ETV Bharat / state

జోగి రమేష్ ఆధ్వర్యంలోనే నకిలీ మద్యం తయారీ - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన జనార్దన్​రావు

జోగి రమేష్ ఆదేశాలతో నకిలీ మద్యం తయారీ జరిగిందని నిందితుడి ఆరోపణలు - కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే నిఘా పెరగడంతో తయారీ ఆపేశామని వెల్లడి

fake liquor case
fake liquor case (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fake Liquor Case in Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కుదిపేసిన నకిలీ మద్యం కేసులో సంచలన పరిణామాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాలను కుదిపేసింది. జనార్దన్‌రావు ఓ వీడియోలో మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు జోగి రమేష్ పేరును తీసుకురావడం సంచలనం సృష్టించింది.

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలోనే నకిలీ మద్యం తయారీ: జనార్దన్‌రావు ప్రకారం, నకిలీ మద్యం తయారీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాలంలోనే మొదలైంది. ఆ సమయంలో జోగి రమేష్ ఆధ్వర్యంలో ఈ తయారీ సాగిందని తెలిపారు. “ఏప్రిల్ నెలలో జోగి రమేష్ నాకు ఫోన్ చేసి, మళ్లీ నకిలీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించాలని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే దానికి చెడ్డపేరు తెచ్చేలా చేయమన్నారు” అని జనార్దన్‌రావు పేర్కొన్నారు.

నకిలీ మద్యం కేసులో సంచలనం - జోగి రమేష్ పేరు బయటపెట్టిన నిందితుడు (ETV)

అతని ప్రకారం, మొదట ఈ తయారీని ఇబ్రహీంపట్నంలో ప్రారంభించాలని అనుకున్నా, జోగి రమేష్ సూచనలతో తంబళ్లపల్లెలో ప్రారంభించారని తెలిపారు. “తంబళ్లపల్లెలో చేస్తే చంద్రబాబుపై బురద జల్లొచ్చని జోగి రమేష్ చెప్పారు. అందుకే అక్కడే ఏర్పాటు చేశాం” అని అన్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తెచ్చే ప్రయత్నం: జనార్దన్‌రావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జోగి రమేష్ నేరుగా “కూటమి ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తెచ్చేలా ఒక పెద్ద ప్లాన్ చేద్దాం” అని చెప్పారట. అంతేకాదు, దీనికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తానని కూడా హామీ ఇచ్చారట. “మద్యం తయారీకి కావాల్సిన సదుపాయాలు, మద్దతు అన్నీ ఇస్తాను. నువ్వు కేవలం పని ప్రారంభించు” అని జోగి రమేష్ చెప్పారని జనార్దన్‌రావు పేర్కొన్నారు.

ఆఫ్రికా ట్రిప్ వెనక కుట్ర: జనార్దన్‌రావు తన వీడియోలో మరో ఆసక్తికర అంశం బయటపెట్టారు. “నన్ను కావాలనే ఆఫ్రికాలోని నా ఫ్రెండ్ దగ్గరకు పంపించారు. నేను లేని సమయంలో తయారీ ప్రదేశాన్ని రైడ్ చేయించారు. ఈ సమాచారం జోగి రమేష్ మనుషులే లీక్ ఇచ్చారు” అని ఆయన తెలిపారు. “మా మీద కేసులు పెట్టించి, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని దెబ్బతీయాలన్నదే అసలు ఉద్దేశం” అని కూడా ఆరోపించారు. “తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి ‘నువ్వు ఆఫ్రికా నుంచి రావొద్దు, అంతా నేను చూసుకుంటా, బెయిల్‌ ఇప్పిస్తా’ అని హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఆ తర్వాత నన్నే మోసం చేశారు” అని జనార్దన్‌రావు అన్నారు.

నా తమ్ముడినీ ఇరికించారు: “నా తమ్ముడిని కూడా జోగి రమేష్ కావాలనే ఈ వ్యవహారంలో ఇరికించారు. ఆయన మాటలు నమ్మి, నేను పూర్తిగా ఆయన పథకంలో పడ్డాను” అని జనార్దన్‌రావు చెప్పారు. అదే సమయంలో, తంబళ్లపల్లె ఎమ్మెల్యే జయచంద్రారెడ్డికి ఈ వ్యవహారంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని కూడా స్పష్టం చేశారు. “జయచంద్రారెడ్డికి వచ్చే ఎన్నికల్లో సీటు రాదని చెప్పి, ఆయనపై నమ్మకం తగ్గించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఆయనకు ఈ వ్యవహారంలో ఏ సంబంధమూ లేదు” అని జనార్దన్‌రావు తెలిపారు.

చిన్నప్పటి నుంచీ పరిచయం: “జోగి రమేష్‌తో నాకు చిన్నప్పటి నుంచే పరిచయం ఉంది. ఆయన మాటలు నమ్మి పూర్తిగా వలలో పడ్డాను. నన్ను నమ్మించి మోసం చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి నిజం చెబుతున్నాను” అని నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడు జనార్దన్‌రావు పేర్కొన్నారు.

టీడీపీ చర్యలతో వైఎస్సార్సీపీ ప్లాన్ విఫలం: టీడీపీ నాయకత్వం కేసుపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవడంతో జోగి రమేష్ ప్లాన్ పూర్తిగా విఫలమైందని జనార్దన్‌రావు తెలిపారు. “చంద్రబాబు తక్షణంగా స్పందించి, నిందితులను సస్పెండ్ చేయడంతో జోగి రమేష్ ప్లాన్ చెదిరిపోయింది. అప్పుడు ఆయన తన మనుషులతో నాపై దృష్టి మళ్లించారు” అని చెప్పారు.

నిందితుడి వీడియో కలకలం: జనార్దన్‌రావు చేసిన ఈ ప్రకటనలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. వైఎస్సార్సీపీ ఈ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించే అవకాశం ఉంది. ఇక మరోవైపు, ఈ వీడియోపై పోలీసు అధికారులు సీరియస్‌గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో తదుపరి చర్యలు ఏంటి అనేదానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

జనార్దన్‌రావు చేసిన ముఖ్యమైన ఆరోపణలు:

  • వైఎస్సార్సీపీ పాలనలోనే నకిలీ మద్యం తయారీ జరిగింది.
  • జోగి రమేష్ ఆదేశాలతో తంబళ్లపల్లెలో తయారీ ప్రారంభమైంది.
  • కూటమి ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తెచ్చేందుకు కుట్ర జరిగింది.
  • ఆఫ్రికాకు వెళ్లిన సమయంలోనే ప్లాన్ చేసినట్లు ఆరోపణ.
  • టీడీపీ చర్యలతో వైఎస్సార్సీపీ ప్లాన్ విఫలమైంది.
  • బెయిల్‌ హామీ ఇచ్చి చివరికి మోసం చేయడం.
  • నా తమ్ముడిని కూడా ఇరికించారని ఆరోపణ.
  • జయచంద్రారెడ్డికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం.

జనార్దన్‌రావు వీడియోతో ప్రస్తుతం నకిలీ మద్యం కేసు రాజకీయ మలుపు తిరిగింది. నకిలీ మద్యం వ్యవహారం ఇప్పుడు రాజకీయ కుట్రగా మారింది.

కల్తీ మద్యం కేసు నిందితుడికి రిమాండ్‌ - రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు

నకిలీ మద్యం కేసు - నిందితుడు జనార్దనరావుకు రిమాండ్ విధింపు

For All Latest Updates

TAGGED:

JOGI RAMESH IN FAKE LIQUOR CASEYSRCP FAKE LIQUOR CONTROVERSYFAKE LIQUOR CASEFAKE LIQUOR CASE ACCUSED JANARDHANFAKE LIQUOR CASE ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.