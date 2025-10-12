ETV Bharat / state

కల్తీ మద్యం కేసు నిందితుడికి రిమాండ్‌ - రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు

నకిలీ మద్యం వ్యాపారం వెనుక అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు - 2012లో ప్రారంభమైన మద్యం వ్యాపారం- హైదరాబాద్‌ నుంచి ఇబ్రహీంపట్నం వరకు నకిలీ మద్యం నెట్వర్క్‌

Fake Liquor Case
Fake Liquor Case (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 12:02 AM IST

Fake Liquor Case Accused Addepalli Janardhan Rao Remanded: ఇబ్రహీంపట్నం, ములకలచెరువు ప్రాంతాలను కుదిపేసిన కల్తీ మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావును ఎక్సైజ్‌ అధికారులు అరెస్ట్‌ చేసి కోర్టుకు హాజరు పరిచారు. జిల్లా ఆరో అదనపు న్యాయమూర్తి ఆయనకు ఈ నెల 17 వరకు రిమాండ్‌ విధించారు. జనార్దన్‌రావును ప్రస్తుతం నెల్లూరు జిల్లా జైలుకు తరలించారు. రిమాండ్‌ రిపోర్టులో ఎక్సైజ్‌ శాఖ అధికారులు 2012 నుంచి జనార్దన్‌రావు నకిలీ మద్యం వ్యాపారంలో పాలుపంచుకున్న విధానాన్ని, అతని నెట్వర్క్‌ వివరాలను వెల్లడించారు.

2012లో మద్యం వ్యాపారం ప్రారంభం: రిమాండ్‌ రిపోర్టు ప్రకారం, జనార్దన్‌రావు 2012లో మద్యం వ్యాపారం ప్రారంభించారు. ఆయనకు ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్‌ ద్వారా లాభాలు వచ్చాయి. అయితే సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం హైవేల్లో ఉన్న బార్‌లను మార్చాల్సి రావడంతో, వ్యాపారం దెబ్బతింది. అప్పటి నుంచి పోటీ పెరగడం, కోవిడ్‌ సమయంలో నష్టాలు ఎదురవ్వడం వల్ల జనార్దన్‌రావు నకిలీ మద్యం తయారీ దిశగా అడుగులు వేశారు.

హైదరాబాద్‌ నుంచి నకిలీ మద్యం తరలింపు: జనార్దన్‌రావు మొదట హైదరాబాద్‌లోని నిజాంపేటలో ఒక గది అద్దెకు తీసుకుని, అక్కడే నకిలీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించారు. 35 లీటర్ల ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాల్లో మద్యం నింపి, వాటిపై “పినాయిల్‌” స్టిక్కర్లు వేసి ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతానికి తరలించేవారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లు, బిల్లులు తయారు చేసి సరుకు పంపేవాడు. ఈ మద్యం డబ్బాలను హాజీ (ఇబ్రహీంపట్నం కేసులో ఏ5) అనే వ్యక్తి రిసీవ్‌ చేసుకునేవాడు. తర్వాత మద్యం లీటర్‌ బాటిళ్లలో నింపి, విడిగా విక్రయించేవాడు.

కొత్త బార్‌, కొత్త భాగస్వాములు: 2022లో జనార్దన్‌రావు “E7” పేరుతో హైదరాబాద్‌లో మరో బార్‌ను ఆరుగురి భాగస్వామ్యంతో ప్రారంభించారు. ఆ బార్‌ నుంచి నకిలీ మద్యం 35 లీటర్ల డబ్బాల్లో ఇబ్రహీంపట్నం ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్‌కు సరఫరా చేసేవారు. 2023లో భాగస్వాములతో గోవాకు వెళ్లిన జనార్దన్‌రావు అక్కడ తెలుగు వ్యక్తి బాలాజీ (కేసులో ఏ3)తో పరిచయం ఏర్పరుచుకున్నారు. బాలాజీకి డిస్టిలరీస్‌ పరిచయాలు ఉండటంతో ఎక్స్‌పెన్సివ్‌ బ్రాండ్‌ల మాదిరి నకిలీ మద్యం తయారీ ఆలోచన వచ్చింది. అతనితో కలసి జనార్దన్‌రావు పెద్ద ఎత్తున నకిలీ మద్యం వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు.

ఇబ్రహీంపట్నం బార్‌లో కల్తీ మద్యం తయారీ: 2023 నుంచి ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్‌లోనే నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రం ప్రారంభించారు. బాలాజీ (ఏ3) బెంగళూరు, ముంబయి, దిల్లీ నగరాల నుంచి ముడి సరకు ఐషర్‌ వ్యాన్‌లో సరఫరా చేసేవాడు. రవి (ఏ4) నకిలీ లేబుల్స్‌, బాటిల్‌ మూతలు సరఫరా చేసేవాడు. మంజీరా విస్కీ, కేరళ మాల్ట్‌, ఓల్డ్‌ అడ్మిరల్‌, క్లాసిక్‌ బ్లూ వంటి ప్రసిద్ధ బ్రాండ్ల పేర్లతో నకిలీ మద్యం తయారు చేశారు. మొదట ఈ మద్యం బాటిళ్లు ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్‌లోనే విక్రయించారు. ఒక్కో క్వార్టర్‌ బాటిల్‌పై రూ. 35 నుంచి 40 రూపాయిల వరకు లాభం ఆర్జించారు.

ఎన్నికల సమయంలో నిలిపివేత - ఆఫ్రికా ప్రయాణం: 2024 ఎన్నికల సమయంలో నిఘా పెరగడంతో బాలాజీ స్పిరిట్‌ సరఫరా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాడు. ఆ సమయంలో జనార్దన్‌రావు కూడా కార్యకలాపాలు తగ్గించారు. తంబళ్లపల్లి టీడీపీ అభ్యర్థి జయచంద్రారెడ్డి ఆయనకు స్నేహితుడు కాగా, ఆయన అనుచరులు సురేంద్రనాయుడు, పీఏ రాజేష్‌ వైన్‌ షాపులు నిర్వహిస్తున్నారని రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. 2025 మేలో జనార్దన్‌రావు మళ్లీ ములకలచెరువులో కల్తీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో ఇబ్రహీంపట్నంలో కూడా కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరించారు.

గత నెల 25న జయచంద్రారెడ్డి దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్నారని తెలిసి జనార్దన్‌రావు అక్కడకి వెళ్లాడు. ఆఫ్రికాలోని రువాండాలో జనార్దన్‌ ఉన్న సమయంలో ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రంపై అధికారులు దాడులు చేశారు. “ఇబ్రహీంపట్నం, ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం వ్యాపారం సూత్రధారి జనార్దన్‌రావే,” అని ఎక్సైజ్‌ అధికారులు వెల్లడించారు.

ప్రస్తుతం రిమాండ్‌లో జనార్దన్‌రావు: జనార్దన్‌రావును అరెస్టు చేసిన తర్వాత విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించారు. రెండో శనివారం కావడంతో న్యాయమూర్తి ఇంటికే తీసుకువెళ్లి రిమాండ్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జనార్దన్‌రావును నెల్లూరు జిల్లా జైలుకు తరలించారు. ఎక్సైజ్‌ శాఖ మొత్తం నాలుగు పేజీల రిమాండ్‌ రిపోర్టులో వ్యాపారం వివరాలను సమగ్రంగా సమర్పించింది.

