చెందిన సయ్యద్ అలీ, వాహన డ్రైవర్ బాలరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నకిలీ మద్యం కలిగి ఉన్న బెల్ట్ షాపు నిర్వాహకుడు, రంగసముద్రానికి చెందిన నాగరాజు, పెద్దతిప్ప సముద్రంలోని మద్యం దుకాణ నిర్వాహకుడు కట్టా సురేంద్రనాయుడును అరెస్టు చేశారు. జనార్దన్‌రావు, రాజు, ములకల చెరువులోని రాక్‍ స్టార్ మద్యం దుకాణ నిర్వాహకుడు రాజేశ్ తదితరులపైనా కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

మద్యం మాఫియా మాయాజాలం - ఆధార్‌, పాన్‌ కొనేసి పేదల పేరిట డొల్ల కంపెనీలు

గుట్టుగా నకిలీ మద్యం దందా - 8 మంది అరెస్టు​

గతంలో ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ అధికారులు రెక్టిఫైడ్‌ స్పిరిట్‌తో నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్న రాకెట్​ గుట్టు రట్టు చేశారు. పక్కా సమాచారంతో స్థావరంపై దాడి చేసి 8 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం కొమరగిరి పట్టణంలో నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్న స్థావరంపై అధికారులు దాడి చేశారు.

ఈ క్రమంలో 1065 లీటర్ల స్పిరిట్​ సహా 115 లీటర్ల నకిలీ మద్యం సీసాలను దాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక యంత్రాన్ని ఇతర పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోనసీమలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వారితో పాటు కాజులూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా, పాలకొల్లు హైదరాబాద్​కు చెందిన వారు మొత్తం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వీరంతా బృందాలుగా ఏర్పడి నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నారని ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రేణుక అమలాపురంలోని కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించిన సంగతి తెలిసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE LIQUOR MAKING GANG BUSTEDEXCISE OFFICER RIDES IN ANNAMAYYAFAKE LIQUOR MAKING GANG ARRESTEDLIQUOR GANG ARRESTFAKE LIQUOR MANUFACTURING GANG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.