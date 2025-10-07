ETV Bharat / state

తయారీ అక్కడ - బాట్లింగ్​ ఇక్కడ - అన్నమయ్య టూ ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు మద్యం లింకులు

ఇబ్రహీంపట్నంలో రెండు గోదాముల్లో వేల లీటర్ల నకిలీ మద్యం - భారీగా బాటిళ్లు, మూతలు, హోలోగ్రామ్‌ స్టిక్కర్లు - ఎక్సైజ్‌ పోలీసుల తనిఖీల్లో వెలుగులోకి

FAKE_LIQUOR_MANUFACTURING
FAKE_LIQUOR_MANUFACTURING (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Fake Liquor Discovered During Excise Officials Inspections: ఇటీవల అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో బయటపడిన నకిలీ మద్యం తయారీ లింకులు ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో బయటపడ్డాయి. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు (ఏ-1) అద్దేపల్లి జనార్దనరావుకు చెందిన ఇబ్రహీంపట్నంలోని 2 గోదాముల్లో ఎక్సైజ్‌ అధికారులు సోమవారం తనిఖీలు చేపట్టారు. ములకలచెరువులో తయారుచేసిన నకిలీ మద్యాన్ని ఇక్కడి బాట్లింగ్‌ యూనిట్‌లో ప్రాసెసింగ్‌ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

ఓల్డ్‌ అడ్మిరల్, క్లాసిక్‌ బ్లూ, కేరళ మాల్ట్, మంజీరా తదితర మద్యం బ్రాండ్ల ఒరిజినల్‌ లేబుళ్లతో నకిలీ మద్యాన్ని వేల కొద్దీ క్వార్టర్‌ బాటిళ్లలో నింపుతున్నారు. ఇవి ఒరిజినల్‌ బ్రాండ్లకు తీసిపోని విధంగా ఉన్నాయి. మూతలు బిగించే యంత్రాలు, హోలోగ్రామ్‌ స్టిక్కర్లు, కార్టన్లను గుర్తించారు. ఇక్కడి నుంచి మద్యం దుకాణాలు, బెల్ట్‌షాపులకు తరలిస్తున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తన తమ్ముడు జగన్మోహనరావు సాయంతో జనార్దన్‌రావు ఈ దందా నడిపిస్తున్నట్లు బయటపడింది.

పచారీ కొట్టుతో ఆరంభించి: ఇబ్రహీంపట్నానికి చెందిన జనార్దన్‌రావు తొలుత ఓ పచారీ దుకాణం నిర్వహించేవారు. అలానే గతంలో ఐపీ పెట్టినట్లు తెలిసింది. 2012లో మద్యం వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇటీవలి వేలంలో జనార్దనరావు తన పేరుతో ఒక బార్‌ను దక్కించుకున్నారు. ఎక్సైజ్‌ అధికారులు జనార్దన్‌రావు వ్యాపారాలపై ఆరా తీసి, అతని సన్నిహితులను విచారించారు. సోదరుడు జగన్మోహన్‌రావును విచారించినప్పుడు ఇబ్రహీంపట్నంలో గోదాము ఉన్నట్టు తేలింది. ఇక్కడ తనిఖీలు చేపట్టగా భారీగా క్యాన్లు, నకిలీ మద్యం నింపిన సీసాలు, లేబుళ్లు, హోలోగ్రామ్‌ స్టిక్కర్లు, వేలకొద్దీ బాటిళ్లతో కూడిన ప్యాకింగ్‌ యూనిట్‌ను గుర్తించారు. ములకలచెరువులో రెక్టిఫైడ్‌ స్పిరిట్, మాల్ట్, కారమెల్‌ను కలిపి మద్యాన్ని తయారుచేసి, ఇబ్రహీంపట్నానికి రహస్యంగా తీసుకెళ్లేవారు. ఇందుకోసం నమ్మకమైన కూలీలను నియమించుకున్నారు. ఈ వ్యవహారాలను జగన్మోహన్‌రావు చూసుకునేవారు. జనార్దన్‌రావు వ్యాపార నిమిత్తం సెప్టెంబర్‌ 24న ఆఫ్రికా దేశాలకు వెళ్లి, తిరిగి రాలేదని తెలిసింది.

తెనాలిలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త ఇంట్లో తనిఖీలు: ఇదే కేసులో ఏ-12 నిందితుడిగా ఉన్న గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలోని ఐతానగర్‌కు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త కొడాలి శ్రీనివాసరావు నివాసంలో ఎక్సైజ్‌ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. 2 రోజులుగా పరారీలో ఉన్న అతడిని పట్టుకునేందుకు 3 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. శ్రీనివాసరావు 2024 ఎన్నికల్లో ఐతానగర్‌ పోలింగ్‌ బూత్‌లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పోలింగ్‌ ఏజెంట్‌గా వ్యవహరించాడు. ఏ-1 జనార్దన్‌రావు ములకలచెరువులోని షెడ్డును శ్రీనివాసరావు పేరుతోనే లీజుకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

అనారోగ్యంతో విదేశాల్లో ఉన్నా: అనారోగ్య కారణాలతో బయటి దేశంలో ఉన్నానని త్వరలో స్వదేశానికి వచ్చి అన్ని విషయాలు బయట పెడతానని నకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో ఏ1 నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి జనార్దన్​రావు సోమవారం ఓ వీడియోని విడుదల చేశారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ నకిలీ మద్యం తయారీపై సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తెలుసుకున్ననని వాస్తవానికి తంబళ్లపల్లెలోని టీడీపీ నేతలకు, ఇతరులకు ఏ సంబంధమూ లేదని తెలిపారు. రాజకీయంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి, ఇతరులకు లబ్ధి చేకూర్చడానికే ఇదంతా చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

భారీగా దొరికిన నకిలీ మద్యం: తనిఖీల్లో 4 బ్రాండ్లకు చెందిన 26 కేసులను ఎక్సైజ్ అధికారులు గుర్తించారు. వీటిలో 1,272 బాటిళ్లు అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. 95 క్యాన్లలో 3,325 లీటర్ల నకిలీ మద్యం దొరికింది. స్పిరిట్‌తో కలిపి మొత్తం 4,729 లీటర్ల మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓల్డ్‌ అడ్మిరల్‌ బ్రాండ్‌కు చెందిన 6,500 లేబుళ్లను గుర్తించారు. 22000 ఖాళీ సీసాలు, 6 పెద్ద ఖాళీ క్యాన్లు దొరికాయి. ఇక్కడి నుంచి కల్తీ మద్యాన్ని వివిధ ప్రాంతాల్లోని బెల్టు దుకాణాలకు తరలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమ బార్‌లోనూ ఇదే అమ్ముతున్నామని జగన్మోహన్‌రావు అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. దీనిపై భవానీపురం ఎక్సైజ్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది.

నకిలీ మద్యం తయారీపై చంద్రబాబు సీరియస్ - ఇద్దరు టీడీపీ నేతలు సస్పెన్షన్​

నకిలీ మద్యం తయారీ ముఠా గుట్టురట్టు -రూ.1.75 కోట్ల విలువైన డంప్‌ స్వాధీనం

TAGGED:

FAKE LIQUOR IN IBRAHIMPATNAMFAKE LIQUOR MAFIA IN APFAKE LIQUOR MANUFACTURING IN APఇబ్రహీంపట్నంలో నకిలీ మద్యం తయారీFAKE LIQUOR MANUFACTURING

